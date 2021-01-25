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Формула 1 / Комментарий

Анализ: чем Баттон сможет помочь Williams

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Анализ: чем Баттон сможет помочь Williams
Автор:
, Редактор Ф1

Внезапное воссоединение гонщика с командой, в составе которой он когда-то дебютировал в Ф1, обрадовало многих. Но что стоит за всем этим? Слово Люку Смиту

Такое объявление уже было. 21 год назад Williams впервые подтвердила контракт с Дженсоном Баттоном, которому преждстояло выступать за коллектив в сезоне 2000 года. И вот медиа облетела новость, что британец готовится вернуться в Гроу. Это уже далеко не тот мальчишка: он стал чемпионом мира, выиграл 15 Гран При, обогнал Льюиса Хэмилтона в одной команде и по праву вошел в число главных звезд спорта, после чего покинул Ф1 в конце 2016-го.

Дженсон и после этого не пропадал с радаров. Титул в серии Super GT, выступление в Ле-Мане на машине LMP1, переезд в Соединенные Штаты и рождение двух детей – это лишь некоторые события, давшие повод вспомнить о нем. Также Баттон стал совладельцем команды, с первой попытки победившей в британском первенстве GT. Гонщик возродил имя Rocket, которое когда-то давно начал использовать его отец, а также регулярно появлялся в эфирах Sky Sports в качестве эксперта.

Сделанное в минувшую пятницу объявление стало для многих сюрпризом. Баттон вернется в Williams, где станет старшим советником. В действительности это крайне интересный шаг. Прежде всего он показывает, что Дженс не утратил интереса к Ф1, при этом его новая роль не похожа ни на что из того, чем он занимался прежде. 

Разумеется, здесь важно упомянуть изменение подходов самой команды, ставшее следствием смены собственников. В августе Williams выкупил фонд Dorilton Capital, и мы уже видели не один пример, как после этого вопросы стали решаться иначе.

В других видах спорта часто случается, что завершивший карьеру атлет становится тренером или менеджером. В Ф1 можно вспомнить за последнее время буквально единичные подобные случаи. Обычно, если не считать роль ТВ-экспертов, все ограничивается максимум должностью судьи от пилотов на этапах Гран При. 

Из всех боссов нынешних команд только Кристиан Хорнер участвовал в гонках на серьезном уровне. В конце 90-х он дошел до Формулы 3000, после чего переключился на менеджерскую работу. Можно также вспомнить его коллегу по Red Bull, советника Хельмута Марко – тот в начале 70-х провел девять Гран При за BRM. 

Николя Латифи, Williams FW43

Николя Латифи, Williams FW43

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

В Dorilton уже сформировали сильную команду управленцев, пригласив бывшего гоночного босса Volkswagen Йоста Капито на должность генерального директора. Саймон Робертс, который руководил работой во второй половине минувшего сезона, остался на своем посту. К слову, он знаком с Баттоном еще по годам в McLaren. Однако новые владельцы Williams – не гоночная компания. А потому чем больше будет опытных людей, готовых помочь, тем лучше.  

И в этом нынешний подход тоже серьезно отличается от того, что было прежде. Приглашение Капито здесь особенно показательно – оно лежит в одном русле с действиями других участников чемпионата: McLaren (с Андреасом Зайдлем) и Alpine (с Давиде Бривио). 

Робертс продолжит руководить командой на каждодневной основе, а Капито будет уделять внимание прежде всего вопросам менеджмента, а также заниматься более глобальными историями, когда в этом возникнет потребность. Решение использовать с 2022 года больше деталей Mercedes также показывает изменение вектора развития Williams, где прежде с гордостью подчеркивали свою независимость. 

Привлечение бывшего гонщика в качестве старшего советника – еще один шаг в новом направлении. Причем не только для Williams, но и для всех команд чемпионата.

Последним пилотом в таком качестве был еще Михаэль Шумахер в Ferrari. Однако это все-таки другая история, естественное продолжение отношений после прекращения выступлений немца в конце 2006 года. Баттон же, хоть и гонялся когда-то за Williams, но сейчас вернется в Гроу после большого перерыва. В последний раз стороны контактировали 15 лет назад, когда команда безуспешно пыталась заполучить гонщика, но Honda доказала, что имеет больше прав на контракт.

Сделанное объявление говорит, что Дженсон «будет давать команде из Гроу советы и рекомендации, а также поможет с поддержкой и развитием как призовых, так и резервных гонщиков».

Пока нет оснований говорить, что Баттон будет заниматься непосредственным управлением – как, например, доктор Марко в Red Bull. Он в первую очередь будет занят именно пилотами, помогая Джорджу Расселлу и Николя Латифи добиться максимум и от самих себя, и от машины.

И эта задача отлично подходит для Баттона. В прошлом году, общаясь с Motorsport.com на финальном этапе британского GT, он сказал о собственной команде: «Я здесь точно не для того, чтобы вести переговоры по финансовым вопросам. Разумеется, мы обсуждаем и эти темы, но для меня в первую очередь важно слушать гонщиков, так как именно в этом моя сильная сторона. 

Я работал в командах со всего мира, которые выступали в самых разных чемпионатах. И за много лет пришел к выводу, что отношения между пилотом и инженером невероятно важны. Потому всегда общаюсь с гонщиками. Мы проводим совместные видеоконференции, так как очень полезно все обсуждать по горячим следам: разбираться, что пошло не так, что можно улучшить в машине, в команде. И еще – где пилоты, по их мнению, могут прибавить сами».

Дженсон Баттон, Williams BMW FW22, 2000 год

Дженсон Баттон, Williams BMW FW22, 2000 год

Фото: Sutton Images

Именно в этом Баттон может быть очень полезен. Он знает, как работают команды, сражающиеся за титул – и прозябающие в конце пелотона. Мало у кого есть подобный опыт. Джордж Расселл уже проявил себя в Ф1 с самой лучшей стороны, но у него за спиной всего пара сезонов. Николя Латифи только осваивается в паддоке. Для обоих помощь Баттона станет просто бесценной. 

Не стоит забывать и про еще один фактор. После пятничного объявления, пока острословы на все лады обыгрывали шутку, что Дженсон станет гонщиком Williams, все остальные задавались вопросом, что в действительности стоит за этой историей. В последнее время у команды нечасто случались позитивные информационные поводы, но по общему настроению отзывов было явно видно, что многим вновь хочется видеть ее возвращение на более высокие позиции.

Нет сомнений, что Баттон готов активно включиться в работу. Под конец карьеры британец откровенно признавался, что участие в гонках уже не доставляет ему прежнего удовольствия. Конечно, он был востребован и мог бы легко продолжать карьеру, но предпочел уйти и посвятить себя другим интересам. В частности, вошел в бизнес с Крисом Банкомбом, став совладельцем его команды.

Уже тогда Дженсон говорил: «Есть смысл давать чему-то свое имя, только когда это что-то крутое». Британец так устроен, что готов включиться в проект, если ему нравится его идея и приводит в восторг мысль о новом вызове, о необходимости перевернуть все с ног на голову на пути к успеху. 

«Я собираюсь помочь команде вернуться в лидеры, – сказал Баттон о своем новом назначении. – Мне очень хочется приехать в Гроу, пообщаться с гонщиками и другими сотрудниками. До старта сезона предстоит еще очень много совместной работы».

Баттон многого добился с момента своего дебюта в Ф1. Сейчас он нацелен вернуться в чемпионат уже в новом качестве. При этом Дженсон останется экспертом Sky TV и продолжит выступать в других гонках, но все равно сможет станет для своей новой старой команды ценнейшим обретением. 

Как и в 2000-м, контракт с Баттоном обещает принести Williams очень большую пользу.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Дженсон Баттон
Команды Williams
Автор Люк Смит

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