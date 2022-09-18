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Формула 1 Новость

Alpine определилась с графиком частных тестов в Венгрии

Участие в заездах на «Хунгароринге» примут трое пилотов, причем каждый сможет провести за рулем по целому дню

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Alpine определилась с графиком частных тестов в Венгрии
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После Гран При Италии СМИ сообщили о планах команды Alpine организовать приватную тестовую сессию на «Хунгароринге» на машине 2021 года – регламент Ф1 никак не ограничивает такие заезды.

Первоначально сообщалось, что за руль А521 сядут сразу пятеро пилотов, однако в итоге их количество сократилось до трех.

Американец Колтон Херта выбыл из списка участников, так как в Red Bull отказались от планов усадить гонщика IndyCar за руль AlphaTauri из-за отсутствия Суперлицензии. 

Мика Шумахера тоже не будет в Венгрии – хотя Alpine определенно испытывает интерес к гонщику, действующий контракт с Haas не позволяет немцу садиться за руль машин других команд. 

Таким образом, в Будапеште будут работать трое – Антонио Джовинацци, который нацелен вернуться в пелтотон после пропущенного сезона, наделавший шума в Монце Ник де Врис и пилот молодежной программы Alpine Джек Дуэн из Формулы 2.

Как стало известно Motorsport.com, каждый сможет отработать по одному полному дню: Джовинацци во вторник, де Врис в среду и Дуэн в четверг.

Тесты позволят Alpine лучше понять, кого команда хочет видеть в своем составе в сезоне-2023. Кроме участников сессии, кандидатами также называют Шумахера и Пьера Гасли. Шансы последнего оцениваются выше всего из-за опята, послужного списка и французского паспорта. 

У Гасли есть контракт с Red Bull на 2023 год, но считается, что его uijnjds отпустить досрочно, чтобы усадить в AlphaTauri де Вриса. 

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Дополнительная информация: Адам Купер 

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