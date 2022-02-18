Анализ: что говорит эксперт о Mercedes W13

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Команда Mercedes одной из последних представила болид 2022 года. Машину все ждали с нетерпением, учитывая, что речь идет о команде, которая с 2014 года выиграла восемь Кубков конструкторов подряд. В своей традиционной колонке для издания The Race технический эксперт по Формуле 1 Гэри Андерсон оценил, что же на этот раз придумали «Серебряные стрелы».

Андерсон начинает с логичного замечания, что Mercedes все последние годы оказывалась самой подготовленной к началу сезона командой, которая не допустила ни одной критичной ошибки. И это объясняется не размером бюджета, напоминает эксперт. Так, в начале века Toyota вложила в свою программу в Формуле 1 огромные средства, но так и не достигла результатов. Теперь деньгами накачивает команду Aston Martin ее владелец Лоуренс Стролл, и это также не гарантирует ему успеха. А Mercedes уже доказала, что умеет грамотно тратить каждый цент.

Переднее крыло внешне может показаться похожим на аналогичный элемент Ferrari F1-75, но это впечатление обманчиво. У Mercedes нижняя планка крыла сильнее выступает вперед, позволяя раньше разделять воздушные потоки. Благодаря этому на входе под днище воздух уже не так возмущен.

Фото: Mercedes AMG

Верхние планки крыла, отмечает эксперт, регулируются более чем на 2/3 своей длины, что очень много. Это означает, что даже малейшее изменение настроек будет иметь существенное значение.

Что действительно объединяет Mercedes с Ferrari, так это крепление нижней планки к носовому обтекателю: остальные команды предпочли крепить нос ко второй пластине снизу.

Фото: Mercedes AMG

Спереди Mercedes сохранила схему подвески с толкающими штангами. В прошлом их использовали для оптимизации дорожного просвета на прямой и в поворотах, однако новый регламент запрещает такие игры. Поэтому выбор в пользу толкающих штанг может объясняться исключительно аэродинамическими преимуществами, заключает Андерсон.

Обращают на себя внимание и массивные воздухозаборники вентиляции тормозов, что может говорить о том, что Mercedes предпочла сделать тормозные механизмы достаточно массивными. Впрочем, эти воздуховоды могут меняться в зависимости от трассы.

Фото: Mercedes AMG

За передними колесами располагаются входы в каналы Вентури. Они сделаны крупнее, чем на машинах других команд и разделены вертикальными пластинами. Последнее нужно для того, чтобы снизить турбулентность.

Кроме того, эти самые пластины расположены под углом с целью захватить как можно больше воздуха и направить его под днище. Чем больше воздуха захватывается, тем крупнее можно сделать диффузор и тем ниже будет давление под днищем – потому это и называется граунт-эффектом.

Фото: Mercedes AMG

Боковые понтоны с крупными отверстиями воздухозаборников радиаторов эксперт посчитал «поздним и не окончательным решением», предупредив, что их форма будет меняться по ходу сезона. При этом общая концепция с тем, что понтоны не отличаются большой длиной и сливаются с кожухом двигателя не изменится: это позволяет увеличить размеры диффузора и усилить эффект бутылочного горлышка под днищем, где и возникает пониженное давление, обеспечивающее прижимную силу.

Фото: Mercedes AMG

«Волны» на боковой грани днища, которые многих привлекли на презентации, Андерсон принял за «мини-диффузоры»: в этих местах часть воздуха будет вытягиваться из-под днища вбок, усиливая разрежение и увеличивая прижимную силу. При этом эксперт также подчеркнул, что подобное решение может быть экспериментальным, и что команда готова быстро заменить форму краев днища в случае, если эти «волны» не сработают так, как ожидается.

Форма задней части машины говорит о том, что весь горячий воздух от радиаторов и силовой установки будет выходить в районе задних колес, так как дополнительных вентиляционных отверстий для этого нет. Андерсон предполагает, что на некоторых трассах, где будут особо жаркие условия, мы увидим дополнительные вентиляционные отверстия в гребне позади воздухозаборника двигателя.

Фото: Mercedes AMG

Зона «бутылочного горлышка» в задней части машины сделана предельно узкой, что даже не верится, как туда уместились элементы силовой установки. Это дает больше свободы для формирования профиля днища и развития граунд-эффекта, который в 2022 году является определяющим. По мнению Андерсона, именно такая концепция, а не вариант с большими понтонами как у Ferrari или Aston Martin в новом сезоне является более верной.

Задняя подвеска на представленных изображениях видна достаточно скупо, и Андерсон не смог увидеть там никаких принципиальных отличий от конструкции прошлого года: мы видим все те же нижние и верхние рычаги, а также тянующую штангу, идущую к толкателям стоек. Так что в этой части подход конструкторов Mercedes можно назвать консервативным.

По мнению Андерсона, все задние крылья, что мы видели на болидах 2022, условно делятся на два типа: с высокой прижимной силой и высоким сопротивлением воздуху и с низкой прижимной силой и низким сопротивлением воздуха.

Фото: Mercedes AMG

Крыло Mercedes эксперт отнес к первому типу, тому, где прижимная сила велика. При этом он тут же оговорился, что при регламенте 2022 года заднее крыло не имеет того значения, какое оно имело прежде, так что принципиальной разницы между болидами по части именно формы этой детали не будет. Важнее общая форма кузова, резюмирует эксперт.

В заключение Андерсон признает, что Mercedes оправдала его ожидания, представив машину, достойную обладателей восьми Кубков конструкторов. Единственная деталь, котору сам Андерсон, возможно, и изменил бы, является переднее крыло: по мнению эксперта, у Aston Martin и McLaren получилась более интересные варианты.

Впрочем, как раз переднее крыло является той деталью, которую проще всего сменить по ходу сезона, заключает Андерсон.