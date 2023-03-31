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AMuS: в Bridgestone задумались об участии в шинном тендере Ф1

У компании Pirelli, которая остается поставщиком Больших Призов с 2011 года, может появиться очень серьезный конкурент в споре за продление контракта

Александр Кабановский
Автор:
AMuS: в Bridgestone задумались об участии в шинном тендере Ф1
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Недавно FIA объявила о новом тендере, победитель которого получит возможность поставлять свою продукцию командам Ф1 в 2025-27 годах с опционом на сезон-28. Если прежде такие процедуры были формальностью, так как у Pirelli все равно не было конкурентов, то в этот раз ситуация, похоже, будет более интересной. 

Как пишет авторитетное немецкое издание Auto Motor und Sport, в компании Bridgestone всерьез изучают возможность возвращения в Большие Призы. Японцы покинули Ф1 в 2010-м – и если подадут заявку, станут для Pirelli серьезными конкурентами. 

Кроме того, наличие двух претендентов сыграет на руку Liberty, так как позволит получить более выгодные условия на поставки шин – в самом идеальном для боссов спорта случае соперники начнут торги, снижая цену. 

Заинтересованные стороны должны сообщить о своем желании участвовать в тендере не позднее середины мая. Оценка заявок продлится до середины июня, за этим последуют переговоры с теми кандидатами, чьи условия сочтут заслуживающими внимания. 

Источники в Pirelli сообщили, что выбор должен быть сделан до конца лета, а кандидат – получить одобрение как Ф1, так и FIA.

В самой Pirelli уже официально подтвердили, что намерены продолжать сотрудничество с Формулой 1. «Мы инвестировали в этот проект много денег и ресурсов, – сказал на пресс-конференции в Мельбурне гоночный босс миланцев Марио Изола. – Нам нравится в Ф1. Спорт пребывает в отличном состоянии. И мы хотим сделать его даже лучше для команд, пилотов и FIA».

Шины Bridgestone дебютировали в Ф1 в 1976 году и завоевали в общей сложности 175 побед и 168 поулов. 

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