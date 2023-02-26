Анализ: что мы узнали о реальном темпе команд на тестах в Бахрейне

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По итогам трех дней в жарком Сахире уже можно сделать определенные выводы о том, что нас ждет в новом сезоне Ф1. И хотя мантра про разные программы и сложность оценок прозвучала за это время сотни раз, попробуем все же отыскать крупицы истины в ворохе протоколов, которые остались после проведенных заездов.

В качестве точки отсчета логично взять сводную таблицу, в которой все гонщики расставлены по лучшему времени круга.

Сводные результаты тестов Ф1 в Бахрейне

Поз Гонщик Команда Время Отст. Шины 1. Серхио Перес Red Bull 1:30.305 – 2. Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон Mercedes 1:30.664 0,359 3. Валттери Боттас Alfa Romeo 1:30.827 0,522 4. Шарль Леклер Ferrari 1:31.024 0,719 5. Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1:31.036 0,731 6. Юки Цунода AlphaTauri 1:31.261 0,956 7. Кевин Магнуссен Haas 1:31.381 1,076 8. Джордж Расселл Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1:31.442 1,137 9. Фернандо Алонсо Aston Martin 1:31.450 1,145 10. Чжоу Гауньюй Alfa Romeo Alfa Romeo 1:31.610 1,305 11. Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1:31.650 1,345 12. Фелипе Другович Фелипе Другович Aston Martin Aston Martin 1:32.075 1,770 13. McLaren 1:32.160 1,855 14. Ник де Врис AlphaTauri AlphaTauri 1:32.222 1,917 15. Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг Haas Haas 1:32.466 2,161 16. Логан Сарджент Логан Сарджент Williams 1:32.549 2,244 17. Пьер Гасли Пьер Гасли Alpine

Alpine 1:32.762 2,457 18. Алекс Элбон Алекс Элбон Williams Williams 1:32.793 2,488 19. Оскар Пиастри McLaren McLaren 1:33.175 2,870 20. Эстебан Окон Эстебан Окон Alpine

Alpine 1:33.257 2,952

Первым делом постараемся участь влияние шин. Так как на предстоящем Гран При Бахрейна будут использоваться составы С1, С2 и С3, большую часть времени команды работали именно на них.

Однако почти все лучшие результаты были показаны на более мягких С4 и С5. Год назад гоночный босс Pirelli Марио Изола говорил, что между ними вообще нет разницы во времени круга, так как они не особенно подходят для сахирской жары.

В этот раз тоже было заметно, что самые мягкие слики С5 дают преимущество на двух первых секторах, но после этого теряют эффективность, так что в последних поворотах гонщик уже теряет время.

Разницу между С4/С5 и более жесткими С3 можно взять равной 0,9 секунды. Это позволяет получить вот такую таблицу:

Сводные результаты тестов Ф1 в Бахрейне (с поправкой на шины)

Поз Гонщик Команда Время Отст. 1. Серхио Перес Red Bull 1:30.305 – 2. Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон Mercedes 1:30.664 0,359 3. Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1:30.750 0,445 4. Валттери Боттас Alfa Romeo 1:30.827 0,522 5. Шарль Леклер Ferrari 1:31.024 0,719 6. Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1:31.036 0,731 7. McLaren 1:31.260 0,955 8. Юки Цунода AlphaTauri 1:31.261 0,956 9. Кевин Магнуссен Haas 1:31.381 1,076 10. Джордж Расселл Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1:31.442 1,137 11. Фернандо Алонсо Aston Martin 1:31.450 1,145 12. Чжоу Гауньюй Alfa Romeo Alfa Romeo 1:31.610 1,305 13. Пьер Гасли Пьер Гасли Alpine

Alpine 1:31.862 1,557 14. Фелипе Другович Фелипе Другович Aston Martin Aston Martin 1:32.075 1,770 15. Ник де Врис AlphaTauri AlphaTauri 1:32.222 1,917 16. Оскар Пиастри McLaren McLaren 1:32.275 1,970 17. Эстебан Окон Эстебан Окон Alpine

Alpine 1:32.357 2,052 18. Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг Haas Haas 1:32.466 2,161 19. Логан Сарджент Логан Сарджент Williams 1:32.549 2,244 20. Алекс Элбон Алекс Элбон Williams Williams 1:32.793 2,488

Она выглядит уже более логично – Макс Ферстаппен поднялся в тройку лидеров, гонщики Alpine покинули последние строчки протокола.

Следующий неизвестный фактор – это количество топлива в баках. Гоночный эксперт Гэри Андерсон как-то рассказывал, что у команд есть собственные привычки, сформировавшиеся со временем. Кто-то ездит на тестах с почти пустыми баками, другие вообще не сливают топливо до старта сезона.

Фавориты обычно не используют не тестах настоящую квалификационную конфигурацию, тогда как маленькие команды нередко выпускают машину с почти пустым баком. Но из этого общего правила есть исключения.

Используя выводы Андерсона, составим для оценки вот такую таблицу:

Команда Поправка ко времени из-за топлива Red Bull, Ferrari, Mercedes 1,7 секунды Aston Martin 1,4 McLaren, Alpine, AlphaTauri 1,2 Alfa Romeo, Haas, Williams 0,3

Это дает еще одну расстановку сил, которая учитывает уже два неизвестных фактора:

Сводные результаты тестов Ф1 в Бахрейне (с поправкой на шины и топливо)

Поз Гонщик Команда Время Отст. 1. Серхио Перес Red Bull 1:28.905 – 2. Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон Mercedes 1:29.264 0,359 3. Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1:29.350 0,445 4. Шарль Леклер Ferrari 1:29.624 0,719 5. Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1:29.636 0,731 6. Джордж Расселл Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1:30.042 1,137 7. Фернандо Алонсо Aston Martin 1:30.350 1,445 8. McLaren 1:30.360 1,455 9. Юки Цунода AlphaTauri 1:30.361 1,456 10. Валттери Боттас Alfa Romeo 1:30.827 1,922 11. Пьер Гасли Пьер Гасли Alpine

Alpine 1:30.962 2,057 12. Фелипе Другович Фелипе Другович Aston Martin Aston Martin 1:30.975 2,070 13. Ник де Врис AlphaTauri AlphaTauri 1:31.322 2,417 14. Оскар Пиастри McLaren McLaren 1:31.375 2,470 15. Кевин Магнуссен Haas 1:31.381 2,476 17. Эстебан Окон Эстебан Окон Alpine

Alpine 1:31.457 2,552 16. Чжоу Гауньюй Alfa Romeo Alfa Romeo 1:31.610 2,605 18. Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг Haas Haas 1:32.466 3,561 19. Логан Сарджент Логан Сарджент Williams 1:32.549 3,644 20. Алекс Элбон Алекс Элбон Williams Williams 1:32.793 3,888

Если взять быстрейшего гонщика каждой команды, получив вот такую расстановку сил, максимально очищенную от «примесей»:

Команда Отставание от лидера Быстрейший гонщик Red Bull – Серхио Перес Mercedes 0,359 Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон Ferrari 0,719 Шарль Леклер Aston Martin 1,445 Фернандо Алонсо McLaren 1,455 AlphaTauri 1,456 Юки Цунода Alfa Romeo 1,922 Валттери Боттас Alpine 2,057 Пьер Гасли Пьер Гасли Haas 2,476 Кевин Магнуссен Williams 3,644 Логан Сарджент Логан Сарджент

Ее-то и можно признать объективной расстановкой сил, которую мы увидели на тестах.

Безусловно, даже такую картину сложно назвать объективной. Ferrari явно не показала реальной силы – в конце третьего дня тестов, когда многие начали погоню за скоростью в самых быстрых условиях трассы, Скудерия работа по собственному плану.

Также в паддоке уверены, что Alpine явно способна на большее, чем показала. Про темп Aston Martin инсайдеры вообще говорят, что команда будет наступать на пятки Mercedes в споре за третье место, тогда как скорость McLaren в квалификациях и гонках наверняка будет ниже, чем в нашей таблице.

К счастью, гадать в поисках правильных ответов поклонникам Ф1 придется совсем недолго – до первой квалификации нового сезона осталось меньше шести дней.

Тренировка старта Фото: Марк Саттон / Motorsport Images