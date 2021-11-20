Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Пуршер: Я был близок к месту в Alfa Romeo и заслужил его Следующая / Риккардо: Скопирую настройки Норриса
Формула 1 / Гран При Катара Новость

AMuS: FIA ввела новую проверку на гибкость крыльев

Автор:
, Ответственный редактор

Как стало известно немецким журналистам, команды Ф1 получили новую техническую директиву

AMuS: FIA ввела новую проверку на гибкость крыльев

В команде Red Bull открыто говорят, что машина Mercedes нарушает регламент: в Милтон-Кинсе собирают доказательства того, что невероятная скорость Mercedes на прямых является следствием нарушения регламента. 

Глава «Быков» Кристиан Хорнер призывает FIA использовать все способы контроля, чтобы доказать нелегальность машин главных соперников. В Катаре глава технического департамента FIA Николас Томбасис посетил в субботу утром гостевую зону Red Bull, где представители команды демонстрировали ему кадры торцевых пластин W12. На них можно рассмотреть едва заметные желобки или царапины – их считают свидетельством попытки обойти правила.

Читайте также:

Тем временем, по информации Auto Motor und Sport, в руководстве спорта тоже не в восторге от всей этой ситуации. Боссам Ф1 не нужны скандалы и судебные разбирательства, потому командам была направлена новая техническая директива, призванная дополнительно гарантировать соответствие задних крыльев всем требованиям регламента. 

Она дополняет ту, что увидела свет этим летом – с Гран При Франции крылья стали проверять приложением нагрузки не только назад, но и вниз. По иронии судьбы, сделано это было по инициативе самой Mercedes

Теперь же новая проверка направлена прежде всего против машин этой команды. Red Bull стремится выяснить, почему на скорости свыше 260 км/ч крыло на W12 вдруг дополнительно отгибается назад. Причем это не зависит от того, активирована или нет система DRS.

Новые правила должны вступить в силу с предпоследнего Гран При в саудовской Джидде. Детали технической директивы пока неизвестны. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Пуршер: Я был близок к месту в Alfa Romeo и заслужил его
Предыдущая новость

Пуршер: Я был близок к месту в Alfa Romeo и заслужил его
Следующая новость

Риккардо: Скопирую настройки Норриса

Риккардо: Скопирую настройки Норриса
Загрузить комментарии
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Эванс и Ожье почти вровень закончили первый день финала WRC Ралли Монца
WRC

Эванс и Ожье почти вровень закончили первый день финала WRC

Гасли: Обогнать Mercedes и Red Bull? Для начала обгоним Alpine Гран При Катара
Формула 1

Гасли: Обогнать Mercedes и Red Bull? Для начала обгоним Alpine

«Я не выезжал с трассы». Мазепин объяснил повреждение шасси Гран При Катара
Формула 1

«Я не выезжал с трассы». Мазепин объяснил повреждение шасси

Самое важное:

Пилоты Mercedes доминировали над Red Bull в FP3 в Катаре
Формула 1 Формула 1

Пилоты Mercedes доминировали над Red Bull в FP3 в Катаре

Риккардо: Скопирую настройки Норриса
Формула 1 Формула 1

Риккардо: Скопирую настройки Норриса

AMuS: FIA ввела новую проверку на гибкость крыльев
Формула 1 Формула 1

AMuS: FIA ввела новую проверку на гибкость крыльев

Пуршер: Я был близок к месту в Alfa Romeo и заслужил его
Формула 1 Формула 1

Пуршер: Я был близок к месту в Alfa Romeo и заслужил его

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.