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Вспомните, что происходило после объявления Себастьяна Феттеля об уходе из Формулы 1. Место немца в Aston Martin занял Фернандо Алонсо, вместо него в Alpine пришел Пьер Гасли, а возникшую вакансию в Alpha Tauri заполнил Ник де Врис. И это мы еще не упомянули «спин-офф» этой истории с переходом Оскара Пиастри в McLaren.

Но подобный сценарий, нередкий среди гонщиков, почти никогда не встречался прежде применительно к топ-менеджерам. Точнее – никогда до этой недели, когда мы стали свидетелями поистине удивительных событий.

Разумеется, руководители тоже меняют место работы – например, прошлой зимой Отмар Сафнауэр сменил Aston Martin на Alpine. Но даже такие случаи довольно редки – что уж говорить про три согласованных перестановки.

И тем не менее, стоило Ferrari объявить о контракте с Фредериком Вассером, как Андреас Зайдль отправился в Sauber, а его место в McLaren получил Андреа Стелла. Есть ощущение, что это может быть не последняя перестановка, так как всего за полдня до этого из Williams ушли глава команды Йост Капито с техническим директором Франсуа-Ксавье Демезоном.

Вообще говоря, все эти события имеют разные причины, но у всех их есть одна общая составляющая: в условиях лимита бюджетов роль босса стала гораздо важнее, чем прежде.

Еще несколько лет назад одна из ключевых задач руководителя команды состояла в том, чтобы отчитываться перед советом директоров компании или автоконцерна – и пытаться вытащить из его членов как можно больше денег.

Тем, кто хотел улучшить свои позиции в пелотоне или исправить недостатки машины, прежде всего требовалось заручиться чеком с круглой суммой – которую затем направить на повышение конкурентоспособности.

Кристиан Хорнер и Тото Вольф продолжают работу в Ф1, а Ferrari сменила очередного босса Фото: Sutton Images

Те времена остались в прошлом. С введением лимита бюджетов Формула 1 перестала быть состязанием, кто больше потратит. Теперь невозможно исправить ошибки, просто израсходовав дополнительные деньги.

Вместо этого стала цениться эффективность, дисциплина, умелое планирование и, более всего, способность действовать умно.

Ограничение расходов уравняло возможности и теперь не получится оправдать отставание от конкурента лишь тем, что у того больше бюджет. Все в равных условиях. И если у тебя что-то не получилось, это только твоя вина.

В современной Ф1 руководители команд больше, чем когда либо, несут ответственность за то, удалось ли добиться желаемых результатов.

В случае с Йостом Капито Williams не продемонстрировала того прогресса, на который рассчитывали владельцы из Dorilton Capital с наступлением новой технической эры. Потому и было принято решение не продолжать сотрудничество с ним и его протеже, техническим директором Демезоном.

Увольнение Маттиа Бинотто стало следствием утраты веры в него со стороны президента Ferrari Джона Элканна и генерального директора Бенедетто Виньи. Они сочли, что Скудерия не добилась в 2022 году того, на что была потенциально способна.

Налицо тенденция: и Ferrari в случае с Вассером и Sauber в случае с Зайдлем сделали ставку на руководителя, который прежде всего понимает, как работать в условиях финансовых ограничений.

В наши дни невозможно добиться скорости, просто привозя на каждый этап новое переднее крыло. Вам попросту не хватит денег, чтобы реализовать такой план.

Вместо этого вы должны уметь добиваться прогресса прежде всего в тех областях, где это можно сделать с минимальными затратами.

Для этого необходимо так расставить людей внутри организации, чтобы от каждого из них получать максимальную пользу в интересах общего дела.

Андреа Стелла семь лет работал в McLaren и после ухода Зайдля получил повышение от гендиректора Зака Брауна Фото: McLaren

Кроме того, нужно досконально знать правила игры – и в особенности все исключения из них. Только так удастся направить все 100% ресурсов на достижение результата и не потратить ничего впустую.

Лишь добившись максимума на всех уровнях – от конструктора, которые выбирает концепцию машины на экране своего монитора, и до механиков, меняющих колеса на пит-стопе, – можно рассчитывать на результат.

На каждом шаге общего пути сотрудники должны брать на себя ответственность, потому что у системы больше нет прежнего запаса прочности, который позволял скрывать слабости.

Именно поэтому современные боссы должны уметь мотивировать и помогать своим подчиненным двигаться вперед. Важно добиться, чтобы персонал верил в то, чем занимается – и в выбранный путь.

Кроме того, невероятно важно правильно спланировать график обновлений машины. Если слишком увлечься доработками в начале сезона, существует риск досрочно исчерпать бюджет и проиграть из-за этого осенью. Но и слишком экономить, откладывая все напоследок, тоже неверно: соперники создадут задел, ликвидировать который будет очень непросто.

Так что нужно делать все правильно и вовремя.

Решить такую задачу под силу только хитрому и опытному руководителю команды, который знает, как работает система, и сам дышит этим воздухом.

Машины на решетке перед стартом прогревочного круга Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Далеко не совпадение, что год назад ведомая Зайдлем McLaren начала кампанию по найму сотрудников. В команде получили первый опыт работы в условиях лимита бюджетов и поняли, что эффективнее всего будет направить ресурсы на решение конкретных задач.

В Абу-Даби Андреас рассказал: «Поняв новые правила игры, нам пришлось очень серьезно поработать вместе с финансовым департаментом, чтобы отыскать верные механизмы, которые позволяют эффективно работать в современной Ф1.

Спустя два месяца мы запустили серьезную кампанию по набору сотрудников – просто чтобы иметь больше людей и в будущем при необходимости выполнять несколько задач одновременно».

Такое изменение подхода было вызвано введением лимита трат, который потребовал ставки на опытных, умелых и толковых людей, способных приносить результат. И потому значение руководителей команд оказалось высоким, как никогда прежде.

Дополнительная нагрузка влечет за собой и дополнительную ответственность. Когда все получается, это дополнительная слава. Но если добиться поставленных целей не вышла, отставка теперь куда реальней, чем прежде.