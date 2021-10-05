Анализ: чем грозит Хэмилтону отказ от замены мотора

За семь этапов до конца чемпионата мира в споре за титул установилось практически полное равенство: Льюис Хэмилтон опережает Макса Ферстаппена на два очка, и продолжения из дуэли с нетерпением ждут не только болельщики, но и весь паддок.

Между тем, если в таблице два пилота совсем рядом, то по количеству доступных моторов явный перевес у голландца из Red Bull: у того есть совершенно новая силовая установка, полученная в Сочи, а также две более старых.

У Льюиса есть лишь два старых движка – один поставили на его машину в Баку, второй в Спа. Третий уже списан после отказа в Зандфорте. В такой ситуации у команды есть опасения, что имеющегося запаса может не хватит на оставшиеся этапы.

Главная причина для головной боли в том, что инженеры Mercedes отметили очень неприятный эффект: с увеличением пробега моторы нынешнего сезона теряют в мощности гораздо сильнее, чем прежние версии.

Отказавший мотор отработал около 5000 километров, что можно считать весьма достойным результатом. Но расчеты показывают, что если ограничиться двумя оставшимися, то к концу чемпионата каждый из них пробежит примерно по 4000 км.

Причем в финальных гонках, которые и решат судьбу титула, у Хэмилтона будет острее всего ощущаться та самая нехватка мощности.

Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, Mercedes F1, на параде пилотов Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В случае с Валттери Боттасом вопрос закрыли замены силовых установок в Монце и Сочи. И хотя общественное мнение увидело во второй из них признаки теории заговора, источники AMuS сообщили, что после пятничных тренировок телеметрия гонщиков вызвала в команде серьезную озабоченность – поэтому его сразу сняли с машины и отправили в Бриксуорт.

Его дальнейшая судьба пока не известна, но как минимум в тренировках этот двигатель наверняка еще сможет послужить. Потому у Валттери не должно быть сложностей по этой части.

У клиентов Mercedes ситуация тоже неоднозначная. В Williams Николя Латифи также получил четвертый двигатель в Сочи, а вот Джорджу Расселлу поставили третий еще в Австрии и пока не меняли.

В McLaren и Aston Martin пока есть некоторый запас по ресурсу, но обе команды, насколько известно, тоже ожидают замены и штрафов для своих гонщиков позже по ходу сезона.

С самого начала гибридной эры именно у Mercedes сложилась репутация самого надежного производителя, но теперь ситуация приняла непривычный оборот.

Консультант Red Bull Хельмут Марко предложил свое объяснение: «В Mercedes привыкли к легкой жизни. Они атаковали на первых кругах гонки, создавали преимущество, а потом переводили двигатели в облегченный режим. Теперь подобное уже не проходит. Им гораздо чаще приходится задействовать режим максимальной мощности. Из-за этого и начинаются проблемы».

Клиентам Mercedes, как и самой чемпионской команде, предстоит выбирать момент для замены моторов своим пилотам Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

По слухам из Red Bull, слабым местом моторов Mercedes оказались опоры коленвала (технически верно называть из постелями) и крепления клапанов. Именно их износ приводит в потере лошадиных сил. В самой команде, разумеется, ничего не подтверждают.

«Есть кое-какие мелочи, всякий раз разные, – ответил на прямой вопрос Тото Вольф. – Единой картины мы не видим».

В теории команда могла заменить Льюису мотор в Сочи. После квалификации на четвертом месте – и с учетом штрафа Ферстаппена – это был не такой плохой вариант. Но в Mercedes сочли, что лучше побороться за победу, так как команда не выигрывала с Сильверстоуна, что уже начало сказываться на морали.

Теперь нужно отыскать другую возможность для замены. Лучше всего тут подошел бы Гран При, где какие-то факторы и так испортили бы семикратному чемпиону квалификацию. Но предсказать подобное невозможно.

Если исходить из календаря, последняя возможность для замены мотора будет у команд в Бразилии. Три финальные гонки на Ближнем Востоке слишком важны, чтобы терять там стартовые позиции.

В самой Mercedes полагают, что предстоящий этап в Турции не очень подходит для получения штрафа. Там команда рассчитывает побороться с Red Bull. А вот в Мехико и Интерлагосе «Быки» выглядят фаворитами. К тому же, на обеих трассах относительно несложно обгонять, возвращая позиции.

Сейчас перед чемпионами мира стоит сложная задача со множеством неизвестных. И от того, сколь изящно и успешно ее получится решить, во многом зависит судьба титулов.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images