Анализ: кому нужен переход Леклера в Red Bull

В отличие от прошлого года, 2021-й пока не балует нас сенсационными ходами на рынке пилотов. Да и вообще какими-либо ходами, кроме продления контракта Льюиса Хэмилтона с Mercedes. Но вот на уровне слухов ситуация постепенно начинает накаляться.

Самое горячее сообщение последних дней – инсайт итальянской редакции Motorsport.com о том, что Хельмут Марко контактировал с окружением Шарля Леклера. Пока совершенно непонятно, был ли контакт на самом деле и если да, то что обсуждали стороны. Но автоспортивные СМИ уже взбудоражились от мысли о переходе Леклера в Red Bull.

На первый взгляд, сделка кажется невероятной. В Милтон-Кинс царит Макс Ферстаппен, а у Леклера контракт с Ferrari еще на три с половиной года. Но если присмотреться поближе, то переход не только возможен, но и имеет смысл. По крайней мере, для некоторых сторон.

Контракт это клочок бумаги

Это сказал не я, а Берни Экклстоун. А команды Формулы 1 многократно подтверждали такой тезис. Пример мы видим сейчас в самом Red Bull и этот пример зовут Серхио Пересом. Прошлым летом он имел многолетний контракт с Aston Martin, а осенью стал безработным.

В Ф1 всегда оставляют простор для разрыва соглашения. Причем если в случае середняков это делают для себя команды, то топ-пилоты и сами не прочь иметь опцию на выход. Например, тот же Марко признавал наличие подобной опции в контракте самого Ферстаппена.

Есть ли такая у Леклера? На 99% – да. Дела Шарля ведет хитрый сил Николя Тодт, который при подписании многолетнего контракта наверняка продумывал различные сценарии. Например такой, при котором в Маранелло опять не построят чемпионскую машину. Не мариновать же тогда клиента на голодном пайке? Так что вариант ухода у Шарля наверняка есть.

Шарль Леклер, Ferrari Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Да и без четко прописанной опции способ разорвать контракт наверняка нашелся бы. В конце концов, зачем самой Скудерии токсичная атмосфера? Там ее и так хватает! А удерживать силой многомиллионного пилота, который не хочет за тебя выступать – так себе тактическое решение.

Так что уйти Леклер, при желании, наверняка сможет. Вопрос, есть ли это желание?

Противовес Ферстаппену

Макс Ферстаппен – курица, несущая золотые яйца. Во всех смыслах. Голландец без сомнений является одним из самых сильных пилотов Ф1, а вдобавок пользуется популярностью у болельщиков, что несет очевидные маркетинговые выводы. Проблема лишь одна – все это осознают и в окружении Макса.

Ферстаппен-старший уже не раз позволял себе публично шантажировать Red Bull, угрожая уходом сына. Пока Йос требовал только машину побыстрее, но кто знает, что будет дальше? Вполне возможно, что победив Хэмилтона на трассе, голландское семейство захочет победить его и в зарплатной ведомости. Готова ли Red Bull выкладывать 50 млн долларов в год своей звезде?

Хельут Марко, гоночный консультант Red Bull, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Да и строить команду вокруг одного пилота пусть эффективно, но опасно. Случись что, потребуется много времени на перестройку. Но ни Перес, ни молодая поросль AlphaTauri неспособна не то, что сместить Ферстаппена с пьедестала – даже близко к нему подобраться.

То ли дело Леклер. Шарль уже доказал свой уровень в борьбе с четырехкратным чемпионом мира, а по таланту его ставят как раз куда-то рядом с Максом. К тому же, окружение монегаска показало свое мастерство подковерных игр в Ferrari. Так что и со стариной Йосом как-нибудь справятся.

Пожалуй, Red Bull вовсе не нужно лишать Ферстаппена статуса №1. Но иметь очевидную альтернативу, которую можно ткнуть голландцу в глаза при переговорах – отличный вариант. К тому же, в отличие от Mercedes, в Милтон-Кинс борьбы своих подопечных никогда не боялись. Хоть и подыгрывали Феттелю против Уэббера, а Ферстаппену против Риккардо – но никого не сливали, и всегда давали проигравшим шансы показать себя на трассе.

А дуэль Ферстаппен-Леклер в 2022 году выглядит как шоу мечты, способное привлечь к команде новых фанатов. Особенно, если эта дуэль будет совсем не похожа на комедийное представление Хэмилтон-Боттас.

Борьба за прогресс

Шарль Леклер ворвался в Формулу 1 в режиме урагана. В первый год он уничтожил Маркуса Эрикссона и показал, что даже на Sauber можно ездить быстро. На второй сходу лишил Себастьяна Феттеля статуса первого пилота Ferrari, а на третий и вовсе выбил четырехкратного чемпиона мира из команды. Причем успел сделать это еще до первой гонки!

У успеха Леклера две причины: скорость и менеджмент. Таланты Шарля, который по субботам выжимает из Ferrari как минимум 110% скорости, очевидны. Но и его менеджера не стоит недооценивать. Он быстро выбил монегаску перевод в Скудерию. А потом легко договорился там о многолетнем контракте, чем нанес еще сопротивляшемуся Феттелю сокрушительный удар. Но что дальше?

Шарль проводит в Ferrari третий сезон, но даже не думает о борьбе с лидерами. Его лучшим сезонам по результатам остается 2019-й. И не факт, что все быстро изменится.

За 14 лет со времен последнего титула Ferrari что только не меняла: пилотов, руководителей, инженеров, философию постройки болида. Но результат один – ноль титулов с 2007 года. И не факт, что все изменится в 2022-м.

Шарль Леклер, Ferrari SF21 Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Конечно, Скудерия делает на новый регламент не просто большую ставку – она идет ва-банк. И если в следующем году в Маранелло не поедут победные кубки, то из Маранелло поедет Маттиа Бинотто. Но такое уже бывало, а ситуация не изменилась.

Леклер уже смог поездить на виртуальном болиде 2022 года, но вряд ли смог понять его силу – ведь про соперников пока ничего не известно. Наверное, бежать из Ferrari прямо сейчас было бы неверным шагом. Но вот сохранить вариант с Red Bull в перспективе на 2023 года – очень умное решение. Вдруг красный болид опять не поедет.

Команда Шумахера

Лучший репутационный ход, когда дела идут плохо – вспоминать о славном прошлом. Например, о победах над половцами и печенегами. Или о семикратном чемпионе мира, который стал мировой суперзвездой благодаря твоей команде.

И если с наглядными примерами половцев и печенегов туговато, то у семикратного чемпиона есть сын. Талантливый гонщик, между прочим.

Дрязги и провалы последних лет закопали репутацию Ferrari так глубоко в навозную кучу, что не каждый докопает. Руководство команды прекрасно понимает, что сейчас ему нужна красивая история. Например, построенная вокруг наследия Михаэля Шумахера и его сына Мика.

Мик Шумахер, Haas F1 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Шумахер-младший уже набирается опыта в Ф1 и постепенно получает все больше комплиментов от сведущих людей. С Ferrari он связан плотно, и команда наверняка имеет на него планы. Году, например, в 2023-м, когда Мик окончательно освоится в новом чемпионате. Вот только ему еще надо будет найти кокпит.

Изначально всем казалось, что Шумахеру отдадут место Карлоса Сайнса. Дескать, потому испанца и подписали на два года – посторожить местечко. Звучит вполне логично, но есть одно но – Шарль Леклер.

Амбициозный монегаск вряд ли намерен становиться учителем и помощником при юной звезде. Особенно учитывая, что Шарль старше Мика всего на полтора года, и сам еще является юной звездой.

В такой паре Шумахер-младший может оказаться жертвой более опытного напарника. То ли дело Сайнс. Испанец старше и спокойнее Леклера, уже имел опыт работы с более молодыми гонщиками, и ни с кем не испортил отношений.

Карлос мог бы опекать Шумахера, не отказываясь от собственных амбиций. Да и лобби у него послабее, чем у Леклера. И характер помягче. Поэтому, если взять титул прямо в 2022-м не получится – в Ferrari вполне могут задуматься об очередных перестановках. И не тех, о которых все говорили в прошлом году.

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Запасной вариант

Понятно, что пока Леклер в Red Bull – это просто красивая спекуляция. И вряд ли в этом году она перестанет ей быть. С какой стороны не смотри, а это сотрудничество имеет смысл – но не раньше 2023-го. И только в качестве запасного вариант – если что-то пойдет не лучшим образом.

В Ф1 все так быстро меняется, что думать сейчас на полтора года вперед – утопия. Но разве утопии не бывают привлекательными?