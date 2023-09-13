AMuS: новая директива о гибких крыльях ударит в Сингапуре по Mercedes и Red Bull

Еще в конце августа FIA опубликовала новую Техническую директиву, призванную усилить борьбу с «полузаконными» техническими решениями, дающими выигрыш в аэродинамике за счет деформации аэродинамических элементов. Первым этапом, где новые правила вступят в силу, станет Гран При Сингапура в этот уик-энд.

Все команды поддержали усиление контроля и в один голос заверили, что они сами точно ничего не нарушают, но вот соперники и впрямь порой позволяют себе слишком много. К примеру, глава Mercedes Тото Вольф предположил, что Red Bull может потерять из-за новых мер полсекунды с круга.

Между тем, авторитетное издание Auto Motor und Sport со ссылкой на собственные источники сообщило, что в действительности конструкции своих машин перед визитом в Сингапур пришлось скорректировать половине команд пелотона, включая Mercedes и RBR.

По его информации, у черной W14 потребовалось переделать крепление заднего антикрыла, которое слишком сильно отгибалось под воздействием набегающего потока воздуха. «Быки», в свою очередь, вынуждены были укрепить кромки днища.

Кроме того, Aston Martin, в адрес которой звучало больше всего подозрений, усилила переднее крыло, Haas – заднее, а Williams – днище.

При этом AMuS делает оговорку, что собранные данные носят характер слухов