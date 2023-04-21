AMuS: в Mercedes пересмотрели программу Шумахера
Как стало известно немецкому изданию, уже в скором времени гонщик начнет более активно вовлекаться в работу по ходу уик-эндов Гран При
После того, как Мика Шумахера уволили из Haas после двух сезонов, гонщик получил должность резервиста в Mercedes. Как говорят в паддоке, гонщик оказался приятно шокирован тем, на каком уровне работает команда из Брэкли и ее инженеры.
Между тем, в самой Mercedes проанализировали взаимодействие с Шумахером и решили, что после начала европейской части сезона его программа станет иной. В Имоле и на последующие Гран При Мик не станет приезжать на этапы вместе с гоночной бригадой, как прежде.
Вместо этого, как пишет Auto Motor und Sport, он будет проводить пятничные тренировки на симуляторе команды, помогая инженерам в работе с настройками и сбором данных, – после чего садиться в самолет и оперативно прибывать на трассу тем же вечером.
Эта программа может быть нарушена лишь в случае, если потребуется по какой-то причине срочно заменить основных гонщиков в самой Mercedes или McLaren, где Мик также является резервистом.
При этом на ближайших этапах в Баку и Майами Шумахер, как и прежде, будет проводить на трассе весь уик-энд.
Кроме того, как пишет AMuS, в команде из Брэкли сейчас очень довольны той работой, которую немецкий пилот выполняет на симуляторе.
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