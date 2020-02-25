Технический анализ Джорджо Пиолы
Анализ: что появилось в передней подвеске Mercedes в связи с внедрением DAS
Джорджо Пиола нашел в болиде W11 детали, которых в прошлогодней машине не было
Команда Mercedes заинтриговала всех на тестах в Барселоне своим инновационным рулевым управлением. Система называется DAS, что можно расшифровать как двухосевое руление, однако подробностей в команде не раскрыли.
Предполагается, что система позволяет пилотам регулировать угол схождения передних колес. И хотя детали остаются засекреченными, наш эксперт Джорджо Пиола обратил внимание на различие в передней подвеске болидов Mercedes этого и прошлого года.
Цилиндры в креплении верхних поперечных рычагов, которые на рисунке отмечены красными стрелками, в этом сезоне полностью новые. Эта перемена может быть связана как раз с внедрением системы DAS.
Можно предположить, что цилиндры регулируют положение носовой части болида и могут быть частью более сложной системы, включающей рулевое управление. Сам рулевой механизм также располагается в носовой части машины и скрыт карбоновым кожухом.
При этом рулевые тяги максимально смещены вперед, что располагает их в непосредственной близости от нижних поперечных рычагов. Такая схема позволяет снизить аэродинамическое сопротивление.
Читайте также:
Предыдущая новость
Как устроена DAS? В интернете нашли объяснение
Следующая новость
Завтра возобновятся тесты Ф1 в Барселоне. Вот кто и когда примет в них участие
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Джорджо Пиола
Анализ: что появилось в передней подвеске Mercedes в связи с внедрением DAS
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- MotoGP
- WEC
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты
|
21 маяБилеты