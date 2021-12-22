Макс Ферстаппен стал чемпионом мира в драматичном финале сезона, после чего Льюис Хэмилтон не стал общаться с прессой и даже не явился на торжественную церемонию награждения FIA, прошедшую через несколько дней.

Это неизбежно вызвало слухи, будто британец близок к решению об уходе из Ф1. Тото Вольф подлил масла в огонь, сделав несколько довольно небесспорных заявлений.

Босс Mercedes словно нарочно не стал подтверждать, что гонщик точно продолжит карьеру, сказав лишь: «Я очень рассчитываю, что Льюис будет выступать и дальше, ведь он один из величайших пилотов всех времен».

Понятно, что первая реакция на проигрыш стала чисто эмоциональной. Уже в пятницу после гонки, когда Mercedes устроила празднования по случаю восьмого подряд Кубка конструкторов, Хэмилтон приехал туда и поблагодарил команду, а также попрощался с Валттери Боттасом. Но это было внутреннее мероприятие, не предназначенное для публики и СМИ.

Ферстаппен уже выразил надежду, что Льюис не утратит мотивацию и будет выступать дальше, однако полной гарантии такого развития событий по-прежнему нет. Для Mercedes подобное положение вещей становится потенциальным источником головной боли – зато нам дает возможность порассуждать о том, чего можно ожидать в случае внезапного решения семикратного чемпиона не возвращаться за руль.

Такой анализ и в целом будет полезен, ведь Льюис в любом случае едва ли будет выступать еще долго. Однако особенность нынешнего положения в том, что все топ-пилоты уже связаны контрактами на 2022 год. Впрочем, ради места в чемпионской команде многие наверняка готовы задействовать особые условия своих соглашений.

Эстебан Окон, Alpine F1 Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Если бы выяснилось, что Льюис действительно хлопнул дверью и решил не бороться за восьмой титул, телефон Тото Вольфа моментально раскалился бы докрасна от входящих звонков от самых разных гонщиков, в том числе уже не выступающих в Ф1, и их менеджеров.

Нет ничего удивительного, что такой возможностью не заинтересуется разве что Кими Райкконен. Также весьма вероятно, что если бы решение пришлось найти срочно, выбор, скорее всего, пал бы на Нико Хюлькенберга.

Но когда есть время на переговоры и размышления, выбор наверняка оказался бы иным. Так как во второй машине команды останется молодой Джордж Расселл, в Mercedes не захотят рисковать и сажать за руль гонщика без достаточного опыта, в том числе своих пилотов Формулы Е Ника Де Вриса и Стоффеля Вандорна (бельгиец ушел из Ф1 три года назад, а это большой срок).

Куда логичнее в таком случае взять кого-то, кто хорошо вкатан в нынешнюю Формулу 1, а вдобавок к этому уже подтвердил свою скорость результатами. И это оставляет нам всего двух очевидных кандидатов.

Первый вариант – попробовать договориться с Alpine о переходе Эстебана Окона, который прежде входил в молодежную программу Mercedes.

Француз здорово провел сезон 2021 года, победив в Венгрии. В Mercedes его отлично знают благодаря долгой совместной работе, в том числе на тестах. Достаточно вспомнить, что в 2019-м, потеряв место в пелотоне, Окон был резервным пилотом чемпионов мира.

Возможный переход Эстебана в чем-то даже выгоден и для его нынешней команды Alpine, так как позволит посадить за руль чемпиона Ф2 Оскара Пиастри. Блистательный сезон австралийца в молодежной серии заставил многих жалеть, что для него не нашлось места в пелотоне 2022 года.

Но проблема в том, что Alpine серьезно инвестировала в Окона, зная силу своего соотечественника и связывая с ним долговременные планы. Понятно, что Фернандо Алонсо хорош, но он едва ли останется в Ф1 надолго.

Именно это последнее соображение делает потенциальный трансфер Эстебана в Брэкли очень маловероятным.

Валттери Боттас на тестах Alfa Romeo Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Это прямо приводит нас ко второму варианту – на самом деле, именно он первым приходит в голову. Mercedes может позвать гонщика, которому только что сама указала на дверь.

После пяти сезонов бок о бок с Хэмилтоном Валттери Боттас подписал многолетнее соглашение с Alfa Romeo, в составе которой уже дебютировал на тестах в Абу-Даби.

По опыту выступлений за Mercedes финн превосходит всех остальных потенциальных кандидатов, он без проблем сможет возобновить работу с той самой точки, в которой оставил команду. Кажется, что его возвращение выглядит наиболее логично.

Безусловно, разорвать контракт с Alfa просто так не удастся, но главу этой команды Фредерика Вассера давно связывает с Тото Вольфом крепкая дружба – они даже были соседями в недавнем прошлом, – так что отыскать устраивающее всех решение будет несложно.

Говоря просто, Mercedes выкупит обязательства Валттери и заберет его себе, а в Хинвиль при таком сценарии почти наверняка вернется очень довольный Антонио Джовинацци. После этого, правда, искать нового гонщика придется команде Dragon в Формуле Е, но это в Ф1 уже мало кому интересно.

Разумеется, далеко не всегда в спорте происходят самые логичные и самые очевидные вещи. И в действительности, реши Льюис уйти, сценарий мог бы получиться совсем другим. Но узнать это мы уже не сможем – Хэмилтон, похоже, окончательно остыл, а восьмой титул и звание самого успешного пилота за всю историю Ф1 после поражения в Абу-Даби стали для него даже более притягательными, чем прежде.