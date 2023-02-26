Предыдущая / Марко прокомментировал слухи о продаже AlphaTauri Следующая / Стартовая решетка Формулы 1 по итогам тестов в Бахрейне
Формула 1 / Февральские тесты в Бахрейне Аналитика

Анализ: что мы узнали о реальном темпе команд на тестах в Бахрейне

Скоротечная предсезонная сессия Формулы 1 разогнала пыль на трассе в Бахрейне, позволив оценить силы команд в преддверии нового чемпионата мира. Какой же выглядит расстановка сил?

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Анализ: что мы узнали о реальном темпе команд на тестах в Бахрейне
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

По итогам трех дней в жарком Сахире уже можно сделать определенные выводы о том, что нас ждет в новом сезоне Ф1. И хотя мантра про разные программы и сложность оценок прозвучала за это время сотни раз, попробуем все же отыскать крупицы истины в ворохе протоколов, которые остались после проведенных заездов. 

В качестве точки отсчета логично взять сводную таблицу, в которой все гонщики расставлены по лучшему времени круга. 

Читайте также:

Сводные результаты тестов Ф1 в Бахрейне

Поз Гонщик Команда Время Отст. Шины
1. Mexico Серхио Перес AustriaRed Bull 1:30.305
2. United Kingdom Льюис Хэмилтон GermanyMercedes 1:30.664 0,359
3. Finland Валттери Боттас SwitzerlandAlfa Romeo 1:30.827 0,522
4. Monaco Шарль Леклер ItalyFerrari 1:31.024 0,719
5. Spain Карлос Сайнс Italy Ferrari 1:31.036 0,731
6. Japan Юки Цунода ItalyAlphaTauri 1:31.261 0,956
7. Denmark Кевин Магнуссен United StatesHaas 1:31.381 1,076
8. United Kingdom Джордж Расселл Germany Mercedes 1:31.442 1,137
9. Spain Фернандо Алонсо United KingdomAston Martin 1:31.450 1,145
10. China Чжоу Гауньюй Switzerland Alfa Romeo 1:31.610 1,305
11. Netherlands Макс Ферстаппен Austria Red Bull 1:31.650 1,345
12. Brazil Фелипе Другович United Kingdom Aston Martin 1:32.075 1,770
13. United Kingdom Ландо Норрис United KingdomMcLaren 1:32.160 1,855
14. Netherlands Ник де Врис Italy AlphaTauri 1:32.222 1,917
15. Germany Нико Хюлькенберг United States Haas 1:32.466 2,161
16. United States Логан Сарджент United KingdomWilliams 1:32.549 2,244
17. France Пьер Гасли FranceAlpine
 1:32.762

2,457

18. Thailand Алекс Элбон United Kingdom Williams 1:32.793 2,488
19. Australia Оскар Пиастри United Kingdom McLaren 1:33.175 2,870
20. France Эстебан Окон France Alpine
 1:33.257

2,952

Первым делом постараемся участь влияние шин. Так как на предстоящем Гран При Бахрейна будут использоваться составы С1, С2 и С3, большую часть времени команды работали именно на них.

Однако почти все лучшие результаты были показаны на более мягких С4 и С5. Год назад гоночный босс Pirelli Марио Изола говорил, что между ними вообще нет разницы во времени круга, так как они не особенно подходят для сахирской жары.

В этот раз тоже было заметно, что самые мягкие слики С5 дают преимущество на двух первых секторах, но после этого теряют эффективность, так что в последних поворотах гонщик уже теряет время. 

Разницу между С4/С5 и более жесткими С3 можно взять равной 0,9 секунды. Это позволяет получить вот такую таблицу: 

Сводные результаты тестов Ф1 в Бахрейне (с поправкой на шины)

Поз Гонщик Команда Время Отст.
1. Mexico Серхио Перес Austria Red Bull 1:30.305
2. United Kingdom Льюис Хэмилтон Germany Mercedes 1:30.664 0,359
3. Netherlands Макс Ферстаппен Austria Red Bull 1:30.750 0,445
4. Finland Валттери Боттас Switzerland Alfa Romeo 1:30.827 0,522
5. Monaco Шарль Леклер Italy Ferrari 1:31.024 0,719
6. Spain Карлос Сайнс Italy Ferrari 1:31.036 0,731
7. United Kingdom Ландо Норрис United Kingdom McLaren 1:31.260 0,955
8. Japan Юки Цунода Italy AlphaTauri 1:31.261 0,956
9. Denmark Кевин Магнуссен United States Haas 1:31.381 1,076
10. United Kingdom Джордж Расселл Germany Mercedes 1:31.442 1,137
11. Spain Фернандо Алонсо United Kingdom Aston Martin 1:31.450 1,145
12. China Чжоу Гауньюй Switzerland Alfa Romeo 1:31.610 1,305
13. France Пьер Гасли France Alpine
 1:31.862

1,557
14. Brazil Фелипе Другович United Kingdom Aston Martin 1:32.075 1,770
15. Netherlands Ник де Врис Italy AlphaTauri 1:32.222 1,917
16. Australia Оскар Пиастри United Kingdom McLaren 1:32.275 1,970
17. France Эстебан Окон France Alpine
 1:32.357

2,052
18. Germany Нико Хюлькенберг United States Haas 1:32.466 2,161
19. United States Логан Сарджент United Kingdom Williams 1:32.549 2,244
20. Thailand Алекс Элбон United Kingdom Williams 1:32.793 2,488

Она выглядит уже более логично – Макс Ферстаппен поднялся в тройку лидеров, гонщики Alpine покинули последние строчки протокола. 

Следующий неизвестный фактор – это количество топлива в баках. Гоночный эксперт Гэри Андерсон как-то рассказывал, что у команд есть собственные привычки, сформировавшиеся со временем. Кто-то ездит на тестах с почти пустыми баками, другие вообще не сливают топливо до старта сезона. 

Фавориты обычно не используют не тестах настоящую квалификационную конфигурацию, тогда как маленькие команды нередко выпускают машину с почти пустым баком. Но из этого общего правила есть исключения. 

Используя выводы Андерсона, составим для оценки вот такую таблицу:

Команда Поправка ко времени из-за топлива
Red Bull, Ferrari, Mercedes 1,7 секунды
Aston Martin 1,4
McLaren, Alpine, AlphaTauri 1,2
Alfa Romeo, Haas, Williams 0,3

Это дает еще одну расстановку сил, которая учитывает уже два неизвестных фактора:

Сводные результаты тестов Ф1 в Бахрейне (с поправкой на шины и топливо)

Поз Гонщик Команда Время Отст.
1. Mexico Серхио Перес Austria Red Bull 1:28.905
2. United Kingdom Льюис Хэмилтон Germany Mercedes 1:29.264 0,359
3. Netherlands Макс Ферстаппен Austria Red Bull 1:29.350 0,445
4. Monaco Шарль Леклер Italy Ferrari 1:29.624 0,719
5. Spain Карлос Сайнс Italy Ferrari 1:29.636 0,731
6. United Kingdom Джордж Расселл Germany Mercedes 1:30.042 1,137
7. Spain Фернандо Алонсо United Kingdom Aston Martin 1:30.350 1,445
8. United Kingdom Ландо Норрис United Kingdom McLaren 1:30.360 1,455
9. Japan Юки Цунода Italy AlphaTauri 1:30.361 1,456
10. Finland Валттери Боттас Switzerland Alfa Romeo 1:30.827 1,922
11. France Пьер Гасли France Alpine
 1:30.962

2,057
12. Brazil Фелипе Другович United Kingdom Aston Martin 1:30.975 2,070
13. Netherlands Ник де Врис Italy AlphaTauri 1:31.322 2,417
14. Australia Оскар Пиастри United Kingdom McLaren 1:31.375 2,470
15. Denmark Кевин Магнуссен United States Haas 1:31.381 2,476
17. France Эстебан Окон France Alpine
 1:31.457

2,552
16. China Чжоу Гауньюй Switzerland Alfa Romeo 1:31.610 2,605
18. Germany Нико Хюлькенберг United States Haas 1:32.466 3,561
19. United States Логан Сарджент United Kingdom Williams 1:32.549 3,644
20. Thailand Алекс Элбон United Kingdom Williams 1:32.793 3,888

Если взять быстрейшего гонщика каждой команды, получив вот такую расстановку сил, максимально очищенную от «примесей»: 

Команда Отставание от лидера Быстрейший гонщик
Red Bull Mexico Серхио Перес
Mercedes 0,359 United Kingdom Льюис Хэмилтон
Ferrari 0,719 Monaco Шарль Леклер
Aston Martin 1,445 Spain Фернандо Алонсо
McLaren 1,455 United Kingdom Ландо Норрис
AlphaTauri 1,456 Japan Юки Цунода
Alfa Romeo 1,922 Finland Валттери Боттас
Alpine 2,057 France Пьер Гасли
Haas 2,476 Denmark Кевин Магнуссен
Williams 3,644 United States Логан Сарджент

Ее-то и можно признать объективной расстановкой сил, которую мы увидели на тестах. 

Безусловно, даже такую картину сложно назвать объективной. Ferrari явно не показала реальной силы – в конце третьего дня тестов, когда многие начали погоню за скоростью в самых быстрых условиях трассы, Скудерия работа по собственному плану. 

Также в паддоке уверены, что Alpine явно способна на большее, чем показала. Про темп Aston Martin инсайдеры вообще говорят, что команда будет наступать на пятки Mercedes в споре за третье место, тогда как  скорость McLaren в квалификациях и гонках наверняка будет ниже, чем в нашей таблице. 

К счастью, гадать в поисках правильных ответов поклонникам Ф1 придется совсем недолго – до первой квалификации нового сезона осталось меньше шести дней. 

Читайте также:
Тренировка старта

Тренировка старта

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Поделились
Комментарии

Марко прокомментировал слухи о продаже AlphaTauri

Стартовая решетка Формулы 1 по итогам тестов в Бахрейне
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Кравитц составил свой рейтинг силы команд Ф1

Кравитц составил свой рейтинг силы команд Ф1

Формула 1
Февральские тесты в Бахрейне

Кравитц составил свой рейтинг силы команд Ф1 Кравитц составил свой рейтинг силы команд Ф1

СМИ: В GM задумались о выступлениях в Ф1 без Andretti

СМИ: В GM задумались о выступлениях в Ф1 без Andretti

Формула 1

СМИ: В GM задумались о выступлениях в Ф1 без Andretti СМИ: В GM задумались о выступлениях в Ф1 без Andretti

Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

Формула 1
Февральские тесты в Бахрейне

Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1 Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

McLaren Больше от
McLaren
Тесты Ф1 в Бахрейне: пять быстрых выводов

Тесты Ф1 в Бахрейне: пять быстрых выводов

Формула 1
Февральские тесты в Бахрейне

Тесты Ф1 в Бахрейне: пять быстрых выводов Тесты Ф1 в Бахрейне: пять быстрых выводов

В McLaren назвали главную проблему MCL60

В McLaren назвали главную проблему MCL60

Формула 1
Февральские тесты в Бахрейне

В McLaren назвали главную проблему MCL60 В McLaren назвали главную проблему MCL60

Большой онлайн: финальный день тестов Ф1 в Бахрейне

Большой онлайн: финальный день тестов Ф1 в Бахрейне

Формула 1
Февральские тесты в Бахрейне

Большой онлайн: финальный день тестов Ф1 в Бахрейне Большой онлайн: финальный день тестов Ф1 в Бахрейне

Самое важное:

Расселл начнет сезон с новым гоночным инженером

Расселл начнет сезон с новым гоночным инженером

Формула 1

Расселл начнет сезон с новым гоночным инженером Расселл начнет сезон с новым гоночным инженером

Техника Ф1: 7 интересных решений команд на тестах в Бахрейне

Техника Ф1: 7 интересных решений команд на тестах в Бахрейне

Формула 1

Техника Ф1: 7 интересных решений команд на тестах в Бахрейне Техника Ф1: 7 интересных решений команд на тестах в Бахрейне

Кравитц составил свой рейтинг силы команд Ф1

Кравитц составил свой рейтинг силы команд Ф1

Формула 1

Кравитц составил свой рейтинг силы команд Ф1 Кравитц составил свой рейтинг силы команд Ф1

Формула 1 отказалась от финальной «эски» в Барселоне

Формула 1 отказалась от финальной «эски» в Барселоне

Формула 1

Формула 1 отказалась от финальной «эски» в Барселоне Формула 1 отказалась от финальной «эски» в Барселоне

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.