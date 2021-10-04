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Формула 1 Новость

AMuS: FIA отвергла претензии Red Bull в адрес Mercedes

Автор:
, Ответственный редактор

Попытка «Быков» указать на нарушения в действиях главных соперников не принесла результата

AMuS: FIA отвергла претензии Red Bull в адрес Mercedes

В начале сентября гоночные СМИ писали о том, что моторы Mercedes внезапно получили прибавку в мощности. Тогда действующих чемпионов заподозрили в использовании хитрой системы охлаждения воздуха, поступающего в цилиндры через интеркулер. 

Немецкие журналисты из Auto Motor und Sport разузнали, что Red Bull направила в FIA письмо, которое должно было обратить внимание боссов спорта на действия соперников и подтолкнуть к ограничительным мерам. 

Однако по прошествии месяца то же издание написало, что вся эта история закончилась ничем: в федерации не увидели  в предоставленной информации достаточных оснований для каких-либо действий. 

Потому команды продолжат поединок за титулы в нынешней конфигурации своих машин. Сейчас Mercedes выигрывает у Red Bull 33 очка в Кубке конструкторов, а вот в личном зачете борьба куда плотнее – Льюис Хэмилтон за семь гонок до конца сезона опережает Макса Ферстаппена всего на два балла. 

В ближайший уик-энд участники Ф1 выступят в Турции, где год назад преимущество было у Mercedes.

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Эллисон поможет строить яхты для совладельцев Mercedes F1

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