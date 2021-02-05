Америка, Вьетнам и Африка. Доменикали обозначил интересы Ф1

Проект этапа в Майами был одним из флагманских для новых хозяев Формулы 1 из Liberty Media, однако а пути его реализации регулярно возникали препятствия. Сейчас работы над проведением городского Гран При во Флориде продолжаются, но ни четких сроков дебютной гонки, ни контракта с Ф1 у местных энтузиастов пока нет.

Стефано Доменикали, с этого года сменивший Чейза Кэри на посту босса Больших Призов, рассказал в четверг на пресс-конференции для избранных СМИ, что Америка остается зоной интересов Ф1.

«Переговоры с Майами продвигаются, – отметил он. – Но в Америке есть и другие истории. Однако пока ни про одну из них я пока не могу сказать «Да, тут порядок» и предположить, что что-то точно получится.

Думаю, ближайшая пара месяцев позволит нам понять, какие дискуссии в этой стране возможны, и в итоге все придет к ротации или к двум постоянным [этапам]. Сейчас эта работа продолжается».

Рендер трассы Ф1 в Майами Фото: Hard Rock Stadium

При этом уже в 2021-м Формуле 1 важно расширить и укрепить свои позиции в Штатах.

«Я могу гарантировать, что сейчас в США есть большой интерес к Ф1, – сказал Стефано. – Чего нам точно не стоит делать, чтобы не допустить ошибку, так это засыпать Америку каждодневными новостями из Ф1.

Столь же неверно провести массированную кампанию – скажем, за неделю до этапа в Остине, а затем хранить молчание.

Нужен сильный план коммуникаций. Сообщать реально важные новости по правильным каналам, и делать это постоянно. Понятно, что стартовые инвестиции в таком случае будут значительными, но они вернутся сторицей. Это часть глобальной стратегической кампании коммуникаций, которую нам надо продвигать в этом году».

При этом Америка – далеко не единственная часть мира, где Формула 1 стремится расширить присутствие. На вопрос, каких еще новых Гран При можно ожидать в ближайшее время, Доменикали ответил: «Разумеется, Вьетнам. Как вы знаете, этого этапа больше нет в календаре, но такая возможность остается.

Это стало бы невероятной инвестицией. И дискуссия о будущем этого этапа продолжается. Есть и другие проекты, которые проявляют интерес. Могу сказать, например, про северную и южную Африку».

Он объяснил: «Думаю, крайне важно иметь не только старые гонки с богатым наследием Ф1, но и новые. Не забывайте, что мы потеряли ряд европейских этапов, которые сейчас вновь проявляют интерес.

Чего ждать в будущем? Нам нужно отыскать верный баланс с правильным количеством Гран При.

Во что важно инвестировать с точки зрения команд, вещателей, медиа, спонсоров? Ответ на этот вопрос подскажет, куда двигаться».