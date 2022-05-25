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Макс Ферстаппен выехал с пит-лейна перед стартом гонки в Барселоне всего за восемь секунд до того, как светофор переключился на красный. Подобное нехарактерно для Ф1 – напротив, команды всегда стремятся отправить гонщиков на решетку пораньше, чтобы те смогли проехать пару-тройку пробных кругов, оценить состояние трассы и работу машины, а также потренировать старт в разрешенных для этого местах.

Но у Red Bull была причина задержки – в баках обеих машин экстренными темпами прогревали топливо. Глава Ferrari Маттиа Бинотто даже предположил, что соперники его команды были близки к нарушению регламента – однако FIA никаких нарушений не выявила.

Но дыма без огня, как известно, не бывает. В боксах задержался не только Ферстаппен, ни и другой пилот Red Bull Серхио Перес, а также оба гонщика AlphaTauri. Что же стоит за этой историей?

Само стремление охладить топливо вопросов не вызывает. Это способ дополнительно снизить температуру силовой установки и тем самым повысить ее надежность. Уже не первый год в Ф1 действует простой принцип: за два часа до старта фиксируется температура воздуха – и горючее разрешается охлаждать еще на 10 градусов от этой величины.

В Барселоне было жарко, воздух нагрелся до +35, потому планка для топлива составила +25.

Но у состава ExxonMobil, который используют обе команды «Быков», изначальная температура действительно была сильно ниже.

Дело в том, что на предыдущем этапе в Майами FIA выпустила директиву о том, что бензин можно охлаждать не на 10, а на 18 градусов от контрольной величины. Это было сделано потому, что во Флориде было невероятно жарко, и боссы чемпионата сочли правильным снизить нагрузку на топливную систему машин.

Тут можно вспомнить, как гонщики Red Bull сошли в Бахрейне из-за проблем с топливными насосами, а уже по ходу уик-энда в Испании неполадки в этой же системе вынудили Ferrari заменить шасси Карлосу Сайнсу.

Тут важно отметить, что директива касалась исключительно гонки в Майами. В Red Bull предприняли попытку продлить действие документа и на остаток сезона, но такая позиция наткнулась на противодействие Скудерии.

Та сотрудничает с Shell, специалистам которой удалось лучше восполнить потерю лошадиных сил после перехода на биотопливо, чем их коллегам из ExxonMobil. Кроме того, наши источники говорят, что отдел двигателей в Маранелло доработал камеру сгорания под требования нового горючего. У «Быков», понятное дело, такой возможности не было из-за ухода Honda.

Новое горючее отличается большей летучестью и меньшей теплотой сгорания. И такие свойства, похоже, не очень подходят японским моторам.

Несмотря на все это, причиной проблем Red Bull стала история, в которую сложно поверить, учитывая внимание к деталям в Ф1: в команде исходили из того, что директива из Майами продолжила действовать, потому охладили топливо до 17 градусов. После этого его пришлось греть прямо в баке самым банальным способом – запустив в гараже мотор машин и используя его тепло.

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22, Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Тут можно вспомнить, как в Майами обоим пилотам Aston Martin пришлось стартовать с пит-лейна. Тогда в британской команде тоже допустили ошибку с температурой топлива – точнее, сделали все верно, но предпочли перестраховаться.

Стоит отметить, что замер температуры топлива производится техническими специалистами FIA только после того, как машина выехала из боксов и оказалась на стартовой решетке. Если бы замер был сделан перед тем, как Ферстаппен и Перес покинули гараж Red Bull, результат мог бы оказаться совсем другим…