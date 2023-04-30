Анализ: что данные GPS рассказали о сильных и слабых сторонах Ferrari

В Маранелло уже начали радикальные обновления своей SF-23, однако решили не привозить переделанные детали в столицу Азербайджана из-за спринтерского формата уик-энда с единственной тренировкой.

В то же время, уже в Австралии можно было заметить явный прогресс команды, а в Баку перемены к лучшему стали еще более наглядными. Два поула Шарля Леклера и второе место в субботнем спринте говорят сами за себя.

В то же время, монегаск пропустил на дистанции Серхио Переса, а затем не смог удержаться за ним. Он сам принял решение не бороться с мексиканцем и на финише проиграл тому почти пять секунд. Это показывает, что у SF-23 есть не только сильные, но и слабые стороны – особенно на длинной дистанции.

Что позволило Ferrari завоевать два поула на одном Гран При?

Едва ли кого-то удивит, что данные обоих победных квалификационных кругов Леклера очень похожи. Исходя из информации GPS, уже на главной прямой, когда скорость достигает 330 км/ч, Ferrari начинает проигрывать Red Bull. Макс Ферстаппен в пятницу и Серхио Перес в субботу оказались в первом повороте раньше Шарля.

Но разгон на короткой прямой ко второму повороту позволил Ferrari выровнять ситуацию. Даже уступая RB19 по скорости на апексах, алая машина берет свое на разгонах. Так как участок от третьего до седьмого поворота представляет череду правых и левых 90-градусников, три лидера практически одинаково быстры на нем: сильные стороны двух шасси уравнивают друг друга.

Зато Red Bull однозначно сильнее на медленной секции у старинной крепости – однако затем приходит время Леклера. Следующий участок оказывается решающим. SF-23 превосходит соперников на верхней части трассы и на спуске вниз – вплоть до последнего (реального) поворота.

Единственное место на этом промежутке, где Шарль уступает – это апекс медленного 15-го поворота, где трасса ныряет к набережной.

В медленных поворотах у старого города Шарль Леклер и Ferrari SF-23 не в силах поддерживать темп Red Bull Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

Наконец, на самой длинной прямой календаря Скудерия также имеет перевес: разгон от 145 до 315 км/ч получается у ее машины лучше. Но потом наступает паритет, а в самом конце, как мы уже отмечали, Red Bull имеет перевес. Разница в максимальной скорости достигает 10 км/ч в пользу RB19.

Что не позволило Леклеру побороться с Пересом в спринте?

Отличный старт позволил Шарлю уверенно удержать лидерство в первом повороте субботнего заезда. Он остался впереди и после рестарта за машиной безопасности – нейтрализация потребовалась после удара Юки Цуноды о барьер. Но едва гонщики получили возможность задействовать DRS, лидер Ferrari оказался беззащитен против атаки Переса в конце седьмого круга.

Хотя зону использования подвижной плоскости в этом году и сократили на сто метров, мексиканец на Red Bull проехал мимо соперника и снял все вопросы задолго до начала торможения перед первым поворотом.

Леклер потом объяснил, что не захотел ввязываться в борьбу, так как ему важно было не растратить раньше времени ресурс шин. В дальнейшем Макс Ферстаппен, чья машина получила пробоину в левом понтоне по ходу яростной борьбы с Джорджем Расселлом в первых поворотах, не оказывал на монегаска серьезного давления – но тот все равно отстал от Переса на 4,46 секунды.

Леклер был не в силах сопротивляться DRS на Red Bull Переса и уступил в первом повороте Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Вскоре после утраты лидерства монегаск лишился и возможности использовать DRS. Впрочем, даже после этого Ferrari оставалась в слип-стриме, что тоже позволяло ехать быстрее. Лишь с 12-го круга темп Леклера стал ощутимо падать: с 1:43.646 до 1:45.515. Перес все это время стабильно проходил круги быстрее 1:44.

Так как гонка прошла без пит-стопов, не вызывает сомнений, что состав Medium у Ferrari начал изнашиваться быстрее, чем у Red Bull. И то преимущество на втором секторе, которое стало решающим для Скудерии в квалификации, испарилось вместе с эффективностью сликов. Перес стал быстрее Леклера преодолевать отрезок от 13-го до 15-го поворота.

Кроме того, Шарль стал заметно терять в последнем (17-м) повороте, который выводит на длинную прямую. Перес благодаря резине получил возможность раньше нажимать на газ и тем самым компенсировать перевес Ferrari на разгоне.

Что же получается в итоге?

Новый формат уик-энда не позволил командам собрать данные о поведении машин и резины на длинных сериях кругов. Но еще в Бахрейне мы увидели, что Скудерия явно испытывает сложности с этим компонентом. За прошедшее время инженеры команды, несомненно, продвинулись вперед, однако именно фактор износа делает пилотов Ferrari особенно уязвимыми в преддверии главной воскресной гонки в Баку.