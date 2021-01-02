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Формула 1 / Аналитика

Анализ: чему нового босса Ф1 научила работа в автомобильном бизнесе

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Анализ: чему нового босса Ф1 научила работа в автомобильном бизнесе

Через несколько дней Стефано Доменикали официально станет руководителем Формулы 1. Готов ли он к тем задачам, которые неизбежно возникнут на его пути?

Самые главные вопросы Ф1 в краткосрочной перспективе уже решены. Все команды чемпионата подписали новый Договор Согласия, параметры шасси на 2022 год уже согласованы, а работа над спецификацией гибридных моторов для 2026-го близка к завершению. Чейз Кэри передает Стефано Доменикали устойчивый и прибыльный бизнес.

У Формулы 1 есть уникальная особенность – спорт прочно связан с автопроизводителями. Едва-ли что-то подобное можно отыскать в футболе, теннисе или легкой атлетике. Гонки способствуют развитию технологий, которые компании переносят на серийную продукцию. Вдобавок, чемпионат взял курс на заботу об окружающей среде, включая переход на биотопливо и снижение вредных выбросов.

Разумеется, нельзя говорить, что в Ф1 не осталось серьезных проблем. Однако события 2020 года, когда промоутеры справились с вызовом коронавирусной пандемии, показывают: спорт готов адаптироваться к изменениям ситуации и находить верные решения для своих участников и зрителей.

Новый босс Ф1 Стефано Доменикали

Новый босс Ф1 Стефано Доменикали

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

«Я вижу во всем этом возможность трансформации гоночной индустрии, – сказал Доменикали, в то время еще возглавлявший Lamborghini и комиссию формульных гонок FIA, в интервью Motorsport.com. – Нам нужно определить базовый уровень, который позволит отслеживать дальнейший рост в ближайшую пару лет, когда ситуация улучшится, а гонки останутся очень важной платформой для индустрии».

Прошедший год серьезно повлиял как на автомобильные компании, так и на гонки. И все это, наряду с назначением Доменикали, неизбежно отразится на будущем Ф1. Чего же можно ожидать?

Взгляд назад

Родившись в Имоле, Стефано с малых лет влюбился в гонки – а когда повзрослел, смог поработать в двух знаковых итальянских компаниях. Закончив университет Болоньи в 1991-м, он почти сразу стал сотрудником финансового отдела Ferrari, а уже годом позже занял пост руководителя трассы в Муджелло. 

Карьерный рост быстро продолжался: в 1996-м итальянец стал тим-менеджером Ferrari в Ф1, а еще через шесть лет получил должность спортивного директора команды. Наконец, в 2008-м именно Доменикали сменил Жана Тодта в кресле босса Скудерии.

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Стефано Доменикали в бытность спортивным директором Ferrari

Стефано Доменикали в бытность спортивным директором Ferrari

Фото: Sutton Images

Ferrari всегда была едва ли не лучшим примером технического симбиоза между гоночной командой и серийным производством. Вот лишь самые известные плоды этой работы: в 1989-м на алой машине Ф1 появились подрулевые переключатели передач – к слову, Найджел Мэнселл выиграл выиграл с ними в первой же гонке. Прошло восемь лет, и дебютировала дорожная Ferrari 355 с электрогидравлическими «лепестками» под рулем.

Вскоре компания перенесла из Ф1 на конвейер алмазоподобное напыление (DLC) на элементы мотора – оно позволяет значительно снижать потери на трение и передавать на колеса больше мощности. Эта инновация дебютировала на модели 458 Italia. Сейчас обе упомянутые технологии активно используют самые разные компании.

Доменикали покинул Маранелло в апреле 2014-го  – после того, как стали очевидны проблемы Ferrari в новой гибридной Формуле 1. Прошло всего несколько месяцев, и итальянца пригласили в Audi. А еще через два года Volkswagen Group назначила его на должность генерального директора Automobili Lamborghini S.p.A.

И хотя эта марка к тому времени уже давно не была представлена из Ф1, она продолжала активно использовать гонки в интересах технологического развития. Под началом Доменикали Lamborghini развивала программы в американском марафонском чемпионате IMSA и собственном Супертрофее.

Достаточно сказать, что аэродинамический обвес анонсированной недавно Huracán STO явно опирается на гоночный для Huracan Super Trofeo Evo, а карбон-керамические тормозные диски той же модели изготовлены из материала, изначально разработанного для Ф1 – он позволяет сочетать термическую эффективность и большой ресурс.

Старт гонки Супертрофея Lamborghini

Старт гонки Супертрофея Lamborghini

Фото: Lamborghini Super Trofeo

И хотя циники продолжают настаивать, что гоночные технологии имеют крайне малое отношение к серийным, реальность в том, что спорт остается для инженеров идеальным полигоном для экспериментов и инноваций. Сложно отыскать столь же удачную среду для испытаний в предельных режимах. Безусловно, какие-то решения не пройдут эту проверку, другие не дойдут до серийного производства, но немало и тех, которые станут для компании конкурентным преимуществом в борьбе за клиентов. 

Учитывая опыт работы Доменикали в Ferrari, Lamborghini и FIA, нет ни малейших сомнений, что он прекрасно представляет важность передачи технологий из Ф1 в автомобильную индустрию – причем как для одной, так и для другой.

Взгляд с обеих сторон

Ferrari и Lamborghini – это бренды, которые являются синонимом скорости. При этом философия двух компаний отличается едва ли не диаметрально. Энцо Феррари был в первую очередь гонщиком, а уже потом начал разрабатывать технику. Спорт оставался для него приоритетом и после того, как в 1947 году была официально основана компания Ferrari S.p.A. Именно поэтому Скудерия остается самой успешной командой в Ф1.

У Феруччи Ламборгини подход был иным. Он запустил производство автомобилей в 1963-м и несколько десятилетий слышать не хотел ни о каких гонках. По его мнению, спорт являлся слишком дорогим удовольствием, который высасывает из бизнеса значительные ресурсы. 

Никола Ларини за рулем машины Modena 291 Lamborghini, 1991 год

Никола Ларини за рулем машины Modena 291 Lamborghini, 1991 год

Фото: Motorsport Images

Лишь в короткий период 1989-93 годов Lamborghini была поставщиком моторов для нескольких команд Ф1, а в 1991-м на старт Гран При даже выходила команда Modena с заводским статусом (на фото выше). Но в действительности гоночная программа компании стартовала только в 1996-м, когда была учреждена моносерия для знаменитых Diablo SV-R с моторами V12.

После этого Lamborghini постепенно расширяла гоночную активность в Европе и Америке, причем главная ставка всегда делалась на работу с частными командами. В 2013-м было организовано спортивное отделение Lamborghini Squadra Corsa, которое за время своего существования передало клиентам уже более 400 машин. Его работу координировал Доменикали – хотя, конечно, спорт не был для него главным проектом. Таким, пожалуй, следует назвать разработку и вывод на рынок внедорожника Urus, который в 2019 году поставил абсолютный рекорд продаж в истории компании.

Учитывая такую разницу между двумя итальянскими брендами, а также роль Стефано в работе обоих, можно сказать, что он получил навыки и знания, которые несомненно будут полезны на новом посту в Ф1.

Возглавляя Ferrari, итальянец смог познакомиться с Большими Призами изнутри – до такой степени, которую имеет весьма ограниченная группа людей из высшего руководства команд. Одновременно он получил хорошее представление о технологиях, спортивных правилах и тех факторах, которые позволяют сделать соперничество команд интересным для болельщиков. 

Переключившись на работу в формульной комиссии FIA, Доменикали дополнил свои знания, взглянув на гоночный процесс уже с позиций чиновника.

Спортивный директор FOM Росс Браун с главой FOM Стефано Доменикали

Спортивный директор FOM Росс Браун с главой FOM Стефано Доменикали

Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Если же говорить о работе в Lamborghini, то она была важной прежде всего с точки зрения бизнеса и способов повышения его прибыльности.

Формула 1, как и любой гоночный чемпионат, не в состоянии выжить без поддержки болельщиков (которая обеспечивает интерес спонсоров). Эффективный босс должен уметь находить решения, которые выгодны каждой из заинтересованных сторон. Доменикали в курсе того, что ему предстоит взаимодействовать с самыми разными силами – порой очень серьезными, – нередко имеющими противоположные взгляды на одни и те же вопросы.

Назначение итальянца в паддоке восприняли позитивно, и это хороший знак. Теперь ему предстоит вести спорт вперед, демонстрируя искуство компромисса. Он опытен и уже многое знает – но эта задача, несомненно, станет для Стефано Доменикали главным вызовом всей его карьеры.

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