Анализ: что появилось в передней подвеске Mercedes в связи с внедрением DAS

Команда Mercedes заинтриговала всех на тестах в Барселоне своим инновационным рулевым управлением. Система называется DAS, что можно расшифровать как двухосевое руление, однако подробностей в команде не раскрыли.

Предполагается, что система позволяет пилотам регулировать угол схождения передних колес. И хотя детали остаются засекреченными, наш эксперт Джорджо Пиола обратил внимание на различие в передней подвеске болидов Mercedes этого и прошлого года.

Цилиндры в креплении верхних поперечных рычагов, которые на рисунке отмечены красными стрелками, в этом сезоне полностью новые. Эта перемена может быть связана как раз с внедрением системы DAS.

Можно предположить, что цилиндры регулируют положение носовой части болида и могут быть частью более сложной системы, включающей рулевое управление. Сам рулевой механизм также располагается в носовой части машины и скрыт карбоновым кожухом.

При этом рулевые тяги максимально смещены вперед, что располагает их в непосредственной близости от нижних поперечных рычагов. Такая схема позволяет снизить аэродинамическое сопротивление.