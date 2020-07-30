Анализ: что лишило Red Bull шансов побороться с Mercedes

Перед стартом сезона-2020 представители Red Bull излучали оптимизм и надежду побороться с Mercedes. Первые три этапа уменьшили эти чувства.

На смену смелым словам о лучшей зимней подготовке за многие годы пришли осторожны высказывания о пограничных свойствах болида RB16, из-за которых Макс Ферстаппен и Алекс Элбон не могут угнаться за Mercedes, и часто разворачиваются на тренировках, пытаясь найти пределы машины.

Во время предсезонных тестов эти развороты команду не беспокоили. Но на трех первых Гран При сезона нервозность команды стала явно видна. Сильнее всего беспокоит то, что RB16 оказался медленнее предыдущей машины Red Bull на трассе в Венгрии, где команда всегда была хороша.

Так что же привело к головной боли команды в попытках понять особенности машины, которые Кристиан Хорнер назвал аномалиями? В агрессивных попытках догнать Mercedes Red Bull отказалась от части родовых черт своих машин.

Сравнение: передняя подвеска Red Bull Racing RB16 & Red Bull Racing RB15 Фото: Giorgio Piola

Новая конструкция передней подвески и рулевой рейки вызвала большой интерес во время тестов из-за разницы в компоновке по сравнению со всеми остальными. Рейка оказалась значительно смещена назад относительно переднего фланца монокока, а не находилась у самого края, как это было на RB15.

Смещение внутреннего конца рулевых тяг относительно рычагов подвески должно было улучшить реакцию машины на работу рулем, а также усилить эффект от использования толкающего диагонального рычага с особым креплением к ступице для динамического изменения дорожного просвета по время езды.

Решением, при котором толкатель стыкуется с узлом крепления колеса через дополнительные элемент, вынесенный в сторону, в той или иной степени этим решением пользуются все команды. На то есть несколько причин, но главная в том, что такая конструкция позволяет опускать передок машины во время поворота колес. А это дает аэродинамическое преимущество, прижимая переднее крыло ближе к асфальту и повышая прижимную силу.

Такое использование граунд-эффекта всегда работало на успех Red Bull, позволяя команде многие годы строить машины с заметным наклоном шасси вперед. Но не зашел ли RB16 слишком далеко в погоне за скоростью?

Кажется, проблема усугубляется при меньшем количестве топлива в баках и во время квалификаций. Пилотам приходится бороться с изменениями баланса, которые, похоже, требуют выбора контринтуитивных настроек машины.

Мутные воды

Еще одну проблему команда себе нажила из-за больших обновлений на двух первых Гран При. Серьезные апгрейды, явно построенные не за одну ночь, скорее всего, были запущены в производство до того, как команда нашла скрытые в них проблемы.

Их установка, может, и повысила общую скорость машины. Но это не значит, что апгрейды не сказались на усиление скрытых проблем болида.

Днище Red Bull Racing RB16 Фото: Giorgio Piola

На частных тестах в Сильверстоуне мы заметили у Red Bull новое днище с рядами плавников по всему краю. Они должны были улучшить работу закрытых отверстий, рядом с которыми располагаются.

На Гран При Австрии Макс Ферстаппен также получил новый носовой обтекатель, пока Алекс Элбон использовал прежнюю версию.

Переднее крыло Red Bull Racing RB16 на Гран При Австрии Фото: Giorgio Piola

Сжатые сроки из-за закрытия баз на карантин привели к тому, что команда не успела построить детали для обоих пилотов. Но это также дало возможность сравнить данные с двух болидов по ходу уик-энда.

Очевидной целью обоих обновлений было улучшение работы днища и диффузора, повышение прижимной силы, что позволило бы ставить на машину меньше крыльев.

Сравнение концевых пластин заднего крыла на Red Bull Racing RB16 Фото: Giorgio Piola

Учитывая такие маленькие паузы между этапами, команда решила отказаться от нового крыла на второй гонке в Австрии. Макс Ферстаппен снова получил новое днище, а обновленное заднее крыло установили на оба болида.

Новый дизайн объединил в себе несколько разных концепций. Волнообразные «жалюзи» на подвесной секции концевой пластины были словно списаны из учебника Haas. А зазубренные вырезы по углам с прошлого Гран При Германии использует Mercedes.

Передние углы торцевых пластин были выполнены в форме собачьих ушей, как в прошлом году делала Toro Rosso. А восходящие гребни были призваны перенаправить поток воздуха и создать давление на внешнюю поверхность пластины.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16 Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Все эти шаги были призваны повлиять на воздушный вихрь, который формируется на кончиках заднего крыла. На фото выше его видно яснее обычного из-за климатических условий. При этом команде нужно было не только повысить прижимную силу, но и снизить лобовое сопротивление воздуха.

В попытке лучше разобраться с машиной и обновлениями Red Bull проводила обширные тесты на тренировках в Венгрии и снова разделила пилотов в гонке: Ферстаппену досталось новое заднее крыло, а Элбону – старое.

Гонка в разгаре

Хотя после Венгрии сотрудники Red Bull и должны тратить все время на попытки разобраться с проблемами, грядущие этапы дадут им передышку. Ближайшая трасса просто лучше подходит RB16. Конфигурация трассы в Сильверстоуне может не выявлять проблем Red Bull из-за более скоростных поворотов. Но с преимуществом Mercedes на прямых все равно будет не просто справиться.

Загадывая наперед, видно, что Red Bull будет отставать из-за заморозки шасси на 2022 год. Но команда еще может превратить RB16 в настоящего соперника Mercedes, если найдет причину нестабильности болида.