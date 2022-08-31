Анализ: Есть ли у Херты шанс попасть в Ф1?

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По слухам, команда AlphaTauri уже смирилась с переходом Пьера Гасли в Alpine, где он заменит Фернандо Алонсо, и намерена взять ему на замену американского пилота IndyCar Колтона Херту.

Херта считается одним из самых перспективных молодых гонщиков из США. До сих пор он выступал как протеже команды Andretti и резервист McLaren, однако, по слухам, им заинтересовался и Хельмут Марко, который занимается наймом гонщиком в Red Bull и дочернюю команду AlphaTauri.

Проблема в том, что у Херты до сих пор нет необходимой суперлицензии. Согласно правилам, необходимые для этого 40 баллов он может заработать по итогам трех лучших сезонов в IndyCar за последние годы.

За 2019, 2020 и 2021 год он уже таким образом заработал 32 балла, однако 2022 год складывается для него не столь удачно. Сейчас он занимает 10-е место в чемпионате и за два этапа до его завершения может рассчитывать максимум на восьмое место, что не позволяет сезону считаться одним из трех лучших и не даст ему ни одного очка.

Однако в теории после завершения сезона в IndyCar команда AlphaTauri может предоставить ему возможность участвовать в первых пятничных тренировках Формулы 1, и если он проедет на них в сумме более 100 километров, то заработает дополнительно 10 баллов и получит суперлицензию.

Проблема в том, что против могут выступить другие команды. С одной стороны, все заинтересованы в том, чтобы в Формуле 1 был американский пилот, что повысит привлекательность новых Гран При в Майами Лас-Вегасе.

С другой стороны, столь нетрадиционный и простой способ получения суперлицензии приведет к тому, что команды потеряют всякий интерес к тому, чтобы поддерживать молодые таланты в Формуле 2 и Формуле 3, говорят наши источники в паддоке.

Иными словами, в FIA могут воспрепятствовать получению Хертой суперлицензии по столь упрощенной схеме из опасения за судьбу молодежных серий.

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