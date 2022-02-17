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Анализ до презентации: что рассказало шпионское фото Ferrari F1-75

В современном мире особенно сложно удержать что-то в тайне. И история с новой машиной из Маранелло служит прекрасным тому примером

Анализ до презентации: что рассказало шпионское фото Ferrari F1-75
Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
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Мы уже писали о слухах из стана Ferrari, будто конструкторы нашли несколько очень интересных решений в рамках нового регламента, но те являются сколь инновационными, столь и рискованными. 

Появившееся за день до официальной презентации изображение новой машины F1-75 дало возможность изучить, что же придумали в Скудерии. Есть основания говорить, что команда повторила решение McLaren 2011 года, показанное на нашей иллюстрации.

Но речь не о L-образной форме воздухозаборника (этот элемент зачеркнут), а о двойном или, говоря точнее, двухуровневом днище, которое обещает преимущество в аэродинамике. Рассмотрим этот момент поподробнее. 

Для начала отметим, что концептуально F1-75 решена совсем не так, как показанная пару недель назад Haas. У нее довольно короткие понтоны, линия которых спадает вниз. Похоже, в Ferrari реализовали тот же принцип с протеканием воздуха в «подрезе» понтона, который мы уже видели у Aston Martin и Alfa Romeo. Это позволяет сформировать второй уровень трубок Вентури и получить то самое двойное днище.

Но наши источники говорят, что в Скудерии нашли собственное решение этого вопроса. Небольшие и высоко расположенные входные отверстия в понтонах F1-75 находятся выше боковой защитной структуры. Именно Ferrari несколько лет назад нашла это решение еще в рамках прежних правил. Затем в верхней части понтонов мы видим многочисленные вентиляционные прорези. 

Но самое интересное: с внешней стороны верхняя кромка понтонов идет вниз, но затем вновь поднимается ближе к капоту двигателя. Похоже, именно там скрыты не только основные трубки Вентури, но и те, что расположены над днищем на «втором уровне».

Официальная презентация Скудерии начнется сегодня в 16:00 Мск. Именно тогда мы сможем поподробнее рассмотреть машину с черными антикрыльями и попробовать найти в ее конструкции еще что-нибудь интересное.  

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