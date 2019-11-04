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Формула 1 / Гран При США / Аналитика

Анализ: что случилось со скоростью Ferrari после директивы FIA

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Анализ: что случилось со скоростью Ferrari после директивы FIA
Автор:
4 нояб. 2019 г., 05:04

Шесть раз подряд после летнего перерыва пилоты Ferrari стартовали с поула, но на американском этапе эта серия прервалась. Роберто Кинкеро проанализировал известные факты и слухи из паддока – и пришел к весьма любопытным выводам.

Mercedes вернулась на первую стартовую позицию, где ее пилотов не было три с лишним месяца. Безусловно, в самой команде это вызвало заметный энтузиазм. Хорошо известно, что именно Скудерия располагает сейчас самой эффективной силовой установкой. Она позволяет Себастьяну Феттелю с Шарлем Леклером уезжать от соперников на прямых, она же становится их козырем в квалификациях.

Весьма примечательно, что Валттери Боттас выиграл поул вскоре после того, как FIA разослала командам новую техническую директиву – это произошло в субботу утром. Документ содержал уточнения относительно вопросов расхода топлива и стал следствием запроса Red Bull, которая указана боссам спорта на ряд серых зон в действующем регламенте. 

Разумеется, после квалификации многие связали успех Mercedes с директивой FIA. Но корректно ли утверждать. что Ferrari уступила потому, что была вынуждена лишить свои силовые установки части мощности? Льюис Хэмилтон и Тото Вольф поспешили отмести такие предположения.  

«Квалификация принесла интересные итоги, – сказал пилот в субботу. – Впечатление такое, словно мощности у них было меньше обычного. Они по-прежнему превосходят нас на прямых, но надеюсь, что наш гоночный темп будет конкурентным». 

Как известно, ожидания Льюиса оправдались с лихвой – Ferrari традиционно чуть медленнее по воскресеньям, а в этот раз Леклер отстал почти на минуту. Правда, стоит помнить, что после субботних проблем ему поставили один из старых двигателей.

Между тем, Тото Вольф обратил внимание на плотность результатов: квартет лидеров уместился в одну десятую секунды. 

«Данные показывают, что три команды очень близки по скорости на прямых, – заметил австриец. – Я вовсе не утверждаю, что это связано с конкретной трассой, а просто констатирую факт: мы на поуле впервые с Хоккенхайма». 

Глава Mercedes также поделился мнением по поводу директивы FIA, назвав ее стандартной процедурой: «Когда федерация присылает что-то подобное, это серьезный сигнал. Последняя директива прояснила очень важные вопросы технического регламента. Но ничего нового в этом нет, подобное уже не раз происходило прежде. Именно в этом состоит функция FIA и тех структур, которые отвечают за правила». 

Интересно сравнить скорость, которую машины разных команд развивали в Остине. Здесь не видно, чтобы Ferrari стала медленнее. На самой длинной прямой трассы в Остине, которая ведет к 12-му повороту, Феттель и Леклер разогнались практически одинаково – немец до 326,1 км/ч, монегаск – до 326,0.  

Темп Mercedes был ниже (323,0 у Боттаса, 322,6 у Хэмилтона), причем оба гонщика уступили даже Ферстаппену (324,9).

Эти данные можно сопоставить с показателями скорости на линии финиша. Она расположена в середине главной прямой, где автомобили разгоняются полным газом после выхода из финального поворота, но еще далеки от максимумов. 

Так вот, здесь Феттель и Леклер вновь превосходят соперников из Mercedes: Себ быстрее всех, пересекая черту на 225,5 км/ч, у Валттери эта величина достигает 222,5, а у Льюиса – только 221,0. 

Таким образом, Ferrari остается лидером по скорости на прямых, это установленный факт. В то же время, итоги гонки красноречивы – по итогам 56 воскресных кругов Скудерия потерпела настоящий разгром от Mercedes и Red Bull. Что-то очень похожее мы видели в Венгрии, на последнем этапе перед тем, как SF90 получила третью спецификацию мотора.  

Учитывая все обстоятельства уик-энда в Остине, серьезных выводов по итогам этого Гран При лучше не делать. Но предстоящий этап в Бразилии должен будет ответить на ряд очень важных вопросов. Важных в первую очередь для Скудерии. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Сессия Перед гонкой
Местонахождение Остин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Роберто Кинкеро

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