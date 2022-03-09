Alpine запустит новую молодежную программу

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Команда Формулы 1 Alpine объявила о запуске новой программы поддержки молодых гонщиков. Сообщается, что она будет действовать вместе с уже существующей Академией коллектива, и по всей видимости, в нее будут входить гонщики, выступающие в более младших сериях, нежели Ф2 и Ф3. Целью программы станет поддержка и воспитание молодых талантов, которые только начинают карьеру и имеют потенциал в будущем стать частью в Академии Alpine.

На данный момент в составе программы числятся пять спортсменов: гонщица W Series Эбби Пуллинг, вице-чемпион ФРЕКА Адриен Давид, дебютант испанской Ф4 Никола Цолов (протеже Фернандо Алонсо), картингисты Кин Накамура и Матеус Феррейра.