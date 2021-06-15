Анализ: что будет с Расселлом в Mercedes

Кажется, это свершилось: Джордж Расселл наконец-то переходит в Mercedes. Осталось лишь дождаться официального объявления.

Мы уже услышали слова сожаления от Williams, очень подозрительные рассуждения о новом контракте от Валттери Боттаса, и заявления двух СМИ о том, что решение принято и Джорджу о нем известно. Не услышали только одного: слов Тото Вольфа о том, что Джордж станет пилотом Брэкли с 2022 года. Но есть четкое ощущение, что скоро услышим.

Расселл – часть того расхваленного поколения, которое пришло в Формулу 1 в 2019 году. Тогда вместе с Джорджем дебютировали Алекс Элбон и Ландо Норрис, чьи карьеры развивались ракетообразно. Алекс за полгода дослужился от Toro Rosso до Red Bull, а в 2021-м вылетел из чемпионата. Ландо к третьему году обжился на подиуме и стал лидером McLaren. А вот Джордж словно застыл на месте.

В 2021-м он, как и в 2019-м, продолжает уничтожать соперников по Williams и временами выжимать из машины больше, чем она может дать. В основном в квалификациях. Но дальнейшего движения не происходит.

Будучи на бумаге талантливее своих ровесников, Расселл попал не в растущую Toro Rosso или возвращающийся на вершину McLaren. Он угодил в болото Williams, в котором даже барахтаться нет смысла. Потолок – стать лучшим среди худших.

Но Джордж был терпелив и, кажется, наконец дождался своего звездного часа: перехода в состав семикратных чемпионов мира. Вот только что его там ждет?

Джордж Расселл, Williams Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Неизвестный болид

Ситуация парадоксальна: Расселл переходит в (пока еще) чемпионскую команду, но машина ему может достаться совсем не элитная. Понятно, что такой гигант, как Mercedes, с топовыми инженерами и большими финансовыми возможностями наверняка построит хорошую машину. Но вспомните проект McLaren-Honda или прошлогоднюю Ferrari – улететь на дно могут даже самые лучшие. Тем более при такой масштабной смене правил.

Любые гадания о расстановке сил в 2022 году сейчас ближе к астрологии и картам Таро, чем к аналитике. С уверенностью можно сказать лишь одно: сейчас Mercedes-2022 это кот в мешке. И окажется он лощеным победителем выставок или ободранным бродягой – узнаем лишь следующей весной.

Непонятный статус

Если бы Хэмилтон ушел на пенсию, а Расселл занял его место – с Джорджем все было бы понятно. Он бы приходил на место лидера команды в статусе преемника. Если бы его посадили на место Боттаса прошедшей зимой – это выглядело бы подготовкой и постепенной передачей прав от Льюиса к новичку. Но как это будет в 2022-м?

Маловероятно, что Хэмилтон станет адаптироваться к абсолютно новым машинам и рисковать борьбой с середняками ради всего одного сезона. Скорее всего, если чемпион останется, то уж на пару-тройку лет. Если только 2022 год не станет для него совсем провальным.

Получается, что Расселлу придется стать новым Боттасом при Хэмилтоне – вторым номером, ожидающим ухода старого льва на покой. Ну, или развязать с Льюисом войну.

Оба варианта не слишком хороши для Джорджа. На четвертый сезон в карьере ему нужно самому выходить в топы, а не оттенять лидера команды. Но борьба с Хэмилтоном редко заканчивается хорошо. Алонсо пришлось уйти из команды, Росбергу – из Формулы 1. Разве что Баттон с этой ситуацией справился, но Дженсон тем и был уникален – умел быть №1, не будучи альфа-самцом.

Сможет ли Расселл повторить такой трюк? Очень вряд ли. Особенно учитывая нависающего над ним Тото Вольфа, главу команды и личного менеджера Джорджа в одном лице.

Туманные перспективы

Как ни удивительно, к старту следующего сезона молодому Расселлу будет 24 года. Он на полтора года старше Ландо Норриса и всего на 4 месяца младше Шарля Леклера. В стремительно молодеющей Формуле 1 это важно.

Пока ровесники Джорджа борются за подиумы и чемпионские титулы (Макс старше всего на полгода), он сам набирается опыта в команде-аутсайдере. И если этот опыт срочно не превратить в результаты, шанса может и не быть.

Пример Боттаса показывает: став вторым номером при Хэмилтоне можно растерять все перспективы и авторитет. Борьба с Льюисом тоже добавит очков лишь в случае явной победы. Есть риск, что через пару лет Расселл станет просто еще одним талантом, который не смог себя реализовать. И пойдет не по пути Леклера и Ферстаппена, а маршрутом Хюлькенберга, например. Тоже неплохо, но разве для этого Джордж терпел три года в Williams?

Джордж Расселл, Williams FW43B Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

А положительных перспектив нет?

Есть, конечно. Во-первых, Хэмилтон еще не продлил контракт, а значит Расселл сохраняет надежды сразу стать первым номером.

Во-вторых, Хэмилтона тоже можно победить. А свержение короля такого уровня явно поднимет карьеру молодого пилота.

В-третьих, если Mercedes продолжит доминировать, то Джорджу будет достаточно стать №1,5, уступая Хэмилтону совсем чуть-чуть. И ждать. Если на ожидание еще остались силы.