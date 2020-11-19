AMuS: Команды Ф1 обсудят новый вариант заморозки моторов

После объявления, сделанного японцами, в Red Bull заявили о намерении своими силами продолжать постройку силовых установок на условиях полного запрета их доработок после 2021 года.

Эта идея получила поддержку Mercedes, однако Renault и Ferrari выступили категорически против – обеим компаниям важно продолжать доработку моторов, чтобы сделать их более конкурентоспособными, и вариант с заморозкой они назвали решительно неприемлемым.

Казалось, в такой ситуации компромисс невозможен, и Формуле 1 придется впервые задействовать механизм обязательной поставки, прописанный в регламенте. В соответствии с ним, поставщиком Red Bull и AlphaTauri стала бы Renault, имеющая меньше всех клиентов.

Однако журналисты германского издания Auto Motor und Sport узнали, что к настоящему моменту удалось найти вариант, который все производители как минимум готовы обсудить.

Он состоит в том, что доработки моторов действительно будут запрещены, но не в конце сезона-2021, а позже. AMuS называет новой датой старт чемпионата 2022 года. Это даст Ferrari и Renault несколько дополнительных месяцев для работы.

Пока сложно говорить, устроит ли такой вариант все заинтересованные стороны, но это хотя бы начало диалога, что уже неплохо.

Немецкие журналисты спросили консультанта Red Bull Хельмута Марко, что тот может сказать о ситуации. Австриец косвенно подтвердил правоту изложенного выше плана.

«Мы не сможем использовать все эти сложные технологии без запрета на доработки, – объяснил Марко. – Для этого нужен полноценный исследовательский центр, как у Honda в Сакуре. Но дискуссии продолжаются, и мы движемся в верном направлении».

Стоит добавить, что с 2022 года Формула 1 перейдет на иной вид биотоплива, что неизбежно потребует внесения изменений в силовые установки.