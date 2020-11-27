AMuS: Решение Pirelli изменить шины разозлило команды

Когда стало ясно, что глобальная пандемия серьезно ударит по экономике, Формула 1 приняла ряд радикальных мер для сокращения бюджетов. В их числе было и решение оставить на 2021 год те же шины. которые использовались в прошлом сезоне и используются в нынешних.

Более того, так как уровень прижимной силы постоянно растет, решено было внести изменения в шасси, которые позволят резине справляться с нагрузками без непопулярных мер по увеличению минимального давления.

Pirelli провела на Гран При Португалии «слепые» тесты и в итоге определилась с необходимыми доработками сликов. Составы резиновой смеси остались неизменными, а вот кордовый силовой каркас сделали более прочным. Кроме того. передние шины получили чуть иной профиль.

Чтобы дать всем равные шансы, команды смогут испытать новинки в тренировках уик-эндов в Бахрейне и Абу-Даби.

Между тем, как пишет немецкое издание Auto Motor und Sport, в паддоке уже сформировалось серьезное недовольство действиями шинников. В командах считают, что если уж решено было оставить резину прежней и внести переделки в шасси, то никаких изменений в шинах быть не должно вовсе. Для многих обновление спецификации вообще оказалось сюрпризом.

Этой зимой у команд будет всего один день юниорских тестов в Абу-Даби после завершения чемпионата – и еще три перед началом нового сезона.

Такого количества, уверены инженеры, недостаточно, чтобы разобраться с работой обновленных машин на обновленной резине. А тренировки оставшихся Гран При и вовсе не стоит рассматривать всерьез – ведь все будут работать на квалификацию и гонку, а не изучать шины.

К тому же, в Pirelli дали понять, что нынешняя спецификация резины может быть еще не окончательной – и до начала зимних тестов возможны новые изменения.