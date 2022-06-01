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Формула 1 Комментарий

Анализ: что новый контракт Переса говорит о будущем Red Bull

Двухлетнее соглашение с мексиканцем неизбежно скажется как на кадровых планах самой Red Bull, так и на трансферном рынке Ф1 в целом

Роберто Кинкеро
Автор:
Анализ: что новый контракт Переса говорит о будущем Red Bull
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Во вторник Red Bull официально объявила о продлении контракта с Серхио Пересом до конца 2024 года – хотя сам пилот проговорился об этом еще двумя днями раньше, на подиуме после победы в Монако. 

Это решение компании, целиком оправданное результатами мексиканца в 2022 году, в то же время нарушает ее же многолетние принципы. Много лет в Red Bull попадали только пилоты, прошедшие через собственную молодежную программу. 

В свое время приглашение Переса считалось экстренной мерой – перед сезоном-2021 у «Быков» просто не нашлось гонщиков, способных выступать за главную команду. Но теперь явно, что временная замена стала постоянной, и это не может не сказаться на будущем сразу нескольких пилотов. 

Пьер Гасли, AlphaTauri

Пьер Гасли, AlphaTauri

Фото: Red Bull Content Pool

Первым из них является Пьер Гасли. Француз уже не раз говорил, что готов оставаться в «младшей» AlphaTauri только до конца 2022 года. Даже могущественный гоночный консультант Хельмут Марко согласился, что Пьер вправе стать свободным агентом, если не получит приглашения вернуться в главный коллектив.

Появившись на рынке, Гасли способен серьезно изменить сложившуюся картину. Преимущество его ситуации в том, что если не получится договориться с кем-то из соперников, всегда можно остаться в AlphaTauri. 

Для его напарника Юки Цуноды продление контракта с Пересом служит однозначным сигналом: чтобы сохранить место, нужно демонстрировать высокие результаты. Ожидается, что японца оставят в Фаэнце еще на два года, однако официального объявления об этом стоит ждать не раньше осени – да и то при условии, что Юки будет выступать лучше, чем в Монако. 

Если в AlphaTauri появятся вакансии, Юри Випс уже готов сесть за руль – однако прежде должен сильно провести сезон в Ф2. Это же касается и Лиами Лоусона.  

Хельмут Марко известен тем, что всегда противопоставлял гонщиков друг другу, чтобы продвижение по карьерной лестнице получил более достойный.

Юри Випс, резервный гонщик Red Bull Racing

Юри Випс, резервный гонщик Red Bull Racing

Фото: Кард Бингэм / Motorsport Images

Нельзя не признать, что феномен Ферстаппена заставил Red Bull изменить собственные методы. Контракт с пилотом заключен до 2028 года – это самое долгосрочное соглашение за всю историю Формулы 1. И теперь во второй машине Марко и Кристиану Хорнеру нужен прежде всего сильный пилот, пусть даже и не собственный воспитанник. Без этого сложно рассчитывать на Кубок конструкторов. 

Серхио Перес оказался сбалансированным вариантом. Как поговаривают, спустя пару дней после финиша вторым в Барселоне гонщик сам позвонил в Милтон-Кинс и заговорил о продлении контракта, причем уже не на один год, как два раза до этого. И получил положительный ответ. 

Как тут ни вспомнить, что в декабре 2020-го мексиканец был в шаге от того, чтобы вообще остаться без места в Ф1…

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