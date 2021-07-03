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Формула 1 / Гран При Австрии Аналитика

Анализ: что значит новый контракт Хэмилтона

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Контракт Льюиса повлияет как минимум на двух других гонщиков и кое-что говорит нам про Mercedes

Анализ: что значит новый контракт Хэмилтона

Итак, это свершилось: Льюис Хэмилтон подписал новый контракт с Mercedes. На этот раз сделка рассчитана на два сезона, а значит, Льюис будет полноценно выступать за команду в эпоху нового технического регламента. Что это значит?

Боттаса уволят

Понятно, что мариновать Джорджа Расселла еще два года просто невозможно. Ни с человеческой точки зрения, ни с деловой. Mercedes вложил много денег в развитие британца, оплатил его выступления за Williams. И Джордж сделал все от него зависящее – стал явным лидером команды и неоднократно выжимал из худшей машины чемпионата больше, чем она позволяет. 

Валттери Боттас, Mercedes

Валттери Боттас, Mercedes

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

В общем, перевод Расселла в Mercedes выглядит уже решенным вопросом. Но раньше можно было предполагать, возьмут Джорджа юным падаваном при Хэмилтоне или полноценным лидером команды. Второй вариант был вполне возможен, если бы Льюис решил повесить руль на гвоздь. Тогда Mercedes оставила бы надежного командного бойца Боттаса и сделала ставку на Расселла. 

Теперь же очевидно, что освободить дорогу Джорджу придется Валттери. Скорее всего, это произойдет уже грядущей зимой. А объявление могут сделать и в августе.

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Расселлу придется ждать

Да, Джордж попадет в Mercedes, но в статусе молодого помощника старого льва. Как показывает пример Боттаса, выигрывать гонки можно и в такой ситуации. Но не слишком часто и не слишком нагло. Если трансфер власти и случится, то не раньше 2023 года. И то, вероятно, если команда не будет бороться за титул. Потому что им Льюис вряд ли поделится.

Расселла будут постепенно подготавливать к статусу первого номера в команде. Но вряд ли Джордж мечтал три года ждать своего часа в Williams, чтобы потом еще два года ждать его в Mercedes. Как ни крути, а пять лет подготовки к серьезной борьбе это в нынешней Ф1 многовато. Посмотрите на Ферстаппена, Норриса и Леклера – им столько ждать не пришлось. 

Джордж Расселл, Williams F1

Джордж Расселл, Williams F1

Фото: FIA Pool

Да, даже в 2024 году Расселлу будет всего 26 лет. Но его ровесники к тому времени будут титулованными и опытными бойцами. А он – оруженосцем-переростком. Если, конечно, Джордж сам не спихнет семикратного короля с трона.

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Mercedes не планирует сдавать позиции

От грядущей смены технического регламента  ждут встряски расклада сил в Ф1. Хотя бы в каком-то масштабе. Понятно, что топ-команды остаются топами и имеют намного больше ресурсов, чем остальные. Даже при потолке бюджетов. Но от Mercedes вполне можно было ожидать серьезного падения.

Последние годы мы регулярно слышим о конфликтах внутри руководства Daimler, которое якобы не желает содержать дорогостоящую команду. Сейчас концерну уже принадлежит всего треть команды Mercedes, но это и треть финансов, которая отделяет топ-команды от середняков. 

Учитывая слухи о возможном превращении Mercedes в частную команду, можно было ожидать и потерю части ресурсов. А также ресурсов и амбиций. Но новый контракт Хэмилтона ярко показывает, что этого не произойдет.

Тото Вольф, руководитель команды и генеральный директор, Mercedes AMG

Тото Вольф, руководитель команды и генеральный директор, Mercedes AMG

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Понятно, что семикратный чемпион не стал бы подписывать контракт на два года, не имей он уверенности в команде. В Mercedes наверняка уже испытали болид-2022 на симуляторе и имеют общее представление о его силе. Естественно, сравнить с конкурентами его пока не могли. Но очевидно, что обладатели семи титулов подряд понимают, когда у них дела хорошо, а когда нет. И раз Льюис остается, значит в Mercedes в новой машине уверены.

Конечно, все это не гарантирует немецкой команде ни титулов, ни даже побед в гонках. Но точно гарантирует наличие в Брэкли чемпионских амбиций. А при их ресурсах и навыках, такие амбиции бесплодными не останутся.

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