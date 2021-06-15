Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes
Формула 1 / Гран При Канады Новости

Анализ: что будет с Расселлом в Mercedes

Автор:
, редактор

Уже семь лет все пилоты мечтают попасть в Mercedes. Но, кажется, Расселл сделает это не в лучший момент

Анализ: что будет с Расселлом в Mercedes

Кажется, это свершилось: Джордж Расселл наконец-то переходит в Mercedes. Осталось лишь дождаться официального объявления. 

Мы уже услышали слова сожаления от Williams, очень подозрительные рассуждения о новом контракте от Валттери Боттаса, и заявления двух СМИ о том, что решение принято и Джорджу о нем известно. Не услышали только одного: слов Тото Вольфа о том, что Джордж станет пилотом Брэкли с 2022 года. Но есть четкое ощущение, что скоро услышим.

Расселл – часть того расхваленного поколения, которое пришло в Формулу 1 в 2019 году. Тогда вместе с Джорджем дебютировали Алекс Элбон и Ландо Норрис, чьи карьеры развивались ракетообразно. Алекс за полгода дослужился от Toro Rosso до Red Bull, а в 2021-м вылетел из чемпионата. Ландо к третьему году обжился на подиуме и стал лидером McLaren. А вот Джордж словно застыл на месте. 

В 2021-м он, как и в 2019-м, продолжает уничтожать соперников по Williams и временами выжимать из машины больше, чем она может дать. В основном в квалификациях. Но дальнейшего движения не происходит.

Будучи на бумаге талантливее своих ровесников, Расселл попал не в растущую Toro Rosso или возвращающийся на вершину McLaren. Он угодил в болото Williams, в котором даже барахтаться нет смысла. Потолок – стать лучшим среди худших. 

Но Джордж был терпелив и, кажется, наконец дождался своего звездного часа: перехода в состав семикратных чемпионов мира. Вот только что его там ждет?

Джордж Расселл, Williams

Джордж Расселл, Williams

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Неизвестный болид

Ситуация парадоксальна: Расселл переходит в (пока еще) чемпионскую команду, но машина ему может достаться совсем не элитная. Понятно, что такой гигант, как Mercedes, с топовыми инженерами и большими финансовыми возможностями наверняка построит хорошую машину. Но вспомните проект McLaren-Honda или прошлогоднюю Ferrari – улететь на дно могут даже самые лучшие. Тем более при такой масштабной смене правил.

Любые гадания о расстановке сил в 2022 году сейчас ближе к астрологии и картам Таро, чем к аналитике. С уверенностью можно сказать лишь одно: сейчас Mercedes-2022 это кот в мешке. И окажется он лощеным победителем выставок или ободранным бродягой – узнаем лишь следующей весной. 

Читайте также:

Непонятный статус

Если бы Хэмилтон ушел на пенсию, а Расселл занял его место – с Джорджем все было бы понятно. Он бы приходил на место лидера команды в статусе преемника. Если бы его посадили на место Боттаса прошедшей зимой – это выглядело бы подготовкой и постепенной передачей прав от Льюиса к новичку. Но как это будет в 2022-м?

Маловероятно, что Хэмилтон станет адаптироваться к абсолютно новым машинам и рисковать борьбой с середняками ради всего одного сезона. Скорее всего, если чемпион останется, то уж на пару-тройку лет. Если только 2022 год не станет для него совсем провальным. 

Получается, что Расселлу придется стать новым Боттасом при Хэмилтоне – вторым номером, ожидающим ухода старого льва на покой. Ну, или развязать с Льюисом войну. 

 

Оба варианта не слишком хороши для Джорджа. На четвертый сезон в карьере ему нужно самому выходить в топы, а не оттенять лидера команды. Но борьба с Хэмилтоном редко заканчивается хорошо. Алонсо пришлось уйти из команды, Росбергу – из Формулы 1. Разве что Баттон с этой ситуацией справился, но Дженсон тем и был уникален – умел быть №1, не будучи альфа-самцом.

Сможет ли Расселл повторить такой трюк? Очень вряд ли. Особенно учитывая нависающего над ним Тото Вольфа, главу команды и личного менеджера Джорджа в одном лице.

Читайте также:

Туманные перспективы

Как ни удивительно, к старту следующего сезона молодому Расселлу будет 24 года. Он на полтора года старше Ландо Норриса и всего на 4 месяца младше Шарля Леклера. В стремительно молодеющей Формуле 1 это важно. 

Пока ровесники Джорджа борются за подиумы и чемпионские титулы (Макс старше всего на полгода), он сам набирается опыта в команде-аутсайдере. И если этот опыт срочно не превратить в результаты, шанса может и не быть. 

Пример Боттаса показывает: став вторым номером при Хэмилтоне можно растерять все перспективы и авторитет. Борьба с Льюисом тоже добавит очков лишь в случае явной победы. Есть риск, что через пару лет Расселл станет просто еще одним талантом, который не смог себя реализовать. И пойдет не по пути Леклера и Ферстаппена, а маршрутом Хюлькенберга, например. Тоже неплохо, но разве для этого Джордж терпел три года в Williams?

Джордж Расселл, Williams FW43B

Джордж Расселл, Williams FW43B

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

А положительных перспектив нет?

Есть, конечно. Во-первых, Хэмилтон еще не продлил контракт, а значит Расселл сохраняет надежды сразу стать первым номером.

Во-вторых, Хэмилтона тоже можно победить. А свержение короля такого уровня явно поднимет карьеру молодого пилота.

В-третьих, если Mercedes продолжит доминировать, то Джорджу будет достаточно стать №1,5, уступая Хэмилтону совсем чуть-чуть. И ждать. Если на ожидание еще остались силы.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes

Предыдущая новость

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes

2
Формула 1

Интервью Квята: звонки из Red Bull, Алонсо и переход в NASCAR

1дн
3
Формула 1

Анализ: что будет с Расселлом в Mercedes

14мин
4
Формула 1

СМИ: Расследование Pirelli указало на махинации Red Bull с шинами

2дн
5
Формула 1

Бергер заступился за Мазепина перед Шумахерами

Самое важное:
Анализ: что будет с Расселлом в Mercedes
Формула 1

Анализ: что будет с Расселлом в Mercedes

14мин
СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes
Формула 1

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes

Бергер заступился за Мазепина перед Шумахерами
Формула 1

Бергер заступился за Мазепина перед Шумахерами

Перес недоволен соперниками. Все из-за обгонов в квалификации
Формула 1

Перес недоволен соперниками. Все из-за обгонов в квалификации

Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull
Формула 1

Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull

20ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes
Формула 1

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes

Бергер заступился за Мазепина перед Шумахерами Гран При Азербайджана
Формула 1

Бергер заступился за Мазепина перед Шумахерами

Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull
Формула 1

Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull

Mercedes Больше от
Mercedes
Боттас: В июле начну переговоры с Mercedes
Формула 1

Боттас: В июле начну переговоры с Mercedes

Вольф: Слабые гонки не заставят Mercedes поменять планы
Формула 1

Вольф: Слабые гонки не заставят Mercedes поменять планы

Почему Mercedes наступила в Баку на те же грабли, что в Монако? Гран При Азербайджана
Формула 1

Почему Mercedes наступила в Баку на те же грабли, что в Монако?

Самое читаемое Сегодня

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes
Формула 1 Формула 1

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes

Интервью Квята: звонки из Red Bull, Алонсо и переход в NASCAR
Формула 1 Формула 1

Интервью Квята: звонки из Red Bull, Алонсо и переход в NASCAR

Анализ: что будет с Расселлом в Mercedes
Формула 1 Формула 1

Анализ: что будет с Расселлом в Mercedes

СМИ: Расследование Pirelli указало на махинации Red Bull с шинами
Формула 1 Формула 1

СМИ: Расследование Pirelli указало на махинации Red Bull с шинами

Бергер заступился за Мазепина перед Шумахерами
Формула 1 Формула 1

Бергер заступился за Мазепина перед Шумахерами

В Williams уход Расселла назвали большой потерей
Формула 1 Формула 1

В Williams уход Расселла назвали большой потерей

Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull
Формула 1 Формула 1

Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull

Когда Aston Martin станет чемпионом мира? Отвечает босс команды
Формула 1 Формула 1

Когда Aston Martin станет чемпионом мира? Отвечает босс команды

Самое важное:

Анализ: что будет с Расселлом в Mercedes
Формула 1 Формула 1

Анализ: что будет с Расселлом в Mercedes

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes
Формула 1 Формула 1

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes

Бергер заступился за Мазепина перед Шумахерами
Формула 1 Формула 1

Бергер заступился за Мазепина перед Шумахерами

Перес недоволен соперниками. Все из-за обгонов в квалификации
Формула 1 Формула 1

Перес недоволен соперниками. Все из-за обгонов в квалификации

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.