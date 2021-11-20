AMuS: FIA ввела новую проверку на гибкость крыльев

В команде Red Bull открыто говорят, что машина Mercedes нарушает регламент: в Милтон-Кинсе собирают доказательства того, что невероятная скорость Mercedes на прямых является следствием нарушения регламента.

Глава «Быков» Кристиан Хорнер призывает FIA использовать все способы контроля, чтобы доказать нелегальность машин главных соперников. В Катаре глава технического департамента FIA Николас Томбасис посетил в субботу утром гостевую зону Red Bull, где представители команды демонстрировали ему кадры торцевых пластин W12. На них можно рассмотреть едва заметные желобки или царапины – их считают свидетельством попытки обойти правила.

Тем временем, по информации Auto Motor und Sport, в руководстве спорта тоже не в восторге от всей этой ситуации. Боссам Ф1 не нужны скандалы и судебные разбирательства, потому командам была направлена новая техническая директива, призванная дополнительно гарантировать соответствие задних крыльев всем требованиям регламента.

Она дополняет ту, что увидела свет этим летом – с Гран При Франции крылья стали проверять приложением нагрузки не только назад, но и вниз. По иронии судьбы, сделано это было по инициативе самой Mercedes

Теперь же новая проверка направлена прежде всего против машин этой команды. Red Bull стремится выяснить, почему на скорости свыше 260 км/ч крыло на W12 вдруг дополнительно отгибается назад. Причем это не зависит от того, активирована или нет система DRS.

Новые правила должны вступить в силу с предпоследнего Гран При в саудовской Джидде. Детали технической директивы пока неизвестны.