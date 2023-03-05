Анализ данных: что мы узнали о силе Red Bull, Ferrari и Aston Martin

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Макс Ферстаппен завоевал в Бахрейне свой 21-й поул, выиграв субботнюю квалификацию с результатом 1:29.708. Шарль Леклер не поехал на финальную быструю попытку и отстал на три десятых, а Фернандо Алонсо показал пятое время (+0,628).

Такая картина отличается от прошлогодней, когда Ferrari удалось превзойти Red Bull на одном быстром круге – машина RB18 была слишком неповоротливой из-за лишнего веса, который Хельмут Марко оценивал в 15 кг, – а про Aston Martin никто даже не вспоминал.

Доведя свое шасси до минимальной массы, установленной FIA, в Милтон-Кинсе сделали отклик на действия пилота более острым, хотя Макс с Серхио Пересом и признавались после тренировок, что не совсем удовлетворены балансом.

Но что же мы увидим, если разобьем всю трассу на небольшие участки и посредством данных GPS посмотрим, какая из трех машин была быстрейшей на каждом? Картина (на иллюстрации вверху) оказалась предельно наглядной.

У Red Bull больше нет прошлогоднего преимущества на прямых. Главным козырем RB19 стали среднескоростные повороты и зоны разгона. А вот Ferrari, которая в 2023-м отлично ехала на медленных участках, напротив, понеслась вперед на прямых.

Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Что это значит с прицелом на гонку?

Такая картина отлично согласуется с уже известной нам информацией. В Ferrari не скрывали, что зимой нацелены снизить лобовое сопротивление своего шасси, а Шарль Леклер еще на тестах отмечал, что скорость на прямых стала выше.

Как видно на иллюстрации, большинство прямых окрашены в красный. Монегаск разогнался до 325 км/ч, тогда как Ферстаппен – только до 323. Это не самая большая разница, но она позволяет говорить, что Скудерия действительно сделала шаг вперед.

Но вот повороты теперь остаются за Red Bull. Кроме того, RB19 обладает более эффективным разгоном и какое-то время сохраняет преимущество над SF-23. Но чем дольше педаль газа остается полностью нажатой, тем больше преимущество Ferrari.

Важно помнить, что дело не только в лобовом сопротивлении. Последние полгода Ferrari серьезно работала над надежностью моторов, что дало возможность использовать их в более агрессивном режиме.

В Red Bull же, такое ощущение, чуть больше развернули крылья.

На пресс-конференции Серхио Перес прямо сказал, что весь уик-энд команда работала с прицелом на гонку. Больше прижима – значит, меньше скольжений. А это, в свою очередь, позволяет беречь резину.

На длинных сериях кругов в пятницу Ферстаппен долго поддерживал стабильный темп, тогда как у Леклера шины начинали сдавать несколько раньше. Так что Ferrari действительно быстра на прямых, что делает ее пилотов серьезными соперниками – особенно когда те могут задействовать DRS. Но за это преимущество придется расплачиваться износом шин.

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Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Эрик Юниус

Что насчет третьей силы?

Если в 2022-м Гран При Бахрейна стал дуэлью Red Bull и Ferrari, то в этот раз мы обязаны учитывать Aston Martin. Как видно на иллюстрации, зеленая машина особенно хороша на медленных участках. У AMR23 отличное сцепление шин с асфальтом.

Если на время вынести Леклера за скобки и сравнить только Ферстаппена с Алонсо, то выходит, что в этом случае на прямых сильнее уже Red Bull. В квалификации именно этот фактор стал решающим и не позволил Фернандо подняться выше пятой позиции.

Но как эти обстоятельства скажутся в гонке? С одной стороны, в Aston Martin тоже могли добавить машине прижима, делая ставку на воскресенье. Такое предположение вполне обосновано, так как в тренировках Фернандо был очень хорош на длинных сериях, почти не отставая от Макса. Как тут не вспомнить слова испанца о надеждах на подиум.

Есть и еще одно соображение. Оно связано с мотором Mercedes. Поговаривают, что для немецкого производителя переход на новое топливо с большей долей биоэтанола оказался не столь безболезненным, как для соперников.

С разрешения FIA в Бриксуорте провели определенные доработки, однако пока нет уверенности, что Mercedes удалось остаться на одном уровне с Ferrari и Honda. Более точно ответить на этот вопрос можно будет в ближайшие недели.

Как можно суммировать итоги этого анализа? Red Bull выглядит в преддверии гонки главным фаворитом, а надежды Алонсо на призовой кубок кажутся вполне обоснованными…

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images