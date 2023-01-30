AMuS: Формула 1 передумала снижать вес машин

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После перехода на регламент с граунд-эффектом машины Ф1 стали ощутимо тяжелее. С учетом тех прибавок, которые пришлось спешно делать прямо перед стартом чемпионата, минимальный вес достиг 798 кг. Сравните это с 749 кг годом ранее, не говоря уж про 642 кг в 2013-м.

Гонщики явно остались не в восторге от того, что техника стала еще более тяжелее, а оттого неповоротливой. Потому еще летом в предварительной версии нового технического регламента значилось снижение веса до 796 кг.

Однако, как пишет Auto Motor und Sport, даже от этого крохотного облегчения решено было отказаться по итогам недавней встречи Технической консультативной группы. Стартовую масса решено оставить той же, что и в прошедшем сезоне.

Отметим, что при создании машин к сезону-2022 только конструкторам Alfa Romeo удалось уложиться в рамки регламента. Все остальные вступали в сезон с перевесом.

Самой тяжелой оказалась машина Aston Martin (815 кг, к которым на первых Гран При пришлось добавить еще 3 кг для борбы с болтанкой). Вес Red Bull RB18 составил 810 кг, и весной команда всерьез боролась за его снижение – добившись к Имоле отметки в 802 кг.

При этом, учтя тот опыт, многие участники Ф1 сделали отдельный акцент на облегчение своих шасси для сезона-2023.