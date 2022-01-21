Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Вильнев: Хэмилтон молчит, чтобы не замараться вместе с Вольфом Следующая / Red Bull обкатит свою машину до предсезонных тестов
Формула 1 Новости

Alpine впервые завела мотор на машине 2022 года

Автор:
, редактор

Коллектив назвал автомобиль A522

Alpine впервые завела мотор на машине 2022 года

Команда Формулы 1 Alpine в своем твитере опубликовала короткий ролик, на котором можно услышать звук двигателя машины 2022 года. 

 

Также пост лишний раз подтвердил, что французская команда не будет менять схему присвоения индексов автомобилям. Это не стало сенсацией – однако именно в посвященном запуску мотора твите новая машина впервые названа A522.

На данный момент дата презентации нового болида Alpine неизвестна, однако ходили слухи, что коллектив может представить машину 18 февраля. 

Расписание презентаций команд Ф2 в 2022 году

Дата Команда Индекс машины
10 февраля Aston Martin AMR22
11 февраля McLaren MCL36
17 февраля Ferrari ?
18 февраля Mercedes W13
? Red Bull RB18
? Alpine A522
Читайте также:
 

Поделились
Комментарии
Вильнев: Хэмилтон молчит, чтобы не замараться вместе с Вольфом
Предыдущая новость

Вильнев: Хэмилтон молчит, чтобы не замараться вместе с Вольфом
Следующая новость

Red Bull обкатит свою машину до предсезонных тестов

Red Bull обкатит свою машину до предсезонных тестов
Загрузить комментарии
Больше от
Александра Шубина
Red Bull обкатит свою машину до предсезонных тестов
Формула 1

Red Bull обкатит свою машину до предсезонных тестов

Ducati назначила новую дату презентации из-за ковида у Миллера
MotoGP

Ducati назначила новую дату презентации из-за ковида у Миллера

Как улучшить судейство в Ф1? Зак Браун предложил решение
Формула 1

Как улучшить судейство в Ф1? Зак Браун предложил решение

Alpine Больше от
Alpine
Прост признался, что хотел стать президентом FIA
Формула 1

Прост признался, что хотел стать президентом FIA

Слухи: в Alpine не исключили возвращения Бриаторе
Формула 1

Слухи: в Alpine не исключили возвращения Бриаторе

В чем причина массовых отставок в Alpine? Ответ Проста
Формула 1

В чем причина массовых отставок в Alpine? Ответ Проста

Самое важное:

Red Bull обкатит свою машину до предсезонных тестов
Формула 1 Формула 1

Red Bull обкатит свою машину до предсезонных тестов

Alpine впервые завела мотор на машине 2022 года
Формула 1 Формула 1

Alpine впервые завела мотор на машине 2022 года

Вильнев: Хэмилтон молчит, чтобы не замараться вместе с Вольфом
Формула 1 Формула 1

Вильнев: Хэмилтон молчит, чтобы не замараться вместе с Вольфом

Команда Williams уволила одного из ключевых инженеров
Формула 1 Формула 1

Команда Williams уволила одного из ключевых инженеров

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.