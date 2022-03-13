Анализ: что мы узнали о силе команд на тестах в Бахрейне

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Карты раскрыты? И да, и нет. С одной стороны, в Сахире все было куда больше похоже на тренировки Гран При – команды проводили как длинные серии кругов для сбора данных, так и быстрые попытки для подготовки к квалификации.

С другой – время атаковать изо всех сил еще не пришло, да и показывать реальную скорость раньше времени на всегда правильно.

В итоге быстрее всех проехал Макс Ферстаппен, причем преимущество гонщика Red Bull над соперниками оказалось весьма значительным. Давайте рассмотрим, какие еще факторы, кроме собственно таблицы результатов, важно учитывать при оценке сил команд.

Гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко и пилот команды Макс Ферстаппен Фото: Motorsport Images

Для Red Bull субботний день получился очень долгим. Он начался еще поздно вечером в пятницу, когда команда получила обновленные понтоны. Восемь часов на трассе должны были дать ответ, что они принесут – шаг вперед или дополнительные проблемы для инженеров.

Разгадка нашлась удивительно быстро и просто: еще до того, как Макс провел свою быструю попытку незадолго до клетчатого флага, на лице гоночного консультанта Хельмута Марко в гараже можно было заметить некое подобие довольной улыбки. Зная, сколь строг и суров австриец, это явно свидетельствовало – новинки работают отлично.

Соперники поговаривают, что в Red Bull использовали машину в почти квалификационной конфигурации – режим работы мотора и количество топлива в баке лишь немного уступали тем, что будут использоваться в следующую субботу.

Сам Макс уверял, что горючего у него было много, но в любом случае по итогам тестов Red Bull выглядит безоговорочным фаворитом. Вопрос, однако, в том, сколь сильно отстают остальные.

Шарль Леклер, Ferrari F1-75 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Ferrari казалась лидером после первого раунда тестов в Барселоне. Но в команде изначально говорили, что машина не получит никаких глобальных обновлений ко второй сессии. В итоге Скудерия упустила статус лидера и сейчас кажется первым преследователем Red Bull – это же отражает и второй результат Шарля Леклера (в основное время заездов).

На трассе отставание монегаска составило семь десятых на одинаковых шинах, однако в реальности, как указывают наши источники, все не столь печально. Сама Ferrari оценивает проигрыш всего в 0,2 секунды на круге.

Итальянцы тоже проводили быстрые попытки, но при этом использовали более консервативную конфигурацию машины. Но общая картина показывает, что Эдриан Ньюи до сих пор не растерял ни толики своего таланта, и соперничать с ним, как и десять, и 20 лет назад, невероятно сложно.

Джордж Расселл, Mercedes W13 Фото: Motorsport Images

A что же Mercedes? Пока команда в равной степени выглядит третьей силой и темной лошадкой. Если RB18 в Бахрейне явно ускорилась по сравнению с Барселоной, то про «беспонтонную» W13 в лучшем случае можно сказать, что ее темп остался прежним.

Машина ведет себя на трассе нестабильно, и прежде всего инженерам надо нормализовать ее поведение – что в команде рассчитывают сделать как можно быстрее. После этого, если верить оценкам инсайдеров, Mercedes окажется в полусекунде за Red Bull.

Стоит вспомнить, что в прошлом году чемпионы мира также выглядели на тестах не лучшим образом, но победителем Гран При Бахрейна стал Льюис Хэмилтон. Но сейчас ситуация явно сложнее, чем 12 месяцев назад.

Так как большая часть команды и имущества останется в Бахрейне до старта Гран При, уже в воскресенье утром Mercedes начала активные видеоконференции с базой в Брэкли для разбора проблем. Однако рассчитывать решение на за оставшиеся до этапа дни, похоже, не стоит.

Фернандо Алонсо, Alpine A522 Фото: Motorsport Images

Все остальные, кажется, тоже были быстры. Фернандо Алонсо и Валттери Боттас вошли в пятерку лидеров, причем испанец из Alpine даже опередил Mercedes Джорджа Расселла. Что уж говорить про Мика Шумахера, который в вечерней прохладе «дополнительного времени» принес главным аутсайдерам прошлого сезона из Haas второе итоговое место.

К сожалению, чуда не произошло – доподлинно известно, что все три команды добились столь выдающихся результатов в максимально квалификационной конфигурации машины, потому едва ли смогут удержаться столь же высоко на реальном Гран При.

Обратной выглядит ситуация в McLaren, где Ландо Норрис отработал за рулем все три дня из-за болезни Даниэля Риккардо. Williams и Aston Martin смотрелись очень неплохо на старте тестов, но команду Йоста Капито выбил из колеи пятничный пожар. Из-за этого программу второго дня пришлось перенести на третий, и до по-настоящему быстрых кругов просто не дошло.

В Aston же, похоже, просто решили приберечь козыри в рукаве до старта этапа. То есть на пять ближайших дней.