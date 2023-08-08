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AMuS: в Ф1 задумались о запрете DRS в квалификации

Нет ни малейших сомнений, что предлагаемая мера призвана лишить Red Bull части преимущества – иначе тягаться с «Быками» соперникам просто не под силу…

Алтай Гек
Автор:
Заднее аниткрыло Red Bull RB18

Система DRS используется в Формуле 1 с 2011 года. Подвижная плоскость заднего крыла появилась на машинах для того, чтобы облегчить пилотам преследование соперников и обгоны. Использовать ее на гоночной дистанции можно только в заранее определенных зонах и только в том случае, если отставание от впередиидущей машины в точке замера не превышает секунды. 

В то же время, с самого начала подвижным крылом разрешили пользоваться и в квалификациях – хотя эта возможность никак не укладывается в саму концепцию этой системы. Вдобавок, открывать крыло в этом случае разрешили в любой точке трассы. 

Но такой практике, похоже, скоро может прийти конец. Информированное издание Auto Motor und Sport сообщило, что сейчас в руководстве спорта всерьез обсуждается идея разрешить использование DRS только в гоночных заездах.

И хотя формальное обоснование такого шага в данном случае может быть любым, совершенно очевидно, что его реальная цель – сдержать Red Bull. Команде из Милтон-Кинса за счет тщательной проработки аэродинамики удается получать от подвижного крыла дополнительное преимущество, которого нет у остальных. 

Соперники пытаются повторить у себя те же идеи, но признают, что это требует времени. 

При этом можно вспомнить, что в Монако и Венгрии – на трассах, где выигрыш от DRS на быстром круге меньше, чем на других, у пилотов Red Bull не было в квалификации обычного преимущества. 

AMuS приводит следующие данные: в Спа пилоты на RB19 разгонялись к точке замера максимальной скорости до 340,8 и 338,8 км/ч, тогда как у Льюиса Хэмилтона из Mercedes было только 333 км/ч.

При этом в субботнем спринте, когда из-за дождевых условий использовать подвижную плоскость крыла было запрещено, разница оказалась куда меньше: 320,5 км/ч у Red Bull, 319,8 у Хэмилтона и 318,3  – у Ferrari. 

И хотя понятно, что даже при старте с более низких позиций Макса Ферстаппена и Серхио Переса сложно будет сдержать в гонках, отказ от DRS в квалификации способен хоть немного обострить борьбу в нынешнем сезоне…

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