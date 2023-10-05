Анализ: что ждет Andretti после решения FIA допустить команду в Ф1

Майкл Андретти смог убедить FIA, что его команда по совокупности спортивных, технических и финансовых параметров заслуживает места в Формуле 1. Однако это, похоже, была не самая сложная задача. Теперь американцам потребуется добиться одобрения от FOM и десяти нынешних участников чемпионата.

У каждого из них собственные интересы – и общее нежелание терять в призовых. Поскольку в Больших Призах эгоизм является едва ли не религией, не стоит ожидать, что кто-то станет поддерживать дебют новой команды, то есть усиление пелотона. В паддоке из раза в раз повторяют, что допускать Andretti в Ф1 стоит только в том случае, если она что-то привнесет в чемпионат, увеличив пресловутый «кусок пирога» для каждого – а не станет уводить у соперников существующих спонсоров.

Очень много тех, кто называет единственным способом попасть в Большие Призы покупку одной из существующих команд. А если желающих сменить владельца почему-то нет – что ж, придется запастись терпением. Можно услышать и совсем радикальные точки зрения о том, что Ф1 просто неспособна вместить больше людей, чем есть сейчас – мол, нет ни свободных гаражей, на пространства в паддоке. Правда, такие теории как-то не вяжутся с тем, что на некоторые Гран При этого сезона приезжали телевизионщики Брэда Питта с уймой персонала и парой машин.

Надо признать, что Андретти уже пробовал вариант с покупкой. В 2021-м он почти договорился с тогдашними владельцами Sauber. Однако последние все испортили своей жадностью.

Болельщики Ф1 еще помнят прошлый отбор FIA – пришедшие в чемпионат в 2010-м команды HRT, Lotus и Virgin оказались нежизнеспособными Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Немножко истории

Прежде FIA и FOM всегда действовали заодно, отбирая кандидатов в Формулу 1. На этот раз налицо разногласия во взглядах между двумя сторонами на тендер.

Расширить пелотон нацелился президент федерации Мохаммед Бин Сулайем. Одиннадцати команд в чемпионате на было с 2016 года – когда Haas уже начала выступления, а Manor еще не пошла ко дну.

Так что в феврале FIA запустила тендер для желающих прийти в чемпионат с 2025 или 2026 года. Такой срок даст командам возможность хорошо подготовиться, не говоря уже о том, что с 2026-го значительно расширится выбор силовых агрегатов нового поколения.

Однако в FOM (Liberty Media) изначально отнеслись к этой идее крайне осторожно. Глава Ф1 Стефано Доменикали регулярно повторял, что новая команда должна принести спорту дополнительную стоимость. Очень похожие слова говорили и в командах.

Чаще всего вспоминали условия, прописанные для новых команд в действующей редакции Договора Согласия по поводу компенсационного фонда.

Его размер определен в $200 млн. Ни один новичок Ф1 не может рассчитывать на дебют, если не внесет эту сумму в полном объеме. Затем деньги поровну поделят между десятью существующими командами, чтобы таким образом компенсировать потерю в призовых – ведь теперь доходы от спонсорских контрактов и телетрансляций придется делить уже на 11 участников.

Так как финансовое состояние спорта в последнее время сильно улучшилось, команды Ф1 не устают повторять, что для реальной компенсации потерь требуется куда больше – уже звучала сумма в $600 млн.

Спортивную состоятельность своей команды Андретти доказал, приведя Джейка Денниса к чемпионскому титулу в Формуле Е Фото: Андреас Байль

Аргументы и факты

Так что теперь боссу Andretti Global, несмотря на зеленый свет от федерации, еще должен убедить боссов и участников чемпионата, что будет полезен для них. У него есть для этого несколько очень серьезных инструментов.

Первым козырем американцев будет договор с мощным автопроизводителем. Как известно, в Liberty специально писали правила на моторы 2026 года, чтобы привлечь в спорт новые бренды. Изначально заинтересовалась только Honda, у которой были совсем свежие наработки, а после корректировки параметров гибридной системы удалось привлечь в Ф1 и Audi. Наконец, Red Bull договорилась, что ее двигатели станут называться Ford.

Andretti удалось пополнить этот список еще одним очень солидным именем. В GM решили поддержать команду посредством своего бренда Cadillac, который прежде всего известен шикарными лимузинами, но в последнее время активно продвигается в гонках на выносливость. Альянс с ним не просто сделает команду еще более американской – он точно поможет популяризации Ф1 в Штатах, что очень важно для Liberty.

Изначально ожидалось, что в этом отношении спорт сможет опереться на Haas, но там почему-то не стали разыгрывать американскую карту. Сейчас это по сути англо-итальянская команда, просто выступающая под звездно-полосатым флагом. Глава Ferrari Фредерик Вассер говорил, что Формуле 1 не требуется еще один американский участник – но давайте признаем откровенно: хоть Haas и известна по гонкам NASCAR, в Штатах ей очень далеко до популярности коллектива Майкла Андретти.

Появление бренда GM отлично укладывается в «американский вектор» развития Ф1, выбранный Liberty Фото: General Motors

Кто-то скажет, что GM/Cadillac едва ли станут полноценными производителями силовых установок в обозримом будущем, и на машинах новой команды будут стоять движки Renault. Но можно вспомнить, что ровно тот же подход анонсировали и Red Bull с Ford. Дело не в том, кто физически будет собирать моторы – важно, кто и с каким масштабом рассказывает об этом.

Кроме того, само присутствие на афишах сочетания знакомых имен Andretti-Cadillac наверняка подтолкнет многих американцев приехать на Гран При, число которых в стране уже выросло до трех.

В то же время, Формула 1 не может не видеть, что проект будет реализован на серьезном техническом уровне. Приглашение нескольких серьезных специалистов с опытом работы в командах – вроде Ника Честера или Джона Маккуильяма, – а также наличие современной инфраструктуры на базах в США и Британии позволяет говорить, что команда не окажется безоговорочным аутсайдером.

Поговаривают, что спонсорами Andretti в Ф1 готовы выступить несколько компаний, которые поддерживают ее выступления в IndyCar. Прежде всего речь о бренде Gainbridge, принадлежащем финансовому гиганту Group 1001. Если окажется, что это действительно так, следом могут подключиться и другие американские компании.

Но хватит ли всего этого, чтобы убедить Доменикали и Ф1 в ценности новой команды для спорта?

В 1993 году Майклу Андретти не удалось покорить Ф1 в качестве гонщика. Дадут ли ему второй шанс в роли босса собственной команды? Фото: Sutton Images

Между молотом и наковальней

Очень многое будет зависеть от того, с какими цифрами в финансовом отчете и с какими обещаниями Майкл придет к боссам Ф1. Действие нынешнего Договора Согласия истекает в конце 2025-го. Это значит, что в последнем сезоне перед сменой правил в компенсационный фонд потребуется внеcти $200 млн. Какой суммы потребуют существующие команды в следующей редакции главного финансового документа Формулы 1 – предсказать сложно.

Это давление не может не сказаться на Liberty в начале переговоров. И диалог совершенно точно не будет простым. Возможно, он растянется на многие месяцы. Если же стороны сразу договорятся по принципиальным вопросам, и через несколько недель мы услышим официальное объявление о дебюте Andretti в сезоне 2025 – это станет для Ф1 самым большим шоком после объявления Нико Росберга о прекращении карьеры спустя несколько дней после победы в чемпионате-2016.

Американцев ждет сложный период. Но непросто будет и FOM: с одной стороны, есть уже утвержденное решение федерации о допуске команды, с другой – нельзя не учитывать и позицию нынешних участников. Если Liberty пойдет на принцип и откажет Andretti, это будет очень скверным прецедентом. Тогда можно будет говорить, что промоутер находится под негативным влиянием со стороны тех, кто, говоря откровенно, сам далеко не всегда представляет ценность для Формулы 1.

Предсказать исход этой финальной схватки невозможно. И если Andretti проиграет, это произойдет не по вине самой команды, а из-за давления на Ф1, вопреки ранее согласованным условиям. Если бы к заявке американцев были бы хоть какие-то вопросы, ее наверняка отсекла бы еще FIA на предварительной стадии.

Однако команду назвали достойной дебюта. Потому FOM, отклонив ее заявку без ясных и конкретных оснований, рискует привести эту красивую историю к дурацкому завершению с перспективой судебной тяжбы…

Логотип Andretti Autosports Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images