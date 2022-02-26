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Несмотря на множество нового, сложности остались прежними – как и всегда на тестах, каждый работал по собственным программам и преследовал собственные цели, а потому увидеть реальную силу оказалось сложно.

Сама Формула 1 вообще называла эту сессию не иначе как обкаткой, но участники не вдавались в такие тонкости и – их мысли были заняты серьезной работой и важной стадией подготовки к новому чемпионату.

Теперь, когда все уже позади, ничто не мешает нам, используя собственные источники в паддоке, попробовать рассмотреть за строчками протоколов реальную расстановку сил в пелотоне на настоящий момент.

Никита Мазепин, Haas VF-22 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Догоняющие

Команде Haas по ходу тестов пришлось убрать с машин ливрею в цветах российского флага и спонсорские наклейки «Уралкалия», что сразу привело к вопросам о будущем Никиты Мазепина.

Между тем, в спортивном плане главный аутсайдер прошлого сезона тоже не порадовал: за три дня его пилоты проехали меньше всех кругов, 160 – для сравнения, у лидеров из Ferrari их набралось 439. Главной сложностью для Haas стали утечка масла в третий день, а также отказ топливного насоса, разгерметизация системы охлаждения и повреждение днища в первый.

При этом по скорости команда опередила соперников из Alfa Romeo благодаря кругу Мазепина за 1:21.512 на шинах С3. При этом технические решения машины VF-22 выглядят весьма интересными и даже привлекают внимание соперников.

«Надеюсь, в Бахрейне мы избежим новых проблем», – сказал глава команды Гюнтер Штайнер.

В Alfa Romeo ситуация оказалась другой. Машина, цвета которой покажут только в воскресенье, ездила не только мало, но и медленно. Команда, которая опирается на технические ресурсы Sauber, опередила Haas на 15 кругов, также потеряв много времени из-за отказов. Вдобавок, новичок Ф1 Гуаньюй Чжоу улетел с трассы в пятницы в затяжном десятом повороте, вызвав красные флаги.

Это произошло на глазах наших коллег из Autosport в тот самый момент, когда в финальный час утренней сессии сразу несколько гонщиков активно атаковали, явно стремясь показать хорошее время. Чжоу потерял контроль над задней частью C42 сразу после входа в затяжной левый поворот, перестроенный год назад. Он яростно пытался «поймать» машину, но проиграл эту битву и оказался в гравии.

Для новичка подобные ситуации позволительны, но из-за этого у команды осталось еще меньше времени работы на трассе. Для Alfa эта ситуация особенно чувствительна, так как команда поменяла обоих пилотов и вдобавок оказалась в числе тех, кто больше других страдал от «козления» машины на прямых. Соперники говорят, что сейчас именно швейцарцы по их оценкам медленнее всего.

«Я уверен, что мы наверстаем потерянное время и будет полностью готовы к старту сезона», – сказал вице-чемпион мира Валттери Боттас, которому не удалось опередить никого из основных пилотов. Лучшим результатом Alfa стало время 1:21.885, показанное Чжоу во второй день на сликах C3.

Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Середняки

В эту группу мы включили тех, кто пока не показал выдающейся скорости – из-за технических проблем, особенностей программы или еще каких-то причин. Эти команды, вполне возможно, смогут прибавить уже в скором времени, но пока они не выглядят угрозой для лидеров.

Alpine ехала очень надежно по ходу двух первых дней, добравшись до отметки в 252 круга. Эстебан Окон провел полноценную симуляцию гонки, а из всех проблем упоминания заслуживает лишь обломившееся крепление днища, но с этим удалось быстро справиться.

В заключительный день Фернандо Алонсо выехал на трассу, явно намереваясь начать погоню за скоростью – и вот тут посыпались сложности.

Утечка из гидравлической системы привела к возгоранию в задней части машины. Урон от огня оказался столь значительным, что Алонсо так и не вернулся на трассу, успев отработать лишь около часа и показав время 1:21.242 на шинах С3. Сбой серьезно нарушил планы команды, которая собиралась заняться исправлением баланса своей A522.

В первый день было видно, как сложно Фернандо справляться с медленными поворотами – скажем, затяжным левым четвертым, где машина много скользила и требовала очень деликатной работы с педалью газа. Потеря фактически целого дня точно не помогла команде.

Однако мы не можем включить Alpine в список сильно отстающих – и вот почему. На техничном третьем секторе трассы пилоты команды были одними из быстрейших. Хорошо известно, что там отлично проверяется работа шасси с резиной. Впрочем, также стоит отметить, что именно третий сектор на тестах особенно сложно оценивать: выйдя из финального поворота, гонщики зачастую убирают ногу с газа, чтобы не показывать истинную силу.

И хотя в целом Alpine стала по скорости восьмой, именно на последнем секторе она уступила лишь Mercedes, Red Bull и Ferrari.

Также непросто пока оценить форму AlphaTauri. В таблице она на шестой строчке: во второй день Пьер Гасли показал время 1:19.918 на сликах С4. Однако узнать истинные возможности машины не позволила авария француза в пятом повороте утром следующего дня.

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Пьер Гасли, AlphaTauri AT03, Никита Мазепин, Haas VF-22 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Повреждения оказались настолько серьезными, что двум механикам пришлось сопровождать разбитое шасси на платформе грузовика-эвакуатора, удерживая закрывающий AT03 чехол. При этом во всех остальных случаях, когда какую-то машину требовалось вернуть на пит-лейн после остановки на трассе, поверх чехла хватало лишь пары такелажных ремней.

При этом есть основания говорить, что в Фаэнце вновь построили удачный автомобиль, который позволяет ехать быстро и стабильно, что послужит базисом для дальнейшего развития. Но авария, разумеется, ничуть не помогла работе с ним.

«Я считаю, нам удалось заложить на этот год крепкий фундамент, – сказал глава AlphaTauri Франц Тост. – К сожалению, Пьер заблокировал передние колеса и закрутился [что привело к аварии]».

Williams осталась по итогам тестов седьмой, причем время новобранца Алекса Элбона (1:20.318 на С4) оказалось немногим хуже AlphaTauri. При этом в условной средней группе Williams оказалась лидером по тестовой дистанции, да и в общей таблице она смотрится неплохо: 347 кругов, четвертое место, всего на 11 меньше Red Bull.

Главное впечатление от работы в Барселоне таково: пусть об истинных силах соперников можно только догадываться, внутри самой команды ни у кого нет сомнений, что Williams будет бороться в 2022 году на совершенно ином уровне, чем прежде. Ни о какой езде позади речи больше нет. Об этом исподволь говорят и сочные обводы машины, и ее запоминающаяся ливрея.

Однако совсем без негатива все же не обошлось. В последний день, когда Элбон до отказа жал газ при выходе на главную прямую, за машиной появлялась струйка дыма. В самой команде предположили, что это последствия сгорания избытка масла. Пресловутое «козление» действительно не облегчает работу силовых установок, однако у Mercedes и McLaren с такими же движками никакого дыма не было.

«В 2021-м мы использовали по сути прошлогодние машины. Сейчас же она полностью новая – и очень здорово, что с самого начала все с ней пошло по плану», – отметил главный гоночный инженер Дейв Робсон.

Возгорание на машине Себастьяна Феттеля, Aston Martin AMR22 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Aston Martin стала пятой благодаря Себастьяну Феттелю. Тот проехал утром третьего дня круг за 1:19.824 на самых мягких сликах C5. Однако и для этой команды ход тестов не назвать безоблачным. По сути, работу пришлось прервать практически сразу после того самого рекордного круга.

Вскоре после вторых красных флагов, причиной который стал Чжоу (на этот раз его Alfa остановилась на стартовой прямой из-за утечки в гидравлике), гонщики вернулись на трассу – и уже Феттелю пришлось вылезать из кокпита в десятом повороте. Поначалу показалось, что четырехкратный чемпион просто закрутился, повторив ошибку китайского новичка. Но вскоре стало ясно, что это проблемы с машиной – причем проблемы серьезные.

Подтекающее масло вспыхнуло, и задок AMR22 скрылся в дыму. Себу и судьям пришлось задействовать огнетушители. До этого гонщик был весьма быстр, хотя для контроля над машиной ему приходилось действовать в кокпите гораздо активнее, чем работавшим параллельно Джорджу Расселлу и Максу Ферстаппену.

«Первое впечатление от машины весьма позитивное, – рассказал немец. – Мне очень интересно будет работать дальше и готовиться к Бахрейну. Жаль, что пришлось закончить день досрочно, но мы проехали много кругов (всего 296, это шестой результат – прим.ред.), так что я вполне доволен проделанной работой».

Машину Серхио Переса, Red Bull RB18, привезли в боксы после остановки на трассе Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Лидеры (или те, кто ими выглядит)

Во главе сводной таблицы по итогам тестов в Барселоне мы видим группу знакомых имен – вся четверка лидеров прошлого сезона показала не только отличную скорость, но и примечательную надежность. Пока действительно сложно говорить, равны ли силы в этом квартете или кто-то все же чуть быстрее остальных.

Ferrari стала быстрейшей по итогам второго дня. При этом по ходу всей сессии алая машина выглядела очень стабильной в поворотах. А в плане надежности F1-75 вообще стала «железобетонной», уехав дальше всех.

Карлос Сайнс рассказал, что на первых тестах команда «даже близко не подходила в пределам возможности машины». Он же объяснил, что «просто добавив топлива в бак или слив его, можно ускориться на три-четыре секунды или, напротив, потерять их».

И все же есть веские основания говорить, что новинка из Маранелло впечатлила соперников. И дело далеко не только в раскраске, которая заслужила восторженные отзывы (как и решение команды впервые за невероятно долгое время одеть своих сотрудников в черные штаны). F1-75 действительно очень сильна в поворотах.

Но важно помнить, что все три дня звук мотора Ferrari был громче, чем от машин соперников. Это позволяет говорить, что двигатель работал на более высоких оборотах. А вот у Red Bull, например, картина была обратной – их машина оказалась самой тихой.

На лучшем круге Ferrari все же уступила McLaren – Шарль Леклер проехал на С3 за 1:19.689, и это хуже, чем у Ландо Норриса в первый день. Но хуже всего на 0,121 секунды (1:19.568), при этом британский пилот использовал более мягкую резину С4.

Говоря о команде из Уокинга, также нельзя не отметить очень хорошее поведение ее машины в поворотах. Однако в McLaren подозрительно часто пользовались аэродинамической краской. Как тут не вспомнить, что во время презентации боссы не раз говорили, что новая аэродинамическая труба все еще строится (команда пока проводит продувки в трубе Toyota в Кельне), потому вопрос корреляции данных стоит очень остро.

К тому же, Норрис потерял время из-за остановки на выезде с пит-лейна утром первого дня – механикам пришлось катить ее машину обратно к гаражам.

Ландо Норрис, McLaren MCL36 в аэродинамической краске Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

«Похоже, соперничество команд обещает быть очень упорным, – сказал глава McLaren Андреас Зайдль. – Совершенно очевидно, что пока никому не удалось стать безоговорочным лидером, а также никто не провалился. При этом мы увидели множество всевозможных технических решений по всему пелотону».

Сильнейшими же – вот сюрприз – оказались Red Bull и Mercedes. Главные соперники по сезону-2021 вновь выглядят очень сильно. Их машинам удается очень быстро входить в повороты, а по стабильности они, пожалуй, превосходят всех соперников.

У «Быков», похоже, пока резервов скорости несколько больше. Лишь в самом конце тестов Серхио Перес провел серию быстрых кругов и показал на шинах С4 время 1:19.556. Этот результат оказался на 0,418 секунды хуже, чем у Льюиса Хэмилтона (1:19.138), а также уступает Расселлу – но оба представителя Mercedes зафиксировали свои секунды на составе C5.

Топливный фактор в данном случае не учитываем: обе команды обычно проводят тесты с довольно большой загрузкой. Куда важнее, что разница в скорости меньше, чем разница между резиной разной жесткости. Выходит, Red Bull быстрее?

«До Бахрейна нам надо будет внимательно изучить всю собранную информацию, – сказал главный инженер Red Bull Гийом Рокелен. – Думаю, что получится сделать шаг вперед. Но шаг не большой – скорее, умеренный».

Это любопытные слова. Нельзя не признать, что в плане конструкции RB18 сейчас заметно сложнее W13. В особенности это касается области понтонов, а также передней и задней подвесок, которые у двух команд выполнены по разной схеме.

Как тут не вспомнить уроки 2019 года. Тогда Mercedes приехала на первые тесты с простой машиной, но на вторые привезла куда более сложную – с большим пакетом доработок.

Надо признать, в эпоху лимита бюджетов реализовать тот же план будет несравнимо сложнее. Но не надо забывать, что речь идет о невероятно сильной команде, которая, кроме того, полна желания отыграться за обидное прошлогоднее поражение.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Хэмилтон признал, что перед Mercedes «определенно стоят препятствия, с которыми надо разбираться». Однако они, похоже, никак не сказались на надежности машины, проехавшей 393 круга. Сам семикратный чемпион вечером третьего дня провел полноценную симуляцию гонки, по ходу которой проводил отрезки на разных шинах – от С2 до С4.

При этом от внимания наблюдателей не укрылось, что на торможениях Льюис по мере износа комплекта все чаще блокировал левое переднее колесо перед расположенным на спуске пятым поворотом. Впрочем, такое было и у Ферстаппена по ходу первого дня заездов.

В Испании мы увидели и быстрые попытки, и длинные серии кругов, и внезапно проявившее себя «козление», мгновенно ставшее главной темой в паддоке. Под конец сессии машины Mercedes, Red Bull и Ferrari стало здорово болтать на входе в первый поворот – сильнее всего этот эффект проявлялся у Карлоса Сайнса.

При этом правила тестов позволяют командам использовать такие конфигурации машин, которые не полностью соответствуют регламенту. Это один из способов лучше разобраться в возможностях шасси и добиться от него скорости в дальнейшем, уже оставаясь в рамках правил.

Как отметил глава Скудерии Маттиа Бинотто, «кто быстрее всех поймет, как работают эти машины, тот и получит преимущество на старте сезона».

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Шарль Леклер, Ferrari F1-75 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images