Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В 2021 году Майкл Андретти пытался выкупить большую часть акций Sauber (Alfa Romeo) – но в итоге сделка сорвалась. Как рассказывал сам глава Andretti Autosport, причина была в возникших в финальные часы переговоров «проблемах с контролем над принятием решений».

Если бы все прошло успешно, то одним из пилотов команды стал бы гонщик IndyCar Колтон Херта, который «был практически уверен», что в нынешнем сезоне окажется за рулем болида Формулы 1. Однако, как известно, этого не произошло.

В большом интервью американскому изданию IndyStar Херта рассказал, как прошли финальные месяцы переговоров – и некоторые подробности оказались ошеломляющими.

В начале октября Колтон провел неделю на базе Alfa Romeo, где в том числе прошел и подгонку сиденья – настолько Херты был близок к Ф1. Авторы также отмечают, что американец все те семь дней тренировался на симуляторе, и даже превзошел обоих на тот момент боевых пилотов коллектива: Кими Райкконена и Антонио Джовинацци. К тому времени уже было известно, что первым номером станет подписавший контракт выходец из Mercedes Валттери Боттас – и Херта как раз был следующим на очереди по подписанию договора; и как раз в напарники финну.

После этого у Колтона на руках уже были билеты в Остин, Мексику и Бразилию, где гонщик должен был проехать в тренировках Ф1, дабы заработать дополнительные три балла Суперлицензии. Для участия в сезоне чемпионата нужно 40 баллов, и тогда, после этих сессий, ему бы оставалось добрать еще пять баллов, которые можно было бы получить за счет дополнительных тренировок или различных других обходных путей.

Колтон Херта, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda Фото: Brett Farmer / Motorsport Images

Как дальше сообщается в статье, незадолго до этого «путешествия» Херты FIA направила семье Андретти официальное письмо со следующим условием: чтобы американец мог принять участие в тренировках Ф1, для начала ему нужно проехать 300 километров на частых тестах (на болиде Ф1, конечно). Марио Андретти (отца Майкла) это ничуть не остановило – и он договорился с Ferrari о проведении заездов во Фьорано. Однако, к сожалению для Херты, на самолет в Италию он так и не сел: как раз за буквально пару дней до заездов Sauber резко изменила курс переговоров, настояв, что Андретти не сможет принимать ключевых решений (даже несмотря на условие о покупке 80% акций). К тому же, требованием сделки было подписание Гуаньюйя Чжоу, пришедшего с «бочкой денег» – именно такую фразу применяет автор статьи со ссылкой на слова Колтона.

«В конце концов, не думаю, что у Ferrari была готова машина, но они сказали: “Посмотрим, сможем ли мы это организовать”, – рассказывает Херта. – Мне даже прислали контракты. Это было чертовски близко – ближе, чем люди думают. Но потом все начало рушиться. Майкл и Дэн сделали все, что должны были в такой ситуации. Это была не хорошая сделка, так что спасибо, что решили отказаться от нее. Это почти как покупка дома, когда кто-то предлагает цену на $10 000 больше, и для вас это уже слишком».

Возможный другой путь в Ф1

В середине марта команда Ф1 McLaren объявила о контракте с Хертой: 21-летний американец в 2022 году проведет тесты на прошлогодней машине MCL35M. И существует вероятность, что этот шаг приблизит Колтона к выступлению в чемпионате: у одного из основных пилотов коллектива из Уокинга Даниэля Риккардо контракт подписан только до конца 2023 года – а значит, если гонщик IndyCar отлично проявит себя на тестах, а австралиец при этом вновь не сможет адаптироваться к новому болиду, то у Херты появится шанс заполучить место в McLaren.

«Если Риккардо продолжит жечь, то у меня, скорее всего, не будет шанса, так что, надеюсь, Ландо надерет ему задницу, – добавил Колтон. – Очевидно, я не желаю кому-то плохого – и не буду молиться, чтобы Дэн провалился. Если он преуспеет, то отлично – он заслуживает место. Но какая-то часть меня надеется, что в итоге мне достанется эта возможно и я получу хоть небольшой шанс показать, что я могу».

Второй вариант – прийти вместо с командой Майкла Андретти, которую босс Andretti Autosport попытается запустить в 2024 году: «Я верю в Майкла, и если он сказал мне, что все еще существует возможность сделать это, то я знаю, что он сделает все возможное».

На данный момент неизвестно, как сложится судьба заявки под названием Andretti Global, поскольку пока FIA не дала никакого ответа Андретти по поводу возможности выставить свою команду через два года. К тому же, недавно глава серии Стефано Доменикали отмечал, что не уверен, нужно ли Ф1 еще больше команд.