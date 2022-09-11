Анализ: Что выберет Porsche после срыва сделки с Red Bull?

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В Porsche были готовы заключить союз с Red Bull на десять лет, возглавив программу производства моторов и получив 50-процентный пакет акций команды. Об альянсе планировали объявить перед Гран При Австрии в начале июля, однако решили не спешить, так как FIA задержала публикацию финальной версии регламента на 2026 год.

Вскоре появились документы «марокканского досье», подтверждающие сделку. В них назывались новая дата объявления, 4 августа.

Но и в этот день ничего не произошло.

Еще до августовских каникул глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер начал разговоры о важности «разделять философию и ДНК» команды для любого нового совладельца. Стало понятно, что процесс затягивается.

В Спа Audi официально объявила о дебюте в Ф1 с 2026 года – это стало сюрпризом в том смысле, что концерну пришлось решать куда более сложную задачу в плане выбора команды-партнера, но все же они справились раньше коллег из Porsche. Позже стало окончательно понятно, что в Audi решили сотрудничать с Sauber.

Наконец, в пятницу утром перед стартом тренировок в Монце Porsche официально отказалась от альянса с Red Bull.

Весьма краткий документ гласил: «В последние месяцы компании Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG и Red Bull GmbH вели переговоры о возможности старта программы Porsche в Формуле 1. Стороны совместно пришли к выводу, что продолжать этот диалог не следует.

Изначально предполагалось, что партнерство будет опираться на равноправие, что включает не только партнерство в области моторов, но и работу команды. Достичь этого оказалось невозможно».

Хорнер, со своей стороны, рассказал Motorsport.com: «Porsche – знаменитый бренд, но оказалось, что ДНК у них несколько отличается. По ходу диалога стало понятно, что стратегически мы смотрим на ситуацию по-разному.

Red Bull уже показала, на что способна в Ф1. Понятно, что мы – независимая команда, и теперь и производитель моторов. И нам интересно соперничать на этом поприще так же, как и в вопросе шасси».

Сохранит ли Porsche интерес к Ф1 после столь обескураживающего начала? Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Как теперь быть Porsche?

В Volkswagen Group приняли предельно ясное решение по поводу Формулы 1 – на волне роста популярности спорта (в том числе благодаря документальному сериалу от Netflix) Porsche следует дать старт собственной программе. Второй по величине автопроизводитель в мире пришел к выводу, что сейчас гонки выглядят верным маркетинговым инструментом.

Большие боссы сочли, что Ф1 способна принести больше маркетинговой и имиджевой выгоды, чем новые успехи в «24 часах Ле-Мана». Вдобавок, Porsche сейчас готовится к переходу в статус публичной компании и продаже своих акций на рынке. И участие в Больших Призах совершенно точно не понизит стоимость бренда.

Выгода от выступлений в Ф1 налицо. Тем более, с 2026 года начнет действовать лимит расходов для мотористов и различные «зеленые» инициативы. С учетом частичного изменения формата силовых установок Porsche не окажется в догоняющих и получит отличный шанс сразу проявить себя с точки зрения конкурентоспособности.

Такое сочетание факторов позволяет говорить, что даже после срыва контракта с Red Bull немецкий концерн не откажется от планов в отношении Формулы 1. В конце концов, в заявлении компании недвусмысленно говорится об этом: «После того, как был окончательно утвержден измененный регламент, серия остается привлекательной для Porsche – и мы продолжим следить за развитием событий».

Если Porsche собирается использовать тот же формат – производитель силовых установок с выкупом доли в команде, – можно отыскать несколько вариантов. Правда, прежде этим же путем прошли в Audi, и оказалось, что такое удовольствие является весьма недешевым. До того, как остановиться на Sauber, менеджеры «Четырех колец» серьезно общались с McLaren, а также прощупывали почву в Williams и Aston Martin.

Из всех этих команд самой привлекательной для Porsche следует признать Williams. Главных причин тому две – после перехода в собственность инвесторов из Dorilton Capital в 2020 году финансовое состояние коллектива заметно укрепилось, а кроме того – там много выходцев из гоночного отделения VW.

Глава команды Йост Капито, технический директор Франсуа Ксавье-Демезон и спортивный директор Свен Сметс работали в свое время над успешной программой Polo WRC и хорошо известны немецкому концерну.

Правда, и стоимость команды в последнее время ощутимо выросла, но это относится ко всему в Ф1 – да и за ее пределами.

В Williams сейчас работает немало бывших сотрудников Volkswagen Racing Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

В Audi также общались с Aston Martin. Не секрет, что в последнее время ее владелец Лоуренс Стролл сделал колоссальные инвестиции в инфраструктуру базы в Сильверстоуне. Однако в паддоке все больше слухов, что канадский миллиардер не в восторге от этих трат, которые принесли лишь весьма ограниченный эффект – и все активнее ищет того, кто мог бы разделить с ним финансовое бремя.

Возможно, и с точки зрения дорожных Aston Martin будет не так плохо отказаться от партнерства с Mercedes и начать отношения с Porsche.

Наконец, есть еще один весьма интересный вариант. Это команда Майкла Андретти. В Формуле 1 без особого восторга отнеслись к попыткам бывшего пилота McLaren получить место в пелотоне, так как с ним придется делиться призовыми.

Тото Вольф недавно указал, что Andretti не сможет принести Формуле 1 столь же много пользы, как новый производитель. Но если заявка американца окажется, помимо прочего, подкреплена именем Porsche, это будет уже совсем другое дело.

Тут стоит отметить, что сейчас немецкий концерн уже является поставщиком силовых установок для команды Андретти в Формуле Е. И расширить такое сотрудничество на Формулу 1 было бы в целом логично.

Но чтобы успеть к 2026 году, нужно действовать быстро. Если Porsche все же хочет продолжать отношения с Ф1, команда должна до 15 октября подать официальную заявку в качестве производителя двигателей.

В сезоне-2023 команда Andretti будет использовать моторы Porsche в Формуле Е. Увидим ли мы этот альянс в Ф1? Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images

Что теперь будет с Red Bull?

Также стоит затронуть будущее второй стороны несостоявшегося альянса. Команда продолжает активно развивать свое моторостроительное подразделение Red Bull Powertrains – через 55 недель (это год с небольшим) оно заработает на полную мощность.

Задача стала еще проще благодаря тому, что в регламенте-2026 появились точные спецификации поршня и оговоренная степень сжатия. Еще до летних каникул в Ф1 Red Bull начала стендовые испытания первого по-настоящему собственного мотора (те, что сейчас стоят на машинах Ферстаппена и Переса, по-прежнему собирают в японской Сакуре).

Одна из причин срыва сделки с Porsche была еще и в том, что команда увидела в действиях будущего партнера слишком много инициативы. Для Red Bull было бы идеально сотрудничать с кем-то, кто помогал бы советами (и деньгами, конечно), но при этом не пытался бы руководить. Возвращение старой схемы с брендированием двигателей а-ля Tag Heuer было бы вообще идеальным. Напомним, под логотипом производителя часов в 2016-18 годах скрывались двигатели Renault.

Можно вспомнить и историю партнерства с Aston Martin. В прошлом десятилетии этот производитель активно поддерживал команду, при этом никак не влияя на силовые установки. Сейчас такой подход мог бы заинтересовать, к примеру, Hyundai. Корейский производитель активно продвигает переход на электрические модели, его одиссея в мировом ралли понемногу исчерпывает себя, а новая Ф1 кажется вполне привлекательной, чтобы разместить свои наклейки на машинах Эдриана Ньюи.

Также давно не секрет, что в Honda раздумывают о возвращении в чемпионат, который покинули в конце 2021 года. Бывший гоночный босс японцев Масаши Ямамото сейчас сотрудничает с Red Bull Powertrains, а сама компания подтвердила поддержку «Быков» до самой смены регламента. У прежнего альянса явно есть хороший потенциал для возрождения.

В любом случае, Red Bull уже работает над силовыми установками по регламенту 2026 года и официально включена в список производителей. У команды есть три с половиной года, чтобы отыскать наилучший вариант продолжения этой истории. В отличие от Porsche, которая теперь и близко не располагает таким временем.

В Red Bull не согласились передать Porsche даже часть власти над командой Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

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