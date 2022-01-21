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Alpine впервые завела мотор на машине 2022 года
Автор: Александра Шубина , редактор
Коллектив назвал автомобиль A522
Команда Формулы 1 Alpine в своем твитере опубликовала короткий ролик, на котором можно услышать звук двигателя машины 2022 года.
Также пост лишний раз подтвердил, что французская команда не будет менять схему присвоения индексов автомобилям. Это не стало сенсацией – однако именно в посвященном запуску мотора твите новая машина впервые названа A522.
На данный момент дата презентации нового болида Alpine неизвестна, однако ходили слухи, что коллектив может представить машину 18 февраля.
Расписание презентаций команд Ф2 в 2022 году
|Дата
|Команда
|Индекс машины
|10 февраля
|Aston Martin
|AMR22
|11 февраля
|McLaren
|MCL36
|17 февраля
|Ferrari
|?
|18 февраля
|Mercedes
|W13
|?
|Red Bull
|RB18
|?
|Alpine
|A522
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Alpine впервые завела мотор на машине 2022 года
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