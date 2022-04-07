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Формула 1 Новости

Американцы, китайцы и швейцарцы. Как в Ф1 сорвалась сделка года

Одним из условий продажи Alfa Romeo было подписание Гуаньюйя Чжоу вместо основного кандидата на место – Колтона Херты

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Американцы, китайцы и швейцарцы. Как в Ф1 сорвалась сделка года
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В 2021 году Майкл Андретти пытался выкупить большую часть акций Sauber (Alfa Romeo) – но в итоге сделка сорвалась. Как рассказывал сам глава Andretti Autosport, причина была в возникших в финальные часы переговоров «проблемах с контролем над принятием решений».

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Если бы все прошло успешно, то одним из пилотов команды стал бы гонщик IndyCar Колтон Херта, который «был практически уверен», что в нынешнем сезоне окажется за рулем болида Формулы 1. Однако, как известно, этого не произошло.

В большом интервью американскому изданию IndyStar Херта рассказал, как прошли финальные месяцы переговоров – и некоторые подробности оказались ошеломляющими.

В начале октября Колтон провел неделю на базе Alfa Romeo, где в том числе прошел и подгонку сиденья – настолько Херты был близок к Ф1. Авторы также отмечают, что американец все те семь дней тренировался на симуляторе, и даже превзошел обоих на тот момент боевых пилотов коллектива: Кими Райкконена и Антонио Джовинацци. К тому времени уже было известно, что первым номером станет подписавший контракт выходец из Mercedes Валттери Боттас – и Херта как раз был следующим на очереди по подписанию договора; и как раз в напарники финну. 

После этого у Колтона на руках уже были билеты в Остин, Мексику и Бразилию, где гонщик должен был проехать в тренировках Ф1, дабы заработать дополнительные три балла Суперлицензии. Для участия в сезоне чемпионата нужно 40 баллов, и тогда, после этих сессий, ему бы оставалось добрать еще пять баллов, которые можно было бы получить за счет дополнительных тренировок или различных других обходных путей.

Колтон Херта, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda

Колтон Херта, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda

Фото: Brett Farmer / Motorsport Images

Как дальше сообщается в статье, незадолго до этого «путешествия» Херты FIA направила семье Андретти официальное письмо со следующим условием: чтобы американец мог принять участие в тренировках Ф1, для начала ему нужно проехать 300 километров на частых тестах (на болиде Ф1, конечно). Марио Андретти (отца Майкла) это ничуть не остановило – и он договорился с Ferrari о проведении заездов во Фьорано. Однако, к сожалению для Херты, на самолет в Италию он так и не сел: как раз за буквально пару дней до заездов Sauber резко изменила курс переговоров, настояв, что Андретти не сможет принимать ключевых решений (даже несмотря на условие о покупке 80% акций). К тому же, требованием сделки было подписание Гуаньюйя Чжоу, пришедшего с «бочкой денег» – именно такую фразу применяет автор статьи со ссылкой на слова Колтона.

«В конце концов, не думаю, что у Ferrari была готова машина, но они сказали: “Посмотрим, сможем ли мы это организовать”, – рассказывает Херта. – Мне даже прислали контракты. Это было чертовски близко – ближе, чем люди думают. Но потом все начало рушиться. Майкл и Дэн сделали все, что должны были в такой ситуации. Это была не хорошая сделка, так что спасибо, что решили отказаться от нее. Это почти как покупка дома, когда кто-то предлагает цену на $10 000 больше, и для вас это уже слишком».

Возможный другой путь в Ф1

В середине марта команда Ф1 McLaren объявила о контракте с Хертой: 21-летний американец в 2022 году проведет тесты на прошлогодней машине MCL35M. И существует вероятность, что этот шаг приблизит Колтона к выступлению в чемпионате: у одного из основных пилотов коллектива из Уокинга Даниэля Риккардо контракт подписан только до конца 2023 года – а значит, если гонщик IndyCar отлично проявит себя на тестах, а австралиец при этом вновь не сможет адаптироваться к новому болиду, то у Херты появится шанс заполучить место в McLaren. 

«Если Риккардо продолжит жечь, то у меня, скорее всего, не будет шанса, так что, надеюсь, Ландо надерет ему задницу, – добавил Колтон. – Очевидно, я не желаю кому-то плохого – и не буду молиться, чтобы Дэн провалился. Если он преуспеет, то отлично – он заслуживает место. Но какая-то часть меня надеется, что в итоге мне достанется эта возможно и я получу хоть небольшой шанс показать, что я могу».

Второй вариант – прийти вместо с командой Майкла Андретти, которую босс Andretti Autosport попытается запустить в 2024 году: «Я верю в Майкла, и если он сказал мне, что все еще существует возможность сделать это, то я знаю, что он сделает все возможное».

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На данный момент неизвестно, как сложится судьба заявки под названием Andretti Global, поскольку пока FIA не дала никакого ответа Андретти по поводу возможности выставить свою команду через два года. К тому же, недавно глава серии Стефано Доменикали отмечал, что не уверен, нужно ли Ф1 еще больше команд.

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