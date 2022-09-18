Alpine определилась с графиком частных тестов в Венгрии
Участие в заездах на «Хунгароринге» примут трое пилотов, причем каждый сможет провести за рулем по целому дню
После Гран При Италии СМИ сообщили о планах команды Alpine организовать приватную тестовую сессию на «Хунгароринге» на машине 2021 года – регламент Ф1 никак не ограничивает такие заезды.
Первоначально сообщалось, что за руль А521 сядут сразу пятеро пилотов, однако в итоге их количество сократилось до трех.
Американец Колтон Херта выбыл из списка участников, так как в Red Bull отказались от планов усадить гонщика IndyCar за руль AlphaTauri из-за отсутствия Суперлицензии.
Мика Шумахера тоже не будет в Венгрии – хотя Alpine определенно испытывает интерес к гонщику, действующий контракт с Haas не позволяет немцу садиться за руль машин других команд.
Таким образом, в Будапеште будут работать трое – Антонио Джовинацци, который нацелен вернуться в пелтотон после пропущенного сезона, наделавший шума в Монце Ник де Врис и пилот молодежной программы Alpine Джек Дуэн из Формулы 2.
Как стало известно Motorsport.com, каждый сможет отработать по одному полному дню: Джовинацци во вторник, де Врис в среду и Дуэн в четверг.
Тесты позволят Alpine лучше понять, кого команда хочет видеть в своем составе в сезоне-2023. Кроме участников сессии, кандидатами также называют Шумахера и Пьера Гасли. Шансы последнего оцениваются выше всего из-за опята, послужного списка и французского паспорта.
У Гасли есть контракт с Red Bull на 2023 год, но считается, что его uijnjds отпустить досрочно, чтобы усадить в AlphaTauri де Вриса.
Дополнительная информация: Адам Купер
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
В Red Bull приготовились к сложному сезону-2023
«Революция не нужна». Алези дал Ferrari совет, как стать сильнее
Самое важное:
Монтедземоло дал совет, где искать замену для Бинотто
Бывший глава Ferrari считает, что команде нужен руководитель не из мира Формулы 1
Расселл допустил, что Mercedes 2023 года будет без понтонов
Пилот команды утверждает, что проблемы у его машины не связаны с конструкцией боковин
В Alpine задумали закрыть молодежную программу
В гоночную Академию команды перестанут набирать новых пилотов
Спонсора Ферстаппена заподозрили в отмывании денег через гонки
Менеджер пилота поспешил опровергнуть причастность самого Ферстаппена к каким-либо финансовым преступлениям, но расследование в отношении спонсора продолжается