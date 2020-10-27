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AMuS: В проекте календаря на 2021 год – 23 гонки

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AMuS: В проекте календаря на 2021 год – 23 гонки

Немецкие журналисты подразнили своих читателей рекордным числом этапов – но так и не сказали, что за гонка должна пополнить «нормальный» календарь чемпионата мира...

В рамках состоявшейся в понедельник телеконференции с участием глав команд Формулы 1 организаторы чемпионата мира представители участникам черновой вариант календаря на 2021 год. Деталями проекта со своими читателями поделилось немецкое издание Auto Motor und Sport.

Самая важная новость – увеличение количества этапов до 23-х. Это сделает сезон рекордным по числу гонок: сейчас первенство делят чемпионаты 2018 и 2019 годов, каждый из которых состоял из 21-го этапа. При этом даже в отсутствие коронавирусных ограничений планируется сохранить в календаре серии из трех гонок подряд. Две таких серии предварительно запланированы на осень – в одну из них наряду с Гран При Сингапура и Японии войдет гонка в Сочи.

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Подробной информации о том, каким образом число гонок будет увеличено до 23-х, пока нет. Напомним, что изначально календарь этого сезона должен был состоять из 22-х гонок – этапы в Германии, Португалии, Турции, а также на итальянских трассах в Имоле и Муджелло были организованы только в рамках радикального изменения расписания из-за пандемии коронавируса. О том, что какая-то из этих гонок может состояться и в следующем году, журналисты Auto Motor und Sport не сообщают.

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Обращает на себя внимание переезд на осень Гран При Голландии, который в этом году должен был пройти в начале мая. Дебютирующий в календаре Гран При Вьетнама сохранил свой весенний слот.

Проект календаря Формулы 1 на 2021 год

  Дата Страна Трасса
1. 21 марта Australia Австралия Альберт-парк
2. 28 марта Bahrain Бахрейн Сахир
3. 11 апреля China Китай Шанхай
4.  25 апреля Vietnam Вьетнам Ханой
5. 9 мая Spain Испания Барселона
6.  23 мая Monaco Монако Монте-Карло
7. 6 июня Azerbaijan Азербайджан Баку
8. середина июня Canada Канада Монреаль
9. июнь France Франция Ле-Кастелле (Поль Рикар)
10. июль Austria Австрия Шпильберг
11. июль United Kingdom Великобритания Сильверстоун
12. июль Hungary Венгрия Будапешт
13. август-сентябрь Italy Италия Монца
14. август-сентябрь Netherlands Нидерланды Зандфорт
15. август-сентябрь Belgium Бельгия Спа
16. осень Singapore Сингапур Сингапур
17. осень Japan Япония Сузука
18. осень Russian Federation Россия Сочи
? осень Mexico Мексика Мехико
? осень  United States США Остин
? осень Brazil Бразилия Сан-Паулу
? ? ? ?
23. декабрь United Arab Emirates ОАЭ Абу-Даби
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