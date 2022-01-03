Анализ: чего ждать на рынке пилотов Ф1 перед сезоном-2023

Из-за перехода на новый регламент команды Ф1 в этот раз сделали ставку на стабильность составов. Лишь Alfa Romeo заменила обоих гонщиков, а Mercedes и Williams – по одному. Но сейчас, пока на базах команд идет напряженная подготовка к старту нового чемпионата, у пилотов и их менеджеров есть возможность поразмышлять о том, что может быть в 2023 году.

У семи участников чемпионата уже есть точное понимание своего будущего – их контракты носят долгосрочный характер. У остальных ситуация не столь очевидна. А раз так, нужно или добиваться продления соглашения, или же искать более интересный вариант.

Говорить о сезоне переходов в январе, понятное дело, еще рано. Или нет? Как показывает практика, иногда спешка вполне оправдана. Скажем, недавно босс Ferrari Маттиа Бинотто рассказал, что по плану собирается начать обсуждение с Карлосом Сайнсом о продолжении сотрудничества еще в канун Рождества.

И надо ли говорить о том, что потенциально ситуация может стать еще более интересной. По-прежнему не исключено, что Mercedes придется внезапно искать себе нового пилота. Похоже, Льюис Хэмилтон все же вернется за руль в 2022-м, но вот надолго ли… Нет никакой гарантии, что его двухлетний контракт будет выполнен до конца.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool

Давайте рассмотрим, в какой ситуации пребывает сейчас каждый из пилотов и на что вправе рассчитывать. Одним нужно заслужить право продолжать карьеру результатами, другим же предстоит выбирать между новыми выступлениями и завершением карьеры.

Среди тех, кто почти точно останется в своей нынешней команде на 2023 год – Макс Ферстаппен и Карлос Сайнс. Оба очень здорово провели минувший чемпионат, что уже сейчас дает хорошие стартовые позиции для переговоров.

Чуть менее очевидная ситуация у Серхио Переса. Он провел несколько отличных гонок, наглядно показав умение и желание помогать Максу, однако заработал недостаточно очков, что стало решающим фактором в споре за Кубок конструкторов.

Хельмут Марко обычно приходит к окончательным кадровым решениям уже по ходу сезона и почти никогда не спешит. У него есть альтернативы в виде Пьера Гасли и Алекса Элбона (если последний достойно поедет за Williams).

Впрочем, в Red Bull далеко не в всегда принимают самые очевидные решения. Юки Цунода сейчас на хорошем счету, но должен будет сделать в предстоящем сезоне очередной шаг вперед, доказав, что научился больше не делать ошибок, свойственных новичкам.

Сроки действия контрактов пилотов Ф1

Команда Гонщик Контракт до конца… Mercedes Льюис Хэмилтон 2023 Mercedes Джордж Расселл 2023 Red Bull Макс Ферстаппен 2022 Red Bull Серхио Перес 2022 Ferrari Шарль Леклер 2024 Ferrari Карлос Сайнс 2022 McLaren Даниэль Риккардо 2022 McLaren Ландо Норрис 2024 Alpine Эстебан Окон 2024 Alpine Фернандо Алонсо 2022 AlphaTauri Пьер Гасли 2022 AlphaTauri Юки Цунода 2022 Aston Martin Себастьян Феттель 2022 Aston Martin Лэнс Стролл - Williams Николя Латифи 2022 Williams Алекс Элбон 2022 Haas Никита Мазепин - Haas Мик Шумахер 2022

Себастьян Феттель, Aston Martin Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Среди тех, кто еще не знает своего будущего, два чемпиона мира, Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо. Оба сейчас в весьма схожей ситуации – и вовсе не исключено, что сезон 2022 станет для каждого последним танго. Очень многое для каждого зависит от того, как сложится этот год. Оба по-прежнему стремятся к хорошим результатам и способны показать их, но для этого нужна машина должного уровня.

Гонщикам такого калибра еще одного сезона вдали от подиума может оказаться достаточно, чтобы прийти к окончательному решению. В случае Алонсо, кроме того, существует фактор несомненного прессинга со стороны молодого чемпиона Ф2 Оскара Пиастри. Тот готов провести сезон без гонок – но только один сезон.

Австралиец явно нацеливается сесть за руль Alpine в 2023-м, причем место ему должен уступить явно не Эстебан Окон – контракт француза и вовсе действует еще три года, как и у Шарля Леклера с Ландо Норрисом.

Патрисио О'Уорд, McLaren Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Пиастри далеко не единственный, кто настойчиво стучится в двери Ф1. Есть еще несколько молодых спортсменов, которые готовы ухватиться за любую возможность. Даниэль Риккардо прекрасно понимает, что должен заслужить право остаться в McLaren после 2022-го – если австралиец опять будет не в состоянии угнаться за Ландо Норрисом, босс команды Зак Браун имеет отличный резерв в виде одного из лидеров IndyCar Пато О'Уорда.

Вдобавок, по нынешним меркам зарплата Риккардо выглядит явно завышенной, что повышает риск потери места. Победа в Монце оказалась для Даниэля как нельзя более своевременной, но теперь ему нужно и в 2022-м не опускаться ниже этой планки.

Похожая ситуация и в Alfa Romeo с Тео Пуршером, воспитанником собственной молодежной программы. Француз очень здорово смотрелся в дебютном сезоне Ф2, а в следующем явно нацелен поспорить за титул. Если получится – это может заметно пошатнуть позиции Гуанью Чжоу.

Впрочем, козырем китайца остается спонсорская поддержка, потому ему почти точно дадут возможность провести в команде второй сезон, усадив Пуршера на скамейку запасных.

Есть и Антонио Джовинацци. В Ferrari недавно обронили, что следят за рынком в поисках возможностей для своего пилота. Понятно, что в первую очередь речь идет о тех, кто использует моторы из Маранелло – это Alfa Romeo и Haas.

В самой американской команде, которая уцелела в Ф1 лишь благодаря деньгам спонсоров Никиты Мазепина, едва ли готовы расстаться с москвичом в ближайшее время, хотя формально его контракт, как и у Мика Шумахера, подтвержден до конца 2022 года.

Тео Пуршер, Alfa Romeo Фото: Alfa Romeo