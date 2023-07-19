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Формула 1 / Гран При Венгрии Аналитика

Анализ: чего ждать от новых шинных правил на Гран При Венгрии?

В предстоящий уик-энд на «Хунгароринге» Формула 1 проведет любопытный эксперимент с использованием резины. Как он скажется на ходе этапа?

Адам Купер
Автор:
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Эту идею хотели проверить сначала в прошлом году, потом весной в Имоле – но в итоге ее пришлось отложить до жаркого Будапешта. С помощью интересной новации Формула 1 стремится разом подстрелить двух зайцев: подтвердить приверженность «зеленым» идеям, сократив количество комплектов шин на уик-энд, а также внести известное тактическое разнообразие в гонку.  

Традиционные правила предусматривают, что каждый пилот чемпионата получает на этап 13 комплектов сликов – два жестких Hard, три средних Medium и восемь мягких Soft. При этом единственное ограничение состоит в том, что по ходу гоночной дистанции необходимо использовать как минимум два разных состава. 

В этот раз комплектов будет всего 11 – три Hard, четыре Medium и лишь четыре Soft. При этом один комплект надлежит вернуть Pirelli после первой тренировки, еще один – после второй и два – после третьей. Это далеко не все правила: команды обязаны сохранить один Medium и один Hard для каждого пилота на гонку. 

Но самое интересное условие касается квалификации. В первом сегменте разрешено ездить только на жестких шинах (без ограничения по комплектам и состоянию), во втором – на среднем, и только в третьем можно будет поставить самые мягкие. 

Как и в других случаях, все эти условия работают только в том случае, если сессия объявлена сухой. Иначе, как было в квалификации спринта в Шпильберге, все ограничения отменяются. 

Дополнительная интрига состоит в том, что в этот раз Pirelli привезет в Венгрию составы С3, С4 и С5 – на одну сткпень более мягкие, чем годом раньше. 

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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

«С новым распределением у каждого пилота должно остаться на воскресенье по паре комплектов Soft, паре Medium и паре Hard, – рассказал глава гоночных программ Pirelli Марио Изола. – Потому, даже если количество пит-стопов вырастет из-за перехода на более мягкие составы, шин все равно должно хватить.

С традиционной системой картина становится… я бы не сказал более рискованной, но к гонке у пилотов обычно сохраняется один Hard и один Medium. Soft тоже есть, но этот состав, как правило, не лучшим образом подходит для длинных отрезков. Так что мы получаем ситуацию, которую не можем назвать идеальной. 

Если в этот раз все сработает, мы оставим такой формат [на будущие сезоны]. Ну а если нет – всегда можно вернуться к прежней схеме. Это верный подход, так как сложно предсказать все возможные сценарии, всегда есть какие-то непредвиденные вариации». 

В командах внимательно изучили новые правила еще к этапу в Имоле – и теперь воспользуются плодами той работы. 

«Новые правила точно усложнят нашу задачу, – рассказал старший инженер тактического штаба Mercedes Джозеф Макмиллан. – Ведь прежде в квалификации наша задача состояла в том, чтобы получить максимум от шин Soft. Это касалось их подготовки и работы на быстром круге. Теперь же такую работу предстоит проделать для всех трех составов».

Это значит, что программу тренировок участникам чемпионата предстоит выстраивать иначе. 

«Похоже, придется разбираться с большим количеством неизвестных, – продолжил Макмиллан. – Мы всегда изучаем поведение каждого состава на быстром круге. Но обычно применительно к Hard это делается только для того, чтобы гонщик лучше подготовился к попыткам на Soft. В этот уик-энд, как я полагаю, акценты несколько изменятся. 

Если говорить о планах на тренировки, будет очень интересно посмотреть, что станут делать в каждой из команд. Наверняка каждая из них попробует решить одни и те же задачи немного по-своему. Особенно любопытно будет взглянуть на распределение составов при подготовке в квалификации и гонке. 

Никому не захочется оказаться в ситуации, когда его пилоты тренируют быстрые попытки, а другие в это время проводят длинные серии [с куда меньшим темпом]. Вообще, делать не то, что все остальные, всегда наименее выгодно, так как это не позволяет оценить свою силу в сравнении с соперниками».

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Фото: FIA Pool

При этом инженер согласился, что экспериментальный формат открывает гораздо больше простора для тактических действий в гонке. 

«Благодаря дополнительным комплектам Medium и Hard ситуация станет для нас более благоприятной, – объяснил Макмиллан. – При этом мягкий С5 вообще не выглядит подходящим для гонки. Но даже два оставшихся состава из-за возросшего количества шин облегчат задачу. 

Обычно приходится делать выбор: оставить на воскресенье второй комплект Hard, или второй комплект Medium, или же Soft. Такое решение необходимо принимать каждой команде. Но в Будапеште, видимо, картина окажется иной: после квалификации можно будет работать над тактикой без привычных ограничений. 

У нас уже есть предварительный вариант, как действовать, но мы будем уточнять его по ходу уик-энда. Чтобы лучше понять новый квалификационный формат, мы даже поработали на симуляторе». 

Главный гоночный инженер Aston Martin Том Маккаллоу добавил: «Мне кажется, эксперимент с шинами – хорошая идея. Гонщикам не о чем беспокоиться. Они уже пробовали что-то очень похожее в квалификации спринта в Баку. В Шпильберге этого не позволила сделать погода. 

Важно будет понять поведение каждого состава, поработав с ним в тренировках, и все сделать правильно в квалификации и гонке. Это станет непростой задачей для каждого, но от того будет лишь интереснее». 

Такой же формат Гран При Формула 1 опробует в сентябре в Монце, после чего и будут сделаны окончательные выводы и его использовании в будущем. 

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