Анализ данных перед этапом в Баку обнадежил Ferrari

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После отличного старта сезона-2022 Скудерия уступила соперникам из Red Bull в четырех гонках подряд и утратила лидерство в обоих зачетах.

Трасса предстоящего этапа в Баку, где длинные прямые сочетаются с медленными поворотами в районе старого города, на бумаге должна лучше подойти машине RB18 – впрочем, в Барселоне и Монако подобное теоретическое преимущество было у Ferrari и не особенно помогло ей.

Предстоящий Гран При станет для итальянской команды очередной возможностью обратить свою скорость в результат: после того, как в Испании машина F1-75 получила серьезный пакет обновлений, сделать это у Шарля Леклера с Карлосом Сайнсом пока не вышло.

Однако проведенный Ferrari анализ, как говорят источники наших коллег из итальянской редакции Motorsport.com, дал обнадеживающие результаты. Команда должна быть сильна в предстоящий уик-энд.

На самой длинной прямой протяженностью 2,2 км, где мотор 26 секунд подряд работает в максимальном режиме, мощность сыграет важнейшую роль. Леклеру на эту гонку вернут второй по счету мотор – он использовался в Майами и имеет небольшой пробег.

Его дополнят доработанные турбина и мотор-генератор MGU-H – именно эти компоненты повинны в сходе Шарля в Барселоне. В Баку эффективность рекуперации особенно важна, так как с точки зрения возможно накапливать энергию эта трасса занимает первое место в календаре.

Стоит вспомнить, что в Испании Red Bull уступала Ferrari 3 км/ч на прямых. Есть вероятность, что в Азербайджане «Быки» попробуют компенсировать отставание и столкнутся из-за этого с техническими проблемами.

Pirelli привезет на предстоящий Гран При те же три мягких состава (С3-С5), что были в Монако. Однако работать резине предстоит в совсем других условиях. Безусловно, год назад Леклер завоевал в Баку поул – но тот результат сейчас уже почти ничего не значит. Всю борьбу предстоит начинать заново.

Гран При Азербайджана пройдет 10-12 июня.