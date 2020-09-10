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Формула 1 / Гран При Италии / Новость

«Американская блондинка» спасла Гасли и Квята от ошибки Хэмилтона

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«Американская блондинка» спасла Гасли и Квята от ошибки Хэмилтона
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

В AlphaTauri едва не позвали пилотов в закрытые боксы, но вовремя опомнились

Пьер Гасли одержал победу на Гран При Италии во многом благодаря ошибке Льюиса Хэмилтона и Mercedes. Действующий чемпион мира и лидер гонки заехал на пит-стоп, когда это было запрещено, и получил штраф, уступив первое место. 

После этапа в Mercedes признались, что Хэмилтон не заметил запрещающих огней на трассе, а сама команда, обсуждая грядущий пит-стоп, пропустила сообщение от FIA. 

В команде Гасли AlphaTauri подобной ошибки не допустили. Спортивный директор команды Грэм Уотсон пояснил, что от оплошности их уберегла система голосовых оповещений, встроенная в компьютер.

«Полагаю, у Mercedes такого нет, – сказал Уотсон. – Иначе они бы знали [что пит-лейн закрыт]. Но на нашем пит-уолле я три года назад ввел голосовую компьютеризированную систему сообщений от FIA. 

Так что когда FIA присылает сообщение о том, что пит-лейн закрыт, компьютерный голос говорит мне об этом. Это женский голос. Я зову его американской блондинкой, потому что у нее американский акцент. И она сказала нам, что пит-лейн закрыт.

Инженеры собирались позвать Даниила Квята в боксы, но я закричал, что нельзя. Они обратили на меня внимание, и я объяснил про пит-лейн. 

А потом я увидел, как Хэмилтон заезжает на пит-стоп. И подумал, не облажался ли я по-крупному? Ведь команда вроде Mercedes таких ошибок не допускает. Но потом посмотрел на экран и подтвердил: «Парни, нельзя заезжать, 100%». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Пилоты Даниил Квят , Пьер Гасли
Команды AlphaTauri
Автор Джонатан Нобл

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