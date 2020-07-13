Анализ: что изменит Ferrari на Гран При Венгрии

Ноль машин Ferrari на финише. Ноль очков набрано. Ноль удовлетворения. Скудерия покидает Ред Булл Ринг в дурном настроении: машины не едет, а пилоты бросаются друг на друга на первом круге. Выезд из Австрии для команды как пробуждение от кошмара, в котором случилось все плохое, что только могло.

В отличие от произошедшего в прошлом году в Бразилии, на этот раз столкновение двух машин никак не скажется на будущем: все произошло ненамеренно, а Леклер признал, что надеялся на просвет, которого не было, и извинился перед Феттелем и командой.

Этот инцидент не станет причиной раздора пилотов, хотя он дорого обошелся команде - в Венгрию она едет, будучи пятой в Кубке конструкторов. Штирия нанесла Ferrari сильный удар.

Ferrari SF1000 Шарля Леклера после аварии Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

В Маранелло рассчитывали быть третьей силой после Mercedes и Red Bull, но не собирались проигрывать McLaren, Racing Point и Renault. А узкий нос в стиле Mercedes, который разрабатывают с февраля, на трассе мы так и не увидели.

Разработку машины, которую вел Симоне Реста, остановили, так как в аэротуннеле она не давала преимуществ, которые были у конкурентов. И Ferrari, вместе с Haas, Alfa Romeo и Williams, оказалась в числе тех, кто привез на трассу старую аэродинамику, в то время как остальные сделали обновления.

Будем честны: в Венгрии мы новую переднюю часть болида не увидим. Вероятно, ее привезут в Сильверстоун, в то время как в Будапеште будет вторая часть нынешних обновлений. На Гран При Штирии появилось разгруженное переднее крыло и новое днище, а на следующей неделе нас ждут важные изменения понтонов, которые скажутся на направлении воздушных потоков.

Техники из Маранелло сходят с ума, пытаясь понять, что генерирует лобовое сопротивление, которое лишает машину скорости на прямых. Кажется, аэродинамический блок возникает из-за системы охлаждения.

Детали радиатора Ferrari SF1000 Фото: Giorgio Piola

Выход горячего воздуха с боковых сторон может оказаться не настолько эффективен, насколько Ferrari требуется, чтобы дышать свободно.

Уже на прошедшем этапе мы увидели увеличение вентиляционных отверстий в сравнении с предыдущей неделей. Но в Венгрии радиаторы будут расположены иначе, и не исключено, что часть из них вернется в район силовой установки.

Логично также предположить, что привязанный к ДВС выхлоп перестроят так, чтобы выброс шел по более широкому вентиляционному каналу и с большей скоростью. Суммируя все сказанное: Ferrari представит серьезные обновления, которые могут наконец изменить работу машины.