Анализ: что новый контракт Переса говорит о будущем Red Bull

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Во вторник Red Bull официально объявила о продлении контракта с Серхио Пересом до конца 2024 года – хотя сам пилот проговорился об этом еще двумя днями раньше, на подиуме после победы в Монако.

Это решение компании, целиком оправданное результатами мексиканца в 2022 году, в то же время нарушает ее же многолетние принципы. Много лет в Red Bull попадали только пилоты, прошедшие через собственную молодежную программу.

В свое время приглашение Переса считалось экстренной мерой – перед сезоном-2021 у «Быков» просто не нашлось гонщиков, способных выступать за главную команду. Но теперь явно, что временная замена стала постоянной, и это не может не сказаться на будущем сразу нескольких пилотов.

Пьер Гасли, AlphaTauri Фото: Red Bull Content Pool

Первым из них является Пьер Гасли. Француз уже не раз говорил, что готов оставаться в «младшей» AlphaTauri только до конца 2022 года. Даже могущественный гоночный консультант Хельмут Марко согласился, что Пьер вправе стать свободным агентом, если не получит приглашения вернуться в главный коллектив.

Появившись на рынке, Гасли способен серьезно изменить сложившуюся картину. Преимущество его ситуации в том, что если не получится договориться с кем-то из соперников, всегда можно остаться в AlphaTauri.

Для его напарника Юки Цуноды продление контракта с Пересом служит однозначным сигналом: чтобы сохранить место, нужно демонстрировать высокие результаты. Ожидается, что японца оставят в Фаэнце еще на два года, однако официального объявления об этом стоит ждать не раньше осени – да и то при условии, что Юки будет выступать лучше, чем в Монако.

Если в AlphaTauri появятся вакансии, Юри Випс уже готов сесть за руль – однако прежде должен сильно провести сезон в Ф2. Это же касается и Лиами Лоусона.

Хельмут Марко известен тем, что всегда противопоставлял гонщиков друг другу, чтобы продвижение по карьерной лестнице получил более достойный.

Юри Випс, резервный гонщик Red Bull Racing Фото: Кард Бингэм / Motorsport Images

Нельзя не признать, что феномен Ферстаппена заставил Red Bull изменить собственные методы. Контракт с пилотом заключен до 2028 года – это самое долгосрочное соглашение за всю историю Формулы 1. И теперь во второй машине Марко и Кристиану Хорнеру нужен прежде всего сильный пилот, пусть даже и не собственный воспитанник. Без этого сложно рассчитывать на Кубок конструкторов.

Серхио Перес оказался сбалансированным вариантом. Как поговаривают, спустя пару дней после финиша вторым в Барселоне гонщик сам позвонил в Милтон-Кинс и заговорил о продлении контракта, причем уже не на один год, как два раза до этого. И получил положительный ответ.

Как тут ни вспомнить, что в декабре 2020-го мексиканец был в шаге от того, чтобы вообще остаться без места в Ф1…