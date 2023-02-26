Анализ: что мы узнали о реальном темпе команд на тестах в Бахрейне
Скоротечная предсезонная сессия Формулы 1 разогнала пыль на трассе в Бахрейне, позволив оценить силы команд в преддверии нового чемпионата мира. Какой же выглядит расстановка сил?
По итогам трех дней в жарком Сахире уже можно сделать определенные выводы о том, что нас ждет в новом сезоне Ф1. И хотя мантра про разные программы и сложность оценок прозвучала за это время сотни раз, попробуем все же отыскать крупицы истины в ворохе протоколов, которые остались после проведенных заездов.
В качестве точки отсчета логично взять сводную таблицу, в которой все гонщики расставлены по лучшему времени круга.
Сводные результаты тестов Ф1 в Бахрейне
|Поз
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отст.
|Шины
|1.
|Серхио Перес
|Red Bull
|1:30.305
|–
|2.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:30.664
|0,359
|3.
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|1:30.827
|0,522
|4.
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:31.024
|0,719
|5.
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1:31.036
|0,731
|6.
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1:31.261
|0,956
|7.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|1:31.381
|1,076
|8.
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:31.442
|1,137
|9.
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|1:31.450
|1,145
|10.
|Чжоу Гауньюй
|Alfa Romeo
|1:31.610
|1,305
|11.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1:31.650
|1,345
|12.
|Фелипе Другович
|Aston Martin
|1:32.075
|1,770
|13.
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:32.160
|1,855
|14.
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|1:32.222
|1,917
|15.
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|1:32.466
|2,161
|16.
|Логан Сарджент
|Williams
|1:32.549
|2,244
|17.
|Пьер Гасли
|Alpine
|1:32.762
|
2,457
|
|18.
|Алекс Элбон
|Williams
|1:32.793
|2,488
|19.
|Оскар Пиастри
|McLaren
|1:33.175
|2,870
|20.
|Эстебан Окон
| Alpine
|1:33.257
|
2,952
|
Первым делом постараемся участь влияние шин. Так как на предстоящем Гран При Бахрейна будут использоваться составы С1, С2 и С3, большую часть времени команды работали именно на них.
Однако почти все лучшие результаты были показаны на более мягких С4 и С5. Год назад гоночный босс Pirelli Марио Изола говорил, что между ними вообще нет разницы во времени круга, так как они не особенно подходят для сахирской жары.
В этот раз тоже было заметно, что самые мягкие слики С5 дают преимущество на двух первых секторах, но после этого теряют эффективность, так что в последних поворотах гонщик уже теряет время.
Разницу между С4/С5 и более жесткими С3 можно взять равной 0,9 секунды. Это позволяет получить вот такую таблицу:
Сводные результаты тестов Ф1 в Бахрейне (с поправкой на шины)
|Поз
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отст.
|1.
|Серхио Перес
|Red Bull
|1:30.305
|–
|2.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:30.664
|0,359
|3.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1:30.750
|0,445
|4.
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|1:30.827
|0,522
|5.
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:31.024
|0,719
|6.
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1:31.036
|0,731
|7.
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:31.260
|0,955
|8.
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1:31.261
|0,956
|9.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|1:31.381
|1,076
|10.
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:31.442
|1,137
|11.
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|1:31.450
|1,145
|12.
|Чжоу Гауньюй
|Alfa Romeo
|1:31.610
|1,305
|13.
|Пьер Гасли
| Alpine
|1:31.862
|
1,557
|14.
|Фелипе Другович
|Aston Martin
|1:32.075
|1,770
|15.
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|1:32.222
|1,917
|16.
|Оскар Пиастри
|McLaren
|1:32.275
|1,970
|17.
|Эстебан Окон
| Alpine
|1:32.357
|
2,052
|18.
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|1:32.466
|2,161
|19.
|Логан Сарджент
|Williams
|1:32.549
|2,244
|20.
|Алекс Элбон
|Williams
|1:32.793
|2,488
Она выглядит уже более логично – Макс Ферстаппен поднялся в тройку лидеров, гонщики Alpine покинули последние строчки протокола.
Следующий неизвестный фактор – это количество топлива в баках. Гоночный эксперт Гэри Андерсон как-то рассказывал, что у команд есть собственные привычки, сформировавшиеся со временем. Кто-то ездит на тестах с почти пустыми баками, другие вообще не сливают топливо до старта сезона.
Фавориты обычно не используют не тестах настоящую квалификационную конфигурацию, тогда как маленькие команды нередко выпускают машину с почти пустым баком. Но из этого общего правила есть исключения.
Используя выводы Андерсона, составим для оценки вот такую таблицу:
|Команда
|Поправка ко времени из-за топлива
|Red Bull, Ferrari, Mercedes
|1,7 секунды
|Aston Martin
|1,4
|McLaren, Alpine, AlphaTauri
|1,2
|Alfa Romeo, Haas, Williams
|0,3
Это дает еще одну расстановку сил, которая учитывает уже два неизвестных фактора:
Сводные результаты тестов Ф1 в Бахрейне (с поправкой на шины и топливо)
|Поз
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отст.
|1.
|Серхио Перес
|Red Bull
|1:28.905
|–
|2.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:29.264
|0,359
|3.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1:29.350
|0,445
|4.
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:29.624
|0,719
|5.
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1:29.636
|0,731
|6.
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:30.042
|1,137
|7.
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|1:30.350
|1,445
|8.
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:30.360
|1,455
|9.
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1:30.361
|1,456
|10.
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|1:30.827
|1,922
|11.
|Пьер Гасли
| Alpine
|1:30.962
|
2,057
|12.
|Фелипе Другович
|Aston Martin
|1:30.975
|2,070
|13.
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|1:31.322
|2,417
|14.
|Оскар Пиастри
|McLaren
|1:31.375
|2,470
|15.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|1:31.381
|2,476
|17.
|Эстебан Окон
| Alpine
|1:31.457
|
2,552
|16.
|Чжоу Гауньюй
|Alfa Romeo
|1:31.610
|2,605
|18.
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|1:32.466
|3,561
|19.
|Логан Сарджент
|Williams
|1:32.549
|3,644
|20.
|Алекс Элбон
|Williams
|1:32.793
|3,888
Если взять быстрейшего гонщика каждой команды, получив вот такую расстановку сил, максимально очищенную от «примесей»:
|Команда
|Отставание от лидера
|Быстрейший гонщик
|Red Bull
|–
|Серхио Перес
|Mercedes
|0,359
|Льюис Хэмилтон
|Ferrari
|0,719
|Шарль Леклер
|Aston Martin
|1,445
|Фернандо Алонсо
|McLaren
|1,455
|Ландо Норрис
|AlphaTauri
|1,456
|Юки Цунода
|Alfa Romeo
|1,922
|Валттери Боттас
|Alpine
|2,057
|Пьер Гасли
|Haas
|2,476
|Кевин Магнуссен
|Williams
|3,644
|Логан Сарджент
Ее-то и можно признать объективной расстановкой сил, которую мы увидели на тестах.
Безусловно, даже такую картину сложно назвать объективной. Ferrari явно не показала реальной силы – в конце третьего дня тестов, когда многие начали погоню за скоростью в самых быстрых условиях трассы, Скудерия работа по собственному плану.
Также в паддоке уверены, что Alpine явно способна на большее, чем показала. Про темп Aston Martin инсайдеры вообще говорят, что команда будет наступать на пятки Mercedes в споре за третье место, тогда как скорость McLaren в квалификациях и гонках наверняка будет ниже, чем в нашей таблице.
К счастью, гадать в поисках правильных ответов поклонникам Ф1 придется совсем недолго – до первой квалификации нового сезона осталось меньше шести дней.
Тренировка старта
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
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