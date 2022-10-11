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Формула 1 Аналитика

Анализ: что теперь будет с нарушителями бюджетных правил

В опубликованном FIA отчете две команды, Red Bull и Aston Martin, названы нарушителями финансовых ограничений. Это новая ситуация для Ф1, которая должна стать прецедентом на будущее

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Анализ: что теперь будет с нарушителями бюджетных правил
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Было бы категорически неверно считать появление итогового документа точкой в этой истории. В действительности, все самое интересное только начинается. Боссы спорта констатировали нарушение – и теперь всем интересно, что будет дальше. От этого во многом зависит, как участники чемпионата станут относиться к лимиту бюджетов в дальнейшем. 

Уже сейчас можно говорить, что процесс точно не будет быстрым. В финансовых правилах Ф1 прописана четкая последовательность процедур, которую предстоит пройти в ближайшие месяцы. 

Кроме того, Aston Martin и Red Bull находятся в различной ситуации. У обеих команд есть процессуальные нарушения, но вторая, кроме того, допустила фактический перерасход, хоть и в незначительном объеме – меньше 5% от общей суммы. 

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Шаг 1. Принятие

Прежде всего нарушители должны ответить, согласны ли они с вердиктом FIA. Если да, необходимо подписать подписать соответствующий документ (Согласие с нарушением, или, в латинской версии, АВА).  

Таким образом команда признает свою неправоту, отказывается от попыток апеллировать и заранее соглашается исполнить те меры, которые финансовая группа FIA сочтет правильным наказанием.

В рамках ABA возможны дополнительный финансовый мониторинг, штрафы и незначительные спортивные ограничения. Но об этом чуть ниже.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18

Фото: Red Bull Content Pool

Шаг 2. Торг

Если же Aston Martin или Red Bull не захотят подписать согласие ABA – или сама FIA сочтет, что этот порядок по каким-то причинам не может быть реализован, – то в дело вступит Совет по лимиту бюджетов. 

Он включает от шести до 12 судей, назначенных Генеральной ассамблеей FIA. Они заслушают аргументы команд, изучат документы и вынесут вердикт, являются ли претензии финансовых аудиторов обоснованными. 

Итоговое решение должно быть вынесено простым большинством – виновна команда или нет. Если голоса разделятся поровну, решение принимает глава Совета. 

После этого Совет имеет право применить любые санкции, предусмотренные в регламенте. 

Если команду и на этом уровне назовут виновной, а она опять не согласится с этим, существует возможность поискать правду в Апелляционном суде FIA, высшем органе гоночного правосудия.

Шаг 3. Наказание

Вне зависимости от того, пошла ли команда по простому пути АВА или же не смогла доказать свою правоту на слушаниях, ее накажут. В регламенте вполне понятно изложено, какие именно санкции могут применить к нарушителям.  

Если речь идет о процессуальных моментах – они включают нарушение сроков предоставления документов, отказ от сотрудничества с проверяющими или передачу неточной информации, – наказанием может являться только штраф. 

При этом в правилах есть оговорка, что при наличии достаточного количества смягчающих обстоятельств последствий может не быть вовсе, а вот отягчающие способны добавить в денежному наказанию легкое спортивное.

В случае незначительного перерасхода (то есть для Red Bull) предусмотрены денежные и спортивные штрафы. Последних может быть шесть: предупреждение, лишение определенного числа очков в Кубке конструкторов или чемпионате пилотов, отстранение от каких-то сессий Гран При (кроме гонок), ограничение аэродинамических или других испытаний и ужесточение лимита бюджетов. 

Самое важное тут вот в чем: если команда изначально не станет оспаривать отчет FIA и согласится подписать соглашение ABA, список наказаний резко сократится: тогда возможны лишь предупреждение, отстранение от каких-то сессий Гран При (кроме гонок) да ограничение аэродинамических или других испытаний. 

Так что сейчас в Милтон-Кинсе должны ответить на очень непростой вопрос: или признать свою вину и пойти «по легкой статье», ничем особенно не рискуя, или ввязываться в судебную тяжбу с FIA с непредсказуемыми последствиями.

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