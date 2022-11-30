AMuS: Ferrari предлагала пост босса Хорнеру и Зайдлю

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После объявления Ferrari об увольнении главы команды Ф1 Маттиа Бинотто стало известно, что угроза такого развития событий в действительности появилась еще в конце 2021 года. Тогда итальянский концерн сделал предложения руководителю Red Bull Кристиану Хорнеру и его коллеге из McLaren Андреасу Зайдлю.

Оба ответили отказом, так что Бинотто смог проработать на своем посту сезон-2022.

Об этой истории пишет Auto Motor und Sport. В публикации сказано, что Скудерия «прощупывала варианты», однако «выбранные кандидаты не захотели садиться в кресло-катапульту», каким считается место главы Ferrari.

Там же говорится: «Сейчас лучшие в своем деле стараются обходить Маранелло. Это многое говорит о том состоянии, в каком пребывает Скудерия. После того, как они закончили сезон вторыми, для нового босса завоевание титула превращается в обязательную задачу. А гарантировать это никто не может.

Так что работа становится лотереей еще до ее начала».

При этом, по информации AMuS, наиболее вероятным сменщиком Бинотто станет нынешний босс Alfa Romeo Фредерик Вассер. Сообщается, что стороны уже значительно продвинулись в переговорах, однако француза должны еще отпустить с прежнего места в Хинвиле.

«Для Вассера это риск, – пишет автор. – Его средне- и долгосрочные перспективы в Sauber сейчас под вопросом из-за предстоящего появления Audi.

Если получится договориться с Ferrari, спрос с него будет очень серьезным. Эта команда с ее внутренними политическими играми и борьбой за влияние – чем хорошо владел Бинотто, – потребует гораздо большего внимания, чем Sauber.

Гонщик Ferrari Шарль Леклер и руководитель команды Фредерик Вассер Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Вассеру придется на время затаиться и постараться найти себе в Маранелло друзей и союзников. Только так можно добиться единственной цели, которую Ferrari считает достойной себя – чемпионского титула».

Уже понятно, что главным сторонником француза в Скудерии поначалу станет Шарль Леклер – они вместе работали в Alfa Romeo, кроме того, слухи говорят о размолвке пилота с Бинотто после британского Гран При (там из-за выбора тактики монегаск упустил победу, которая досталась его напарнику Карлосу Сайнсу).