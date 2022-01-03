Анализ: чего ждать на рынке пилотов Ф1 перед сезоном-2023
Сразу у 13 из действующих гонщиком Формулы 1 контракты истекут уже в конце нынешнего сезона. Роберто Кинкеро проанализировал самые интересные сценарии
Из-за перехода на новый регламент команды Ф1 в этот раз сделали ставку на стабильность составов. Лишь Alfa Romeo заменила обоих гонщиков, а Mercedes и Williams – по одному. Но сейчас, пока на базах команд идет напряженная подготовка к старту нового чемпионата, у пилотов и их менеджеров есть возможность поразмышлять о том, что может быть в 2023 году.
У семи участников чемпионата уже есть точное понимание своего будущего – их контракты носят долгосрочный характер. У остальных ситуация не столь очевидна. А раз так, нужно или добиваться продления соглашения, или же искать более интересный вариант.
Говорить о сезоне переходов в январе, понятное дело, еще рано. Или нет? Как показывает практика, иногда спешка вполне оправдана. Скажем, недавно босс Ferrari Маттиа Бинотто рассказал, что по плану собирается начать обсуждение с Карлосом Сайнсом о продолжении сотрудничества еще в канун Рождества.
И надо ли говорить о том, что потенциально ситуация может стать еще более интересной. По-прежнему не исключено, что Mercedes придется внезапно искать себе нового пилота. Похоже, Льюис Хэмилтон все же вернется за руль в 2022-м, но вот надолго ли… Нет никакой гарантии, что его двухлетний контракт будет выполнен до конца.
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool
Давайте рассмотрим, в какой ситуации пребывает сейчас каждый из пилотов и на что вправе рассчитывать. Одним нужно заслужить право продолжать карьеру результатами, другим же предстоит выбирать между новыми выступлениями и завершением карьеры.
Среди тех, кто почти точно останется в своей нынешней команде на 2023 год – Макс Ферстаппен и Карлос Сайнс. Оба очень здорово провели минувший чемпионат, что уже сейчас дает хорошие стартовые позиции для переговоров.
Чуть менее очевидная ситуация у Серхио Переса. Он провел несколько отличных гонок, наглядно показав умение и желание помогать Максу, однако заработал недостаточно очков, что стало решающим фактором в споре за Кубок конструкторов.
Хельмут Марко обычно приходит к окончательным кадровым решениям уже по ходу сезона и почти никогда не спешит. У него есть альтернативы в виде Пьера Гасли и Алекса Элбона (если последний достойно поедет за Williams).
Впрочем, в Red Bull далеко не в всегда принимают самые очевидные решения. Юки Цунода сейчас на хорошем счету, но должен будет сделать в предстоящем сезоне очередной шаг вперед, доказав, что научился больше не делать ошибок, свойственных новичкам.
Сроки действия контрактов пилотов Ф1
|
Команда
|
Гонщик
|
Контракт до конца…
|
Mercedes
|
Льюис Хэмилтон
|
2023
|
Mercedes
|
Джордж Расселл
|
2023
|
Red Bull
|
Макс Ферстаппен
|
2022
|
Red Bull
|
Серхио Перес
|
2022
|
Ferrari
|
Шарль Леклер
|
2024
|
Ferrari
|
Карлос Сайнс
|
2022
|
McLaren
|
Даниэль Риккардо
|
2022
|
McLaren
|
Ландо Норрис
|
2024
|
Alpine
|
Эстебан Окон
|
2024
|
Alpine
|
Фернандо Алонсо
|
2022
|
AlphaTauri
|
Пьер Гасли
|
2022
|
AlphaTauri
|
Юки Цунода
|
2022
|
Aston Martin
|
Себастьян Феттель
|
2022
|
Aston Martin
|
Лэнс Стролл
|
-
|
Williams
|
Николя Латифи
|
2022
|
Williams
|
Алекс Элбон
|
2022
|
Haas
|
Никита Мазепин
|
-
|
Haas
|
Мик Шумахер
|
2022
Себастьян Феттель, Aston Martin
Фото: Джерри Андре / Motorsport Images
Среди тех, кто еще не знает своего будущего, два чемпиона мира, Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо. Оба сейчас в весьма схожей ситуации – и вовсе не исключено, что сезон 2022 станет для каждого последним танго. Очень многое для каждого зависит от того, как сложится этот год. Оба по-прежнему стремятся к хорошим результатам и способны показать их, но для этого нужна машина должного уровня.
Гонщикам такого калибра еще одного сезона вдали от подиума может оказаться достаточно, чтобы прийти к окончательному решению. В случае Алонсо, кроме того, существует фактор несомненного прессинга со стороны молодого чемпиона Ф2 Оскара Пиастри. Тот готов провести сезон без гонок – но только один сезон.
Австралиец явно нацеливается сесть за руль Alpine в 2023-м, причем место ему должен уступить явно не Эстебан Окон – контракт француза и вовсе действует еще три года, как и у Шарля Леклера с Ландо Норрисом.
Патрисио О'Уорд, McLaren
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Пиастри далеко не единственный, кто настойчиво стучится в двери Ф1. Есть еще несколько молодых спортсменов, которые готовы ухватиться за любую возможность. Даниэль Риккардо прекрасно понимает, что должен заслужить право остаться в McLaren после 2022-го – если австралиец опять будет не в состоянии угнаться за Ландо Норрисом, босс команды Зак Браун имеет отличный резерв в виде одного из лидеров IndyCar Пато О'Уорда.
Вдобавок, по нынешним меркам зарплата Риккардо выглядит явно завышенной, что повышает риск потери места. Победа в Монце оказалась для Даниэля как нельзя более своевременной, но теперь ему нужно и в 2022-м не опускаться ниже этой планки.
Похожая ситуация и в Alfa Romeo с Тео Пуршером, воспитанником собственной молодежной программы. Француз очень здорово смотрелся в дебютном сезоне Ф2, а в следующем явно нацелен поспорить за титул. Если получится – это может заметно пошатнуть позиции Гуанью Чжоу.
Впрочем, козырем китайца остается спонсорская поддержка, потому ему почти точно дадут возможность провести в команде второй сезон, усадив Пуршера на скамейку запасных.
Есть и Антонио Джовинацци. В Ferrari недавно обронили, что следят за рынком в поисках возможностей для своего пилота. Понятно, что в первую очередь речь идет о тех, кто использует моторы из Маранелло – это Alfa Romeo и Haas.
В самой американской команде, которая уцелела в Ф1 лишь благодаря деньгам спонсоров Никиты Мазепина, едва ли готовы расстаться с москвичом в ближайшее время, хотя формально его контракт, как и у Мика Шумахера, подтвержден до конца 2022 года.
Тео Пуршер, Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo