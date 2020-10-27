AMuS: В проекте календаря на 2021 год – 23 гонки
Немецкие журналисты подразнили своих читателей рекордным числом этапов – но так и не сказали, что за гонка должна пополнить «нормальный» календарь чемпионата мира...
В рамках состоявшейся в понедельник телеконференции с участием глав команд Формулы 1 организаторы чемпионата мира представители участникам черновой вариант календаря на 2021 год. Деталями проекта со своими читателями поделилось немецкое издание Auto Motor und Sport.
Самая важная новость – увеличение количества этапов до 23-х. Это сделает сезон рекордным по числу гонок: сейчас первенство делят чемпионаты 2018 и 2019 годов, каждый из которых состоял из 21-го этапа. При этом даже в отсутствие коронавирусных ограничений планируется сохранить в календаре серии из трех гонок подряд. Две таких серии предварительно запланированы на осень – в одну из них наряду с Гран При Сингапура и Японии войдет гонка в Сочи.
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Подробной информации о том, каким образом число гонок будет увеличено до 23-х, пока нет. Напомним, что изначально календарь этого сезона должен был состоять из 22-х гонок – этапы в Германии, Португалии, Турции, а также на итальянских трассах в Имоле и Муджелло были организованы только в рамках радикального изменения расписания из-за пандемии коронавируса. О том, что какая-то из этих гонок может состояться и в следующем году, журналисты Auto Motor und Sport не сообщают.
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Обращает на себя внимание переезд на осень Гран При Голландии, который в этом году должен был пройти в начале мая. Дебютирующий в календаре Гран При Вьетнама сохранил свой весенний слот.
Проект календаря Формулы 1 на 2021 год
|Дата
|Страна
|Трасса
|1.
|21 марта
|Австралия
|Альберт-парк
|2.
|28 марта
|Бахрейн
|Сахир
|3.
|11 апреля
|Китай
|Шанхай
|4.
|25 апреля
|Вьетнам
|Ханой
|5.
|9 мая
|Испания
|Барселона
|6.
|23 мая
|Монако
|Монте-Карло
|7.
|6 июня
|Азербайджан
|Баку
|8.
|середина июня
|Канада
|Монреаль
|9.
|июнь
|Франция
|Ле-Кастелле (Поль Рикар)
|10.
|июль
|Австрия
|Шпильберг
|11.
|июль
|Великобритания
|Сильверстоун
|12.
|июль
|Венгрия
|Будапешт
|13.
|август-сентябрь
|Италия
|Монца
|14.
|август-сентябрь
|Нидерланды
|Зандфорт
|15.
|август-сентябрь
|Бельгия
|Спа
|16.
|осень
|Сингапур
|Сингапур
|17.
|осень
|Япония
|Сузука
|18.
|осень
|Россия
|Сочи
|?
|осень
|Мексика
|Мехико
|?
|осень
|США
|Остин
|?
|осень
|Бразилия
|Сан-Паулу
|?
|?
|?
|?
|23.
|декабрь
|ОАЭ
|Абу-Даби
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