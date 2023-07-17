AMuS: FIA допустит в Формулу 1 две новые команды
Появились весьма любопытные утечки о ходе тендера, итоги которого должны быть официально подведены уже в скором времени
В начале февраля FIA объявила о запуске процедуры поиска новых команд Ф1. Претендентам предлагалось убедить руководство чемпионата в своей финансовой и технической состоятельности, а также значимости для спорта.
Тендер включал в себя предварительную оценку поданных заявок и детальное обсуждение тех, кого признают соответствующим требованиям. Кроме того, кандидат должен внести крупную сумму – около 300 миллионов долларов – в специальный фонд, призванный компенсировать нынешним участникам чемпионата сокращение призовых.
Нашлось немало желающих испытать себя в Больших Призах, хотя сразу было известно, что в лучшем случае право дебютировать в чемпионате получат две команды. При этом в FIA сразу отметили, что возможна ситуация, когда ни одна заявка в итоге на будет удовлетворена.
Пока федерация хранит молчание о ходе тендера, пользующийся в паддоке серьезным авторитетом журналист Михаэль Шмидт из Auto Motor und Sport поделился собственной информации о развитии событий.
«Очень похоже, что одобрение от FIA получат Andretti и Hitech, – написал он. – Обе готовы к выступлениям в Ф1 с точки зрения технологий, персонала и финансов».
Майкл Андретти еще до объявления о тендере представил совместную заявку с концерном GM. Команда Hitech озвучила свои планы только летом, заручившись инвестициями одного из богатейших предпринимателей Казахстана Владимира Кима.
При этом в паддоке Ф1 по-прежнему существует негативное отношение к потенциальным дебютантам. На фоне хорошего финансового положения спорта команды не хотят делиться своей долей в доходах. Их боссы часто повторяют, что новички интересны чемпионату только в том случае, если могут что-то дать ему в плане продвижения или внимания производителей.
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