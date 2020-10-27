В рамках состоявшейся в понедельник телеконференции с участием глав команд Формулы 1 организаторы чемпионата мира представители участникам черновой вариант календаря на 2021 год. Деталями проекта со своими читателями поделилось немецкое издание Auto Motor und Sport.

Самая важная новость – увеличение количества этапов до 23-х. Это сделает сезон рекордным по числу гонок: сейчас первенство делят чемпионаты 2018 и 2019 годов, каждый из которых состоял из 21-го этапа. При этом даже в отсутствие коронавирусных ограничений планируется сохранить в календаре серии из трех гонок подряд. Две таких серии предварительно запланированы на осень – в одну из них наряду с Гран При Сингапура и Японии войдет гонка в Сочи.

Подробной информации о том, каким образом число гонок будет увеличено до 23-х, пока нет. Напомним, что изначально календарь этого сезона должен был состоять из 22-х гонок – этапы в Германии, Португалии, Турции, а также на итальянских трассах в Имоле и Муджелло были организованы только в рамках радикального изменения расписания из-за пандемии коронавируса. О том, что какая-то из этих гонок может состояться и в следующем году, журналисты Auto Motor und Sport не сообщают.

Обращает на себя внимание переезд на осень Гран При Голландии, который в этом году должен был пройти в начале мая. Дебютирующий в календаре Гран При Вьетнама сохранил свой весенний слот.

Проект календаря Формулы 1 на 2021 год