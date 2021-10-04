AMuS: FIA отвергла претензии Red Bull в адрес Mercedes

В начале сентября гоночные СМИ писали о том, что моторы Mercedes внезапно получили прибавку в мощности. Тогда действующих чемпионов заподозрили в использовании хитрой системы охлаждения воздуха, поступающего в цилиндры через интеркулер.

Немецкие журналисты из Auto Motor und Sport разузнали, что Red Bull направила в FIA письмо, которое должно было обратить внимание боссов спорта на действия соперников и подтолкнуть к ограничительным мерам.

Однако по прошествии месяца то же издание написало, что вся эта история закончилась ничем: в федерации не увидели в предоставленной информации достаточных оснований для каких-либо действий.

Потому команды продолжат поединок за титулы в нынешней конфигурации своих машин. Сейчас Mercedes выигрывает у Red Bull 33 очка в Кубке конструкторов, а вот в личном зачете борьба куда плотнее – Льюис Хэмилтон за семь гонок до конца сезона опережает Макса Ферстаппена всего на два балла.

В ближайший уик-энд участники Ф1 выступят в Турции, где год назад преимущество было у Mercedes.