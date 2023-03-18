Анализ: что мы узнали в пятницу на Гран При Саудовской Аравии

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До этой пятницы машины Формулы 1 2023 года ездили только по одной трассе. Неудивительно, что Фернандо Алонсо назвал первый день в Джидде продолжением тестов – ведь команды впервые получили возможность поработать в новых условиях.

Городское кольцо на берегу Красного моря покрыто куда более гладким асфальтом, чем в Бахрейне, и требует куда меньшего уровня прижимной силы. Именно поэтому оценивать итоги пятницы стоит с некоторыми оговорками.

Макс vs. Фернандо

У Red Bull дела с самого начала пошли хорошо – в тренировках RB19 не огорчила инженеров проблемами с балансом, которые возникли двумя неделями раньше. Разумеется, Макс Ферстаппен сказал по итогам дня, что у команды есть возможность прибавить еще. Но реальное положение дел выдала улыбка доктора Марко.

«Макс никогда не бывает полностью доволен настройками, объяснил гоночный консультант в эфире немецкого Sky. – Он хочет с первого же круга мчаться впереди всех. Но я-то знаю, что начало первой тренировки пришлось посвятить адаптации, и лишь затем перейти к поиску точных настроек. И если в таких условиях ты все равно на полсекунды быстрее всех, я считаю, этого достаточно».

К вечеру преимущество чемпиона сократилось до двух десятых. Но тут важно отметить два обстоятельства. Во-первых, если сложить времена лучших секторов Ферстаппена и Фернандо Алонсо, собрав их теоретические идеальные круги, то разница окажется куда меньше – всего 0,044 секунды в пользу голландца. Так вышло потому, что гонщику Aston не удалось закончить очень хороший круг после небольшой ошибки в переделанном 22-м повороте.

Но даже важнее другой фактор – количество топлива в баках. В Бахрейне мы уже видели, как Алонсо мчался на тренировках быстрее всех. Но в квалификации его преимущество испарилось. Причиной этого стал именно груз горючего.

Эксперты сходятся во мнении, что у Red Bull баки основательно залиты по ходу тренировок. У Aston на первом этапе топлива было где-то на 20 кг меньше – это примерно полсекунды с круга. Сейчас есть ощущение, что зеленая команда внесла коррективы, но их машина все равно несколько легче, чем RB19.

Это же, кстати, относится и к Alpine. Трасса в Джидде действительно подходит их машине, но отчасти пятничная скорость Окона и Гасли стала следствием пустых баков.

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

А что там у Ferrari?

Еще один неизвестный фактор – это режим работы силовых установок. И он сразу же приводит нас к оценке силы Ferrari. Пятницу пилоты команды завершили девятым и десятым. Но есть основания говорить, что эти результаты не отражают силу Скудерии – в реальности она быстрее.

В преддверии этапа эксперты говорили, что даже трасса в Джидде должна подойти команде лучше, чем кольцо в Бахрейне. И в паддоке сложилось впечатление, что Ferrari серьезно снизила в тренировках мощность своих моторов, чтобы избежать лишней нагрузки на них.

Оштрафованному Шарлю Леклеру мощность потребуется в гонке. В форсированном режиме двигатели теряют ресурс особенно быстро – и хотя команда из соображений предосторожности сменила их на обеих машинах, там все равно хотят минимизировать риск.

Так что не удивляйтесь, если в квалификации алые машины вдруг поедут на уровне Red Bull. Есть, правда, еще фактор износа шин в гонке, но это уже другой вопрос.

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Гоночный темп

В Бахрейне способность беречь резину очень помогла Red Bull и Aston Martin. На этот раз составы будут на одну ступень мягче (С2-С4), но и покрытие трассы тоже куда более гладкое.

Доктор Марко сделал прогноз: «В этот раз команды будут куда ближе друг к другу. Это связано с асфальтом и конфигурацией трассы. Шины будут изнашиваться не столь быстро, как в Бахрейне. Так что нас ждет острая битва с Алонсо, да и Alpine с Ferrari тоже будут совсем рядом».

И анализ темпа на длинных сериях кругов подтверждает правоту этих слов. У Макса среднее время круга на шинах Soft составило 1:35.2, а у Серхио Переса на Medium оно оказалось лишь самую малость ниже.

Но показатели Сайнса, Алонсо и Гасли с Оконом выглядят близкими к лидерам. Если повторять слова Ферстаппена – «это точно не Бахрейн».

Наконец, стоит отметить еще один момент. В Red Bull неслучайно проводили подготовку к гонке на разных составах шин. Год назад никто не стал ставить в воскресенье Soft. Сейчас схема Medium-Hard с одним пит-стопом тоже выглядит самой логичной.

Но «Быки» явно рассматривают возможность варианта Soft-Hard, чтобы получить преимущество на первых кругах. Именно поэтому Ферстаппен так много ездил на мягких сликах в пятницу.

Марко отметил: «Мы пока не решили окончательно, какой вариант по шинам будет лучше в гонке. Макс в тренировках работал с Soft, Серхио – с Medium. На первый взгляд, они работают совершенно одинаково. Так что тут необходим более тщательный анализ»

Несмотря ни на что, Red Bull выглядит главным фаворитом саудовского Гран При. Но Ferrari и остальные совсем недалеко. Интересно, помогут ли чемпионам эксперименты с шинами Soft? Ждать ответа осталось недолго.