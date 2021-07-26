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Формула 1 Новость

AMuS: зимние тесты Ф1 пройдут в Барселоне и Бахрейне

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, Ответственный редактор

По информации немецкого издания, перед сезоном-2022 команды Формулы 1 проведут две трехдневные сессии на двух трассах

AMuS: зимние тесты Ф1 пройдут в Барселоне и Бахрейне

Нынешней зимой вся тестовая программа уложилась в три дня – такой выбор был продиктован стремлением экономить бюджет и малым количеством переделок в конструкциях машин. 

Однако с 2022 года Ф1 переходит на радикально новый реглмент, потому команды попросили у организаторов чемпионата расширить расписание тестов. Как пишет издание Auto Motor und Sport, в итоге было принято решение провести две сессии.

Первая состоится 23-25 февраля в Барселоне. Она будет включать некую общую презентацию сезона, точный формат которой еще не определен.

После этого участники чемпионата смогут вернуться на базы для продолжения работы, а 11-13 марта соберутся на вторую серию тестов в Бахрейне. Такой выбор был сделан, чтобы дать командам больше информации о поведении машин в жарких условиях.

Дополнение: по информации сетевого издания The Race, продолжительность второй сессии составит более трех дней, а ее точная дата еще не определена.

При этом ожидается, что первый Гран При нового чемпионата пройдет 18-20 марта на той же трассе в Сахире – для этого даже потребуется скорректировать регламент, так как сейчас он требует 10-дневного перерыва между окончанием тестов и первыми тренировками стартового этапа. 

Вторую гонку сезона, как пишет AMuS, в Ф1 хотят провести 27 марта на новой трассе в Саудовской Аравии, которую сейчас строят на берегу Красного моря. 

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