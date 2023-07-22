Анализ: что мы узнали о силе команд Ф1 по итогам пятницы
Экспериментальный формат уик-энда и капризы погоды не позволили увидеть в первый день Гран При Венгрии реальные возможности разных машин. Но то, что нельзя увидеть, можно вычислить
В пятницу у участников чемпионата был всего один час на сбор данных – в первой сессии нормально поработать им не позволил дождь. Из-за того, что команды вынуждены были экономить шины и готовить квалификационные попытки сразу на трех составах сликов, программы в этот раз значительно отличались одна от другой.
Лидер сезона Макс Ферстаппен остался только 11-м, но рассказал, что совершенно не обеспокоен этим. В то же время, оба гонщика Alpine закончили день в пятерке лидеров, а представители Alfa Romeo даже на более жестких сликах Medium поднялись в десятку.
Чтобы понять реальную расстановку сил, в пресс-службе Ф1 систематизировали все данные и оценили силу команд в квалификационной и гоночной конфигурации машины? исходя из лучшего времени на секторах по данным GPS. И вот что у них получилось.
Анализ квалификационного темпа команд на Гран При Венгрии
Иллюстрация: Формула 1
Лучшая скорость возглавившего протокол Шарля Леклера оказалась реальной – на одном быстром круге Ferrari действительно быстрее всех. Чуть больше десятой ей уступают McLaren и Red Bull, а вот проблемы Mercedes, о которых говорил Льюис Хэмилтон, похоже, и впрямь довольно серьезно мешают команде.
Увы, четвертый результат Юки Цуноды напрасно обнадежил поклонников AlphaTauri и Даниэля Риккардо. Команда пока медленнее всех, хотя до Williams с Alfa Romeo ей совсем недалеко.
Указанные данные относятся к шинам Soft, но на других составах картина выглядит примерно такой же.
Анализ гоночного темпа команд на Гран При Венгрии
Иллюстрация: Формула 1
А вот с полными баками картина выглядит совершенно иначе. Здесь быстрее всех Red Bull, а три преследователя лидера идут буквально ноздря в ноздрю, уступая главным фаворитам не так и много.
К сожалению для Aston Martin, надежды на медленную венгерскую трассу пока не оправдываются – «зеленые» едва уезжают от Alpine в споре за пятую позицию. В замыкающих же и здtсь AlphaTauri.
Разумеется, этот анализ говорит только о пятничном темпе – анализ данных и работа с настройками еще могут повлиять на расстановку сил, как мы регулярно видели на предыдущих Гран При.
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