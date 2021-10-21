Анализ: AlphaTauri прибавила сильнее всех в 2021, Mercedes – 8-й

Относительная стабильность технического регламента повысила плотность в пелотоне Формулы 1. Между 2020-м и 2020-м годами в технической части произошло лишь одно существенное изменение – сокращение области днища перед колесами, которое было призвано существенно снизить прижимную силу болидов.

По факту же новинка сильно сказалась лишь на машинах с малым углом атаки днища, что внесло изменения в расклад сил. Издание Auto Motor und Sport проанализировало изменения в скорости болидов Ф1 на круге в этом году в сравнении с прошлым. За точку отсчета были взяты прошлогодних чемпионов и лидеров нынешнего Кубка конструкторов – Mercedes.

Чтобы на скорость не влияла ситуация на трассе, расчеты велись относительно квалификационных результатов. А для большей точности из них исключили те сессии, что проходили в дождевых условиях.

Mercedes проиграл почти всем

Чемпионы мира решили в 2021 году не дорабатывать свою машину, сосредоточившись на болиде следующего сезона. Результат не заставил себя ждать – семь из девяти соперников смогли приблизиться к Mercedes в этом сезоне. Правда, по сумме квалификационных времен немецкая команда все равно остается быстрейшей в Формуле 1.

Среди тех, кто все же уступил Mercedes оказались Aston Martin (+0,007) и Haas (+0,046). Первые в 2020-м использовали точную копию Mercedes-2019, а в нынешнем сезоне мало того, что лишились такой мощной технической подпитки, так еще и столкнулись с теми самыми проблемами с днищем. В итоге, работа над болидом помогла Aston Martin лишь вернуться на уровень прошлогоднего отставания от Mercedes – 0,912 секунды с круга.

Что до Haas, то американская команда, став абсолютно худшей по результатам, не сильно проиграла в скорости в сравнении с прошлым годом. Просто остальные прибавили.

AlphaTauri добилась наибольшего прогресса

В прошлом году команда из Фаэнцы заняла седьмое место в Кубке конструкторов, став последней из не аутсайдеров. При этом четверть всех очков ей принесла красивая, но никак не соответствующая скорости болида победа Пьера Гасли в Италии.

Сейчас AlphaTauri идет в чемпионате шестой и пока уступает себе прошлогодней 15 очков, имея один Гран При в запасе. То есть не сказать, чтобы результаты стали сильно лучше. Другое дело, что в 2020-м треть баллов в Фаэнцу привез Даниил Квят, а в 2021-м Гасли оказался один, почти безо всякой помощи от Юки Цуноды.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT02 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Личные результаты Гасли дают более четкую картину: в 16 Гран При этого года он набрал 74 очка, а в 17 прошлогодних – 75. При этом в 2021-м внезапной победы не было. Но даже это не соответствует тому улучшению времени на круге, которого добились в Фаэнце.

В сравнении с прошлым сезоном AlphaTauri отыграла у Mercedes 0,622 секунды. Сумасшедшие выступления все того же Гасли в квалификациях привели к тому, что в среднем его команда уступает чемпионам лишь 0,580 секунды. Только две команды проигрывают по субботам еще меньше.

Red Bull, McLaren и Ferrari прибавили одинаково

Помимо AlphaTauri нашлось еще три команды, которые отыграли у Mercedes больше половины секунды. Это главные преследователи немцев: Red Bull, McLaren и Ferrari. Сильнее всех разрыв сократили в Уокинге (-0,565), дальше идут Маранелло (-0,545) и Милтон-Кинс (-0,530). Правда, стартовые позиции у команды явно не были равны.

Red Bull смогла сократить средний проигрыш до 0,110 секунды. Хотя и это удивляет, ведь Макс Ферстаппен взял в этом сезоне восемь поулов, а у Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса их пять на двоих. Но цифры вещь упрямая – проигрывали австрийские машины больше, чем выигрывали.

Карлос Сайнс, Ferrari SF21 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Кроме Red Bull лишь Ferrari теперь проигрывает Mercedes меньше половины секунды на квалификационном круге (0,466). У McLaren этот показатель выше – 0,597. Разницу между Маранелло и Уокингом тут подчеркивают два поула Шарля Леклера посуху (Монако и Баку), в то время как Ландо Норрис свой поул взял в Сочи под дождем и этот результат в статистику не пошел.

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Williams прибавил меньше, чем кажется

Визуально самой прогрессирующей командой 2021 года стал Williams. В прошлом сезоне для команды успехом был выход во второй сегмент квалификации, а до очков она не добралась ни разу.

Сейчас Williams идет восьмым в Кубке конструкторов и очень вряд ли уступит эту позицию. Результаты команды были бы впечатляющими даже без во многом случайного подиума Джорджа Расселла в Спа. А уж по субботам британец и вовсе добился сумасшедшего улучшения – сейчас его вылет в первом сегменте можно считать сенсацией.

Джордж Расселл и Николя Латифи, Williams Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Однако время на круге у Williams стало лучше совсем ненамного. У Mercedes Гроув сумел отыграть 0,284 секунды. Кроме Aston Martin и Haas этот показатель ниже еще у Alpine (0,231), а вот все остальные выиграли больше, даже Alfa Romeo (0,398). У бывшего Sauber и среднее отставание на круге ниже, чем у Williams (1,061 против 1,120), а вот результаты хуже.

О чем это говорит? Вероятно, о том, что Williams и Расселл лучше используют свои возможности даже при более слабой машине.

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